Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день

Погулять по местному Гранд-Каньону, подняться на старинную башню Бурана и узнать историю страны

Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие, сочетающее фантастическую природу и богатую историю Кыргызстана! Вы погуляете по величественным каньонам Конорчек, осмотрите грандиозную башню Бурана и окружающее ее древнее городище.

А еще мы заедем в аутентичное кафе, где готовят национальные слоеные лепешки со свежим каймаком и чай из самовара.
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюрреалистические ландшафты

Каньоны Конорчек — удивительное по красоте место в Боомском ущелье. По ним невозможно проехать на машине, поэтому вас ждет пешая трехчасовая прогулка. Поверьте, вы запомните ее надолго! Мы окажемся в сказочном мире причудливых красных скал, в окружении марсианских пейзажей. Я расскажу, как образовались каньоны, и проведу вас самыми живописными тропами.

Прошлое и настоящее

Башня Бурана и городище Баласагын — место пересечения разных эпох, культур и религий в Чуйской долине. Вы погрузитесь в историю государства Караханидов и услышите о Великом шелковом пути. По желанию, подниметесь на башню и полюбуетесь с высоты панорамой окрестностей. А также посетите небольшой музей, где собраны удивительные артефакты прошлого.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты на башню Бурана не включены в стоимость — 60 сом с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Маршрут подойдет взрослым и детям от 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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