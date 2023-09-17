Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы
Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту, попробуем местные блюда и окунёмся в горячие источники.
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Описание
Что вас ожидает
Парк Ала-Арча. Раскинулся на северном склоне хребта Ала-Тоо до Ала-Арчинского ущелья на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием.
Ущелье Чункурчак. Это самое близкое к Бишкеку высокогорное ущелье, которое простирается почти на 30 километров. С кыргызского «чункурчак» переводится как «впадина».
Этно-комплекс «Супара». Он встретит вас многообразием пейзажей — сказочная долина и загадочные вершины мощных гор на горизонте, альпийские луга и лесополоса с берёзами, соснами и лиственницами, игривые воды горной журчащей речки. Здесь попробуете национальную кухню и прикоснётесь к быту и культуре кыргызского народа.
«Небесный мост». Обязательно пройдитесь по нему, чтобы испытать незабываемое ощущение «между небом и землёй».
Термальные источники Иссык-Ата. Их найдём на территории одного из самых старейших санаториев края, который стал известен благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью.
Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного. Я расскажу:
- как культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни,
- какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция,
- где жили кочевники и какую одежду носили,
- какие традиции чтут кыргызы.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Sequoia. Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы: обед — примерно 10 евро, въезд в парк Ала-Арча — 8 евро, бассейн в Иссык-Ата — 3,5 евро
- Дорога в одну сторону занимает 1 час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Были с детьми 9 и 14 лет, все понравилось!
Успехов Константину!
Нас никто не гнал, с нами советовались и меняли маршрут под интересы. Нурэль помог носить рюкзак ❤ Мы общались про Киргизию, горы, про футбол, про жизнь, обо всём на свете. На обратном пути ехали через деревни и Нурэль помог купить малину и яблоки у местных жителей)) Выяснили, что обязательно надо будет вернуться, чтобы съездить к Иссык-Кулю и что конец августа идеально подходит для отдыха на озере - это бархатный сезон, погода теплая, а цены уже не кусаются.
Хотели искупаться в горячих источниках, но это радоновые ванны, работают до 18, мы не успели на них, а сейчас понимаю, что оно и к лучшему)) Мы уже устали к этому времени, очень насыщенный был день. Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни!
Увидели красивые пейзажи, поднимались на крутые холмы с прекрасными видами, ледники и заснеженные горы.
Горячие источники в горах - супер!
Рекомендую!