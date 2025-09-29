Легендарная горная цепь занимает в Кыргызстане больше половины территории всей страны. Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Я приглашаю вас во вдохновляющую поездку по одному из самых красивейших мест планеты. Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту и попробуем местные блюда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо до Ала-Арчинского ущелья на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.

Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 километров. С кыргызского «чункурчак» переводится как «впадина».

Этно-комплекс «Супара». Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.

«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».

Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного. Я расскажу:

как культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни

какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция

где жили кочевники и какую одежду носили

какие традиции чтут кыргызы

Организационные детали