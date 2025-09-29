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Из Бишкека - на Тянь-Шань

Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы
Легендарная горная цепь занимает в Кыргызстане больше половины территории всей страны. Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Я приглашаю вас во вдохновляющую поездку по одному из самых красивейших мест планеты.

Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту и попробуем местные блюда.
5
56 отзывов
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Из Бишкека - на Тянь-Шань

Описание экскурсии

Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо до Ала-Арчинского ущелья на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.
Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 километров. С кыргызского «чункурчак» переводится как «впадина».
Этно-комплекс «Супара». Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.
«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».

Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного. Я расскажу:

  • как культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни
  • какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция
  • где жили кочевники и какую одежду носили
  • какие традиции чтут кыргызы

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser 100, 2006 года. Есть детские кресла
  • Дополнительные расходы: обед — примерно €10, въезд в парк Ала-Арча — €8
  • Дорога в одну сторону занимает 1 ч
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 538 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
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2
1
П
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!

Остались под большим впечатлением от парка Ала-Арча и красивых панорамных видов.

Отдельное спасибо нашему гиду Азамату! Азамат не оставлял нас без внимания: рассказывал про город/местность и предупреждал, когда будет нужна кофта или вода при длительном подъеме. Все время экскурсии интересовался нашим комфортом и поддерживал беседу.

В общем, рекомендуем экскурсию к посещению 👍
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
Приезжали ненадолго и хотелось посмотреть как можно больше локаций. Все получилось!
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Н
Мне все очень понравилось! Спасибо Азамату за предоставленную поездку!
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В
было очень круто: душевно, понятно, интересно и очень красиво!
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Наталья
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты заповедника Ала-Арча, ущелье Чункурчак. Обедали мы в этно комплексе Супара,
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где Константин порекомендовал выбрать блюда национальной кухни. Обед прошёл в колоритной обстановке с вкусными блюдами. После обеда путешествие продолжилось на Небесный (подвесной) мост. Константин предложил более комфортный путь до моста. Во время экскурсии мы много беседовали с гидом на разносторонние темы. А на следующий день Константин прислал замечательный фильм о нашем путешествие. Что было очень приятно.

Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
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Т
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Локации фантастические - очень красиво. А еще все это было в зимних красках. Уже выпал снег кое-где и все это придало сказочный
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пейзаж тому где мы были.
Ездили на внедорожнике, удобном. Доехали до Ала Арча, прошли немного пешком и попыхтели, но это того стоило! Природа волшебная. Воздух, снег, виды. Потом Чункурчак.
Водитель, Нурил, он же гид, был аккуратен на дороге, внимательный, приветливый, спокойный и вообще самые приятные впечатления от коммуникации с ним. По пути рассказал много интересного про жизнь в Киргистане (мы из Болгарии, приехали впервые).
Путь длинный, но было не скучно. Время летело незаметно.
Сейчас разбираю фото. Очень рада, что выбрали именно вас! Спасибо! Удачи вам и еще больше довольных клиентов!

Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
Ах, какая эта была экскурсия! Запомнится на всю жизнь.
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К
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике Ала-Арча, мы прогулялись по местам невероятной красоты, и т. к. нам не хотелось от
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туда уходить, Константин учёл наши пожелания и мы вместо горячих источников продолжили нашу прогулку, нас провели по тропинке, с которой открывались ещё более завораживающие виды. Кстати, лучше взять семечки или орешки, ими можно покормить птичек и белочек. После чего мы направились в Чункурчак, по пути нам открывались виды на горы и склоны, от которых захватывало дух, мы много раз просили остановиться, чтобы сделать фотографии. Пообедали мы в комплексе Супара, где нам дали рекомендации по самым вкусным блюдам. Закончили мы наше путешествие прогулкой по подвесному мосту над бездной, с которого открывался вид на водопад и холмы. Это был замечательный день, благодаря Константину нам удалось восхититься красотой этих невероятных мест. А на память к нас ещё останется видео, снятое Константином на квадрокоптер!

Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике+2
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
Константин - замечательный гид. По пути рассказал множество интересных фактов о городе и стране. В заповеднике
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