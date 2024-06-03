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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
«Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Вы проведете день в окружении могучих гор, цветущих лугов и хвойных лесов»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Урочище Чункурчак — место, которое запомнится вам горными пейзажами, хвойными и лиственными лесами»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Мы заедем на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся в окружении невероятных гор Тянь-Шаня»
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«Оцените величие местных гор, вдохнёте ароматы хвойного леса или лугового разнотравья»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
«На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«На внедорожнике мы отправимся в горы и полюбуемся пейзажами, не уступающим норвежским или швейцарским»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
«Суусамырская долина — межгорная впадина в Тянь-Шаньских горах»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€342 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«По мере того, как вы будете преодолевать мост, вы насладитесь потрясающим видом на водопады, скалы и горы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
«С нами вы поднимитесь по ущелью на высоту 2200 м над уровнем моря, где сможете с высоты птичьего полёта полюбоваться на Киргизские горы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Башня Бурана и Кегетинское ущелье: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в историю Баласагуна и красоты Кегетинского ущелья в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По доворенности
«Это, пожалуй, самое красивое ущелье горной системы Киргизского хребта»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом
Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$205 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное Аламединское ущелье: уникальный однодневный тур
Проведите незабываемый день в объятиях природы Аламединского ущелья, наслаждаясь водопадами и живописными видами
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Вас ждут захватывающие пейзажи с красивыми горными вершинами, бурными реками и живописными лесами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
«Альпийский парк в горах Тянь-Шаня»
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«Вершина Чункурчак После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
«Небольшая прогулка через горный лес по проторенным дорожкам в окружении чистого воздуха, прозрачной реки с бурунами и головокружительными видами на снежные вершины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
«А зимой вы увидите снежные вершины гор»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское: горные виды и культура Кыргызстана
Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское
Начало: По договоренности
«На пути вы увидите родник и полюбуетесь удивительной панорамой гор на фоне бескрайнего неба»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«А в теплые сезоны склоны гор усеяны красочными растениями и цветами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
«Сладкий запах сосен, горные склоны, шум горной реки»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Мы насладимся красивыми видами гор и пейзажами нашей местности»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Начало: По договоренности
«Вы сможете прогуляться по тропам, окруженным величественными горами, и насладиться панорамными видами на окружающую местность»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Начало: По договоренности
«Ваше путешествие начнется с посещения Ала-Арча, великолепного национального парка с красивыми горами и живописными пейзажами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«Дороги для проезда до самого водопада нет, но есть пешеходная обустроенная тропа, с одной стороны тянется скала, высота которой более 100 метров, а с другой ревущая и извилистая горная река»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы Кыргызстана: живописное ущелье Шамси - индивидуальная экскурсия
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
«Здесь вы насладитесь видами гор и лесов, зелёных пастбищ и долины реки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Далее отправимся через мощное Боомское ущелье, по скоростному шоссе сквозь горный хребет к легенде и жемчужине Киргизского народа — озеру Иссык-Куль»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
«Он встретит многообразием пейзажей: вы увидите сказочную долину и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополосу с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ООлег1 июня 2024Очень понравилось! Одна из лучших экскурсий!
- ЕЕлена31 мая 2024Мы очень довольны экскурсией с Константином! Это была потрясающе насыщенная прекрасными видами, активная и в то же время комфортная поездка. Много
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ААнастасия24 мая 2024Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления. Небесный мост впечатлил. Красивая природа вокруг. Нам понравился ресторан, где можно поесть в комнате в национальном стиле. Хочется вернуться еще! Спасибо!
- ААлена24 мая 2024Спасибо огромное за душевную экскурсию! Это было абсолютно комфортное и приятное путешествие. Гид Камчыбек забрал нас из отеля, по дороге
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
- ЕЕкатерина20 мая 2024Ездили семьей с ребенком 5 лет. Все в восторге! Потрясающие виды и природа! Очень понравился наш гид Камчыбек. Забрал нас
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горы»
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