Мототур по Кыргызстану

Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление.

Мы приглашаем вас во вдохновляющее мотопутешествие по одному из самых красивых маршрутов планеты! Вы посетите заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёте по подвесному мосту и полюбуетесь альпийскими лугами. А также познакомитесь с культурой и кухней Кыргызстана.
Мототур по Кыргызстану
Мототур по Кыргызстану
Мототур по Кыргызстану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.

Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 км. С кыргызского языка его название переводится как «впадина».

Этно-комплекс «Супара». Он встретит многообразием пейзажей: вы увидите сказочную долину и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополосу с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь вы попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.

«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».

Организационные детали

  • Обязательное условие: наличие прав категории А
  • Поедем на мотоциклах класса туристический эндуро BMW F650GS (без пассажиров)
  • Депозит за мотоцикл — €500. Сумма возвращается по завершению поездки. В случае повреждения мотоцикла с депозита взимается часть средств.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — около 1000 сом/чел.
  • Дополнительный мотоцикл в аренду — €120
  • Экипировка в аренду:
    — Шлем — €5
    — Куртка — €5
    — Штаны — €5
    — Мотоботы — €5

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира/Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

ИндивидуальныеНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньПарк Ала-АрчаПопулярные местаАктивностиУщелье ЧункурчакГоры

Похожие экскурсии из Бишкека

Из Бишкека - на Тянь-Шань
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
159 за всё до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
ХорошоТам