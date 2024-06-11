Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление.
Мы приглашаем вас во вдохновляющее мотопутешествие по одному из самых красивых маршрутов планеты! Вы посетите заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёте по подвесному мосту и полюбуетесь альпийскими лугами. А также познакомитесь с культурой и кухней Кыргызстана.
Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.
Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 км. С кыргызского языка его название переводится как «впадина».
Этно-комплекс «Супара». Он встретит многообразием пейзажей: вы увидите сказочную долину и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополосу с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь вы попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.
«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».
Организационные детали
Обязательное условие: наличие прав категории А
Поедем на мотоциклах класса туристический эндуро BMW F650GS (без пассажиров)
Депозит за мотоцикл — €500. Сумма возвращается по завершению поездки. В случае повреждения мотоцикла с депозита взимается часть средств.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира/Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 136 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!