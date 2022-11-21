Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие, сочетающее фантастическую природу и богатую историю Кыргызстана! Вы погуляете по величественным каньонам Конорчек, осмотрите грандиозную башню Бурана и окружающее ее древнее городище. А еще мы заедем в аутентичное кафе, где готовят национальные слоеные лепешки со свежим каймаком и чай из самовара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюрреалистические ландшафты

Каньоны Конорчек — удивительное по красоте место в Боомском ущелье. По ним невозможно проехать на машине, поэтому вас ждет пешая трехчасовая прогулка. Поверьте, вы запомните ее надолго! Мы окажемся в сказочном мире причудливых красных скал, в окружении марсианских пейзажей. Я расскажу, как образовались каньоны, и проведу вас самыми живописными тропами.

Прошлое и настоящее

Башня Бурана и городище Баласагын — место пересечения разных эпох, культур и религий в Чуйской долине. Вы погрузитесь в историю государства Караханидов и услышите о Великом шелковом пути. По желанию, подниметесь на башню и полюбуетесь с высоты панорамой окрестностей. А также посетите небольшой музей, где собраны удивительные артефакты прошлого.

Организационные детали