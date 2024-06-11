Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Мы приглашаем вас во вдохновляющее мотопутешествие по одному из самых красивых маршрутов планеты! Вы посетите заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёте по подвесному мосту и полюбуетесь альпийскими лугами. А также познакомитесь с культурой и кухней Кыргызстана.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.

Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 км. С кыргызского языка его название переводится как «впадина».

Этно-комплекс «Супара». Он встретит многообразием пейзажей: вы увидите сказочную долину и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополосу с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь вы попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.

«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».

Организационные детали

Обязательное условие: наличие прав категории А

Поедем на мотоциклах класса туристический эндуро BMW F650GS (без пассажиров)

Депозит за мотоцикл — €500. Сумма возвращается по завершению поездки. В случае повреждения мотоцикла с депозита взимается часть средств.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)