Из Бишкека - на Тянь-Шань

Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы

5
5 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Легендарная горная цепь занимает в Кыргызстане больше половины территории всей страны. Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Я приглашаю вас во вдохновляющую поездку по одному из самых красивейших мест планеты.

Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту, попробуем местные блюда и окунёмся в горячие источники.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо до Ала-Арчинского ущелья на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.
Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 километров. С кыргызского «чункурчак» переводится как «впадина».
Этно-комплекс «Супара». Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.
«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».
Термальные источники Иссык-Ата. Их найдём на территории одного из самых старейших санаториев края, который стал известен благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью.

Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного. Я расскажу:

  • как культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни,
  • какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция,
  • где жили кочевники и какую одежду носили,
  • какие традиции чтут кыргызы.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Sequoia. Есть детские кресла.
  • Дополнительные расходы: обед — примерно 10 евро, въезд в парк Ала-Арча — 8 евро, бассейн в Иссык-Ата — 3,5 евро
  • Дорога в одну сторону занимает 1 час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
17 сен 2023
Отличная экскурсия! Все остались довольными, с массой впечатлений.
И
17 сен 2023
Отличная экскурсия, которую провел гид Константин. Немного изменили программу по моей просьбе и вместо горячих источников заехали еше в одно красивое ушелье, Очень понравился висящий над пропастью мост. Константин был вежлив, останавливался, когда хотелось сфотограсировать что-то красивое с нужного ракурса, рассказывал о местах, которые проезжали и в целом о стране. Также любезно предлагал меня сфотографировать на фоне красот природы (я ездила одна), а в подарок снял фильм с квадрокоптера и прислал уже после эе=кскурсии смонтированный вариант. Экскурсия очень понравилась, спасибо Контантину и команде. Экскурсию однозначно рекомендую.
М
2 сен 2023
Все на 5⭐️! Гид отличный, маршрут супер, природа впечатляющая!
Были с детьми 9 и 14 лет, все понравилось!
Успехов Константину!
Светлана
1 сен 2023
Нашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ Мы с двумя мальчишками были в полнейшейм восторге от экскурсии. На забрали в удобное время от дома, и вечером вернули назад, полные впечатлений, эмоций и любви к горам Тянь-Шань.

Нас никто не гнал, с нами советовались и меняли маршрут под интересы. Нурэль помог носить рюкзак ❤ Мы общались про Киргизию, горы, про футбол, про жизнь, обо всём на свете. На обратном пути ехали через деревни и Нурэль помог купить малину и яблоки у местных жителей)) Выяснили, что обязательно надо будет вернуться, чтобы съездить к Иссык-Кулю и что конец августа идеально подходит для отдыха на озере - это бархатный сезон, погода теплая, а цены уже не кусаются.

Хотели искупаться в горячих источниках, но это радоновые ванны, работают до 18, мы не успели на них, а сейчас понимаю, что оно и к лучшему)) Мы уже устали к этому времени, очень насыщенный был день. Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни!
Нашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ МыНашим гидом был Нурэль, с ним можно просто наслаждаться горами, ваше видео надёжный руках ❤ Мы
Е
30 авг 2023
Экскурсия с Константином понравилась. Динамично, комфортно, интересно.
Увидели красивые пейзажи, поднимались на крутые холмы с прекрасными видами, ледники и заснеженные горы.
Горячие источники в горах - супер!
Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Термальные источники
Горы

Похожие туры из Бишкека

Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Популярное предложение
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
у вашего отеля
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
179 за всё до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Насыщенные путешествие из Бишкека по красивейшим природным локациям озера
Ваш отель
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
473 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ