Буддизм в Кыргызстане: от древности до современности

Буддизм в Кыргызстане
Однодневная поездка по окрестностям Бишкека с посещением музеев, действующей буддистской общины, водных источников и археологических руин древности. Возможна на вашем, или нашем транспорте.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Будучи официально светской страной, Кыргызстан в подавляющем большинстве мусульманский. Но это только на первый взгляд - с исламом обитатели горных долин Тянь-Шаня живут всего несколько веков. Во что же свободолюбивые кыргызы верили до их исламизации? Помимо многотысячелетнего шаманизма и тенгрианства, практически все мировые религии много столетий присутствовали на Великом Шелковом пути. Сегодня мы пройдем по следам древнейшей из них - по пути буддизма, который и за религию-то не все принимают! Важная информация: Необходима удобная обувь, закрывающая плечи и колени одежда, головной убор, солнцезащитный крем и очки, подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи, сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм, полотенце, тапочки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Буддийский монастырь в горах Тянь-Шаня
  • Ущелье Иссык-Ата с источниками
  • Археологический комплекс башня Бурана
  • Национальный исторический музей Кыргыстана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ботанический сад на входе напротив микрорайона Улан, или по договоренности
Завершение: Ресторан ZEN, или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Необходима удобная обувь
  • Закрывающая плечи и колени одежда
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем и очки
  • Подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи
  • Сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм
  • Полотенце
  • Тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
E
Elli
21 авг 2025
Никтар, благодарю вас за увлекательную экскурсию о буддизме и за удивительный рассказ о Кыргызстане. Спасибо за профессионализм, и атмосферу, которую вы создали ✨
Н
Никита
13 авг 2025
В
Владимир
7 авг 2025
Программа получилась очень насыщенная! Честно говоря узнал много удивительной информации о следах буддизма на территории современного Кыргызстана! Благодарен Никите за организованную программу, с удовольствием буду рекомендовать лично экскурсию своим знакомым,
читать дальше

кто заинтересован в тебе или просто хочет больше узнать и расширить кругозор.

Так много прекрасных локаций, впечатлений и познавательной, не навязчивой информации. Меня впечатлила башня Бурана и её история, до этого тут не бывал. Очень познавательно, думаю, что вернусь сюда ещё не раз, может уже сам буду в роли гида для своих друзей))

_______
The program turned out to be very eventful! Honestly, I learned a lot of amazing information about the traces of Buddhism in the territory of modern Kyrgyzstan! I am grateful to Nikita for the organized program, I will be happy to personally recommend the excursion to my friends who are interested in you or just want to learn more and broaden their horizons.

So many wonderful locations, impressions and educational, unobtrusive information. I was impressed by the Burana tower and its history, I had never been here before. Very educational, I think that I will come back here more than once, maybe I will be a guide for my friends))

