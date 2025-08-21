Однодневная поездка по окрестностям Бишкека с посещением музеев, действующей буддистской общины, водных источников и археологических руин древности. Возможна на вашем, или нашем транспорте.
Описание экскурсииБудучи официально светской страной, Кыргызстан в подавляющем большинстве мусульманский. Но это только на первый взгляд - с исламом обитатели горных долин Тянь-Шаня живут всего несколько веков. Во что же свободолюбивые кыргызы верили до их исламизации? Помимо многотысячелетнего шаманизма и тенгрианства, практически все мировые религии много столетий присутствовали на Великом Шелковом пути. Сегодня мы пройдем по следам древнейшей из них - по пути буддизма, который и за религию-то не все принимают! Важная информация: Необходима удобная обувь, закрывающая плечи и колени одежда, головной убор, солнцезащитный крем и очки, подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи, сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм, полотенце, тапочки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский монастырь в горах Тянь-Шаня
- Ущелье Иссык-Ата с источниками
- Археологический комплекс башня Бурана
- Национальный исторический музей Кыргыстана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ботанический сад на входе напротив микрорайона Улан, или по договоренности
Завершение: Ресторан ZEN, или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Необходима удобная обувь
- Закрывающая плечи и колени одежда
- Головной убор
- Солнцезащитный крем и очки
- Подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи
- Сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм
- Полотенце
- Тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elli
21 авг 2025
Никтар, благодарю вас за увлекательную экскурсию о буддизме и за удивительный рассказ о Кыргызстане. Спасибо за профессионализм, и атмосферу, которую вы создали ✨
Н
Никита
13 авг 2025
В
Владимир
7 авг 2025
Программа получилась очень насыщенная! Честно говоря узнал много удивительной информации о следах буддизма на территории современного Кыргызстана! Благодарен Никите за организованную программу, с удовольствием буду рекомендовать лично экскурсию своим знакомым,
