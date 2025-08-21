Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Однодневная поездка по окрестностям Бишкека с посещением музеев, действующей буддистской общины, водных источников и археологических руин древности. Возможна на вашем, или нашем транспорте. 5 3 отзыва

Никита Ваш гид в Бишкеке
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-15 человек

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии Будучи официально светской страной, Кыргызстан в подавляющем большинстве мусульманский. Но это только на первый взгляд - с исламом обитатели горных долин Тянь-Шаня живут всего несколько веков. Во что же свободолюбивые кыргызы верили до их исламизации? Помимо многотысячелетнего шаманизма и тенгрианства, практически все мировые религии много столетий присутствовали на Великом Шелковом пути. Сегодня мы пройдем по следам древнейшей из них - по пути буддизма, который и за религию-то не все принимают! Важная информация: Необходима удобная обувь, закрывающая плечи и колени одежда, головной убор, солнцезащитный крем и очки, подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи, сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм, полотенце, тапочки.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Буддийский монастырь в горах Тянь-Шаня

Ущелье Иссык-Ата с источниками

Археологический комплекс башня Бурана

Где начинаем и завершаем? Начало: Ботанический сад на входе напротив микрорайона Улан, или по договоренности Завершение: Ресторан ZEN, или по договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.

Закрывающая плечи и колени одежда

Головной убор

Солнцезащитный крем и очки

Подпопник. Из еды с собой перекус - идеально орехи

Сухофрукты. Запас воды. В случае купания в горячих источниках - плавательный костюм

Полотенце

Тапочки Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.