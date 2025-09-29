Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы
Легендарная горная цепь занимает в Кыргызстане больше половины территории всей страны. Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Я приглашаю вас во вдохновляющую поездку по одному из самых красивейших мест планеты.
Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту и попробуем местные блюда.
Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо до Ала-Арчинского ущелья на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием. Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 километров. С кыргызского «чункурчак» переводится как «впадина». Этно-комплекс «Супара». Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа. «Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».
Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного. Я расскажу:
как культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни
какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция
где жили кочевники и какую одежду носили
какие традиции чтут кыргызы
Организационные детали
Поездка пройдёт на Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser 100, 2006 года. Есть детские кресла
Дополнительные расходы: обед — примерно €10, въезд в парк Ала-Арча — €8
Дорога в одну сторону занимает 1 ч
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 538 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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1
2
–
1
–
П
Пахомов
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
Остались под большим впечатлением от парка Ала-Арча и красивых панорамных видов.
Отдельное спасибо нашему гиду Азамату! Азамат не оставлял нас без внимания: рассказывал про город/местность и предупреждал, когда будет нужна кофта или вода при длительном подъеме. Все время экскурсии интересовался нашим комфортом и поддерживал беседу.
В общем, рекомендуем экскурсию к посещению 👍
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Н
Наталья
Мне все очень понравилось! Спасибо Азамату за предоставленную поездку!
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В
Виталий
было очень круто: душевно, понятно, интересно и очень красиво!
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Наталья
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты заповедника Ала-Арча, ущелье Чункурчак. Обедали мы в этно комплексе Супара, читать дальшеуменьшить
где Константин порекомендовал выбрать блюда национальной кухни. Обед прошёл в колоритной обстановке с вкусными блюдами. После обеда путешествие продолжилось на Небесный (подвесной) мост. Константин предложил более комфортный путь до моста. Во время экскурсии мы много беседовали с гидом на разносторонние темы. А на следующий день Константин прислал замечательный фильм о нашем путешествие. Что было очень приятно.
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Т
Таня
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь. Локации фантастические - очень красиво. А еще все это было в зимних красках. Уже выпал снег кое-где и все это придало сказочный читать дальшеуменьшить
пейзаж тому где мы были. Ездили на внедорожнике, удобном. Доехали до Ала Арча, прошли немного пешком и попыхтели, но это того стоило! Природа волшебная. Воздух, снег, виды. Потом Чункурчак. Водитель, Нурил, он же гид, был аккуратен на дороге, внимательный, приветливый, спокойный и вообще самые приятные впечатления от коммуникации с ним. По пути рассказал много интересного про жизнь в Киргистане (мы из Болгарии, приехали впервые). Путь длинный, но было не скучно. Время летело незаметно. Сейчас разбираю фото. Очень рада, что выбрали именно вас! Спасибо! Удачи вам и еще больше довольных клиентов!
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К
Ксения
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике Ала-Арча, мы прогулялись по местам невероятной красоты, и т. к. нам не хотелось от читать дальшеуменьшить
туда уходить, Константин учёл наши пожелания и мы вместо горячих источников продолжили нашу прогулку, нас провели по тропинке, с которой открывались ещё более завораживающие виды. Кстати, лучше взять семечки или орешки, ими можно покормить птичек и белочек. После чего мы направились в Чункурчак, по пути нам открывались виды на горы и склоны, от которых захватывало дух, мы много раз просили остановиться, чтобы сделать фотографии. Пообедали мы в комплексе Супара, где нам дали рекомендации по самым вкусным блюдам. Закончили мы наше путешествие прогулкой по подвесному мосту над бездной, с которого открывался вид на водопад и холмы. Это был замечательный день, благодаря Константину нам удалось восхититься красотой этих невероятных мест. А на память к нас ещё останется видео, снятое Константином на квадрокоптер!