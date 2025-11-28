Погрузитесь в магию Иссык-Куля — уникального озера, не замерзающего даже зимой. Вас ждут центр отдыха «Гавайи», горячие источники и живописное Боомское ущелье. Незабываемое путешествие к сердцу Кыргызстана.
Описание экскурсииОткройте для себя одно из самых удивительных мест Центральной Азии — озеро Иссык-Куль, самое большое озеро Кыргызстана, по праву называемое «жемчужиной Азии». Это уникальное высокогорное озеро не замерзает даже зимой благодаря своей минерализации и геотермальным источникам. Во время экскурсии вы посетите северный берег Иссык-Куля и отправитесь в центр отдыха "Гавай и живописное Боомское ущелье — одно из красивейших мест на пути к озеру. Величественные скалы, извилистая река Чу и захватывающие панорамы создают идеальные условия для прогулок, фотосессий и наслаждения природой. Также у вас будет возможность расслабиться и насладиться целебным воздухом этого удивительного региона.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр отдыха «Гавайи»
- Боомское ущелье
- Озеро Ыссык Куль
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
