Каньоны Конорчек — удивительное по красоте место в Боомском ущелье. По ним невозможно проехать на машине, поэтому вас ждет пешая трехчасовая прогулка. Поверьте, вы запомните ее надолго! Мы окажемся в сказочном мире причудливых красных скал, в окружении марсианских пейзажей. Я расскажу, как образовались каньоны, и проведу вас самыми живописными тропами.
Башня Бурана и городище Баласагын — место пересечения разных эпох, культур и религий в Чуйской долине. Вы погрузитесь в историю государства Караханидов и услышите о Великом шелковом пути. По желанию, подниметесь на башню и полюбуетесь с высоты панорамой окрестностей. А также посетите небольшой музей, где собраны удивительные артефакты прошлого.