Экскурсии к горам Бишкека

Найдено 31 экскурсия в категории «Горы» в Бишкеке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - на Тянь-Шань
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
«Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
159 за всё до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Вы проведете день в окружении могучих гор, цветущих лугов и хвойных лесов»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Урочище Чункурчак — место, которое запомнится вам горными пейзажами, хвойными и лиственными лесами»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
179 за всё до 6 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Мы заедем на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся в окружении невероятных гор Тянь-Шаня»
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
199 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«Оцените величие местных гор, вдохнёте ароматы хвойного леса или лугового разнотравья»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
«На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
340 за всё до 3 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«На внедорожнике мы отправимся в горы и полюбуемся пейзажами, не уступающим норвежским или швейцарским»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
206 за всё до 4 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
«Суусамырская долина — межгорная впадина в Тянь-Шаньских горах»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
342 за всё до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«По мере того, как вы будете преодолевать мост, вы насладитесь потрясающим видом на водопады, скалы и горы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
«С нами вы поднимитесь по ущелью на высоту 2200 м над уровнем моря, где сможете с высоты птичьего полёта полюбоваться на Киргизские горы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Башня Бурана и Кегетинское ущелье
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Башня Бурана и Кегетинское ущелье: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в историю Баласагуна и красоты Кегетинского ущелья в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По доворенности
«Это, пожалуй, самое красивое ущелье горной системы Киргизского хребта»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Прогулка по каньону Конорчек
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом
Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$205 за всё до 3 чел.
Живописное Аламединское ущелье
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Живописное Аламединское ущелье: уникальный однодневный тур
Проведите незабываемый день в объятиях природы Аламединского ущелья, наслаждаясь водопадами и живописными видами
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Вас ждут захватывающие пейзажи с красивыми горными вершинами, бурными реками и живописными лесами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Уникальный природный парк Ала-Арча
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
«Альпийский парк в горах Тянь-Шаня»
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«Вершина Чункурчак После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Поездка на водопад, ущелье Кегеты
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
«Небольшая прогулка через горный лес по проторенным дорожкам в окружении чистого воздуха, прозрачной реки с бурунами и головокружительными видами на снежные вершины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Однодневная конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
«А зимой вы увидите снежные вершины гор»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское: горные виды и культура Кыргызстана
Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское
Начало: По договоренности
«На пути вы увидите родник и полюбуетесь удивительной панорамой гор на фоне бескрайнего неба»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«А в теплые сезоны склоны гор усеяны красочными растениями и цветами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
«Сладкий запах сосен, горные склоны, шум горной реки»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Мы насладимся красивыми видами гор и пейзажами нашей местности»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Индивидуальная
12 часов
Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Начало: По договоренности
«Вы сможете прогуляться по тропам, окруженным величественными горами, и насладиться панорамными видами на окружающую местность»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Индивидуальная
8 часов
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Начало: По договоренности
«Ваше путешествие начнется с посещения Ала-Арча, великолепного национального парка с красивыми горами и живописными пейзажами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Водопад Белогорка и минеральные источники
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«Дороги для проезда до самого водопада нет, но есть пешеходная обустроенная тропа, с одной стороны тянется скала, высота которой более 100 метров, а с другой ревущая и извилистая горная река»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Горы Кыргызстана: живописное ущелье Шамси - индивидуальная экскурсия
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
«Здесь вы насладитесь видами гор и лесов, зелёных пастбищ и долины реки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
206 за всё до 4 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Далее отправимся через мощное Боомское ущелье, по скоростному шоссе сквозь горный хребет к легенде и жемчужине Киргизского народа — озеру Иссык-Куль»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Мототур по Кыргызстану
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
«Он встретит многообразием пейзажей: вы увидите сказочную долину и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополосу с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • О
    Олег
    1 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Очень понравилось! Одна из лучших экскурсий!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Мы очень довольны экскурсией с Константином! Это была потрясающе насыщенная прекрасными видами, активная и в то же время комфортная поездка. Много
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    живописных мест посетили и сделали отличные фотографии, услышали интересные рассказы Константина о жизни и истории Кыргызстана и кыргызов, об особенностях культуры и народных обычаях в древности и сейчас. Ели вкусную местную еду и боролись со страхом, когда ходили по потрясающему подвесному мосту над ущельем. Приятным бонусом стало видео о нашей поездке - за это отдельное спасибо Константину! Константин как гид много знает и интересно рассказывает, аккуратный опытный водитель; гибкий в коммуникации и планировании дня - это для нас было важно.

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления. Небесный мост впечатлил. Красивая природа вокруг. Нам понравился ресторан, где можно поесть в комнате в национальном стиле. Хочется вернуться еще! Спасибо!
    Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления
  • А
    Алена
    24 мая 2024
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Спасибо огромное за душевную экскурсию! Это было абсолютно комфортное и приятное путешествие. Гид Камчыбек забрал нас из отеля, по дороге
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    ответил на все вопросы и показал места, где можно сделать крутые фотографии, и даже сам помог фотографироваться. Нам вообще ни о чем не пришлось заботиться) Сам мост оказался очень надежным, на такой высоте это важно) было совсем не страшно, но очень красиво. Мы прошли по мосту и забрались на смотровую площадку. Красивый вид и свежий воздух. Приятной неожиданностью оказался чай с местными сухофруктами и сладостями, которым нас угостил Камчыбек. Вся поездка прошла комфортно, в неспешном темпе. Спасибо за такой неожиданно душевный и приятный сервис. Обязательно обратимся к вам в следующую поездку))

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Плато Арабель - место, где облака касаются земли
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
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    красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Живописное Аламединское ущелье
    Ездили семьей с ребенком 5 лет. Все в восторге! Потрясающие виды и природа! Очень понравился наш гид Камчыбек. Забрал нас
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    из дома, на пикнике угостил чаем с сухофруктами, во время экскурсии все рассказывал, показывал. И еще подарил сувенирный магнит, что тоже приятно. Организация экскурсии на высоте, спасибо.

  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
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  3. Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
  4. Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
  5. Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Горы" можно забронировать 31 экскурсию от 90 до 520. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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