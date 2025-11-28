Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в магию Иссык-Куля — уникального озера, не замерзающего даже зимой. Вас ждут центр отдыха «Гавайи», горячие источники и живописное Боомское ущелье. Незабываемое путешествие к сердцу Кыргызстана.

Описание экскурсии Откройте для себя одно из самых удивительных мест Центральной Азии — озеро Иссык-Куль, самое большое озеро Кыргызстана, по праву называемое «жемчужиной Азии». Это уникальное высокогорное озеро не замерзает даже зимой благодаря своей минерализации и геотермальным источникам. Во время экскурсии вы посетите северный берег Иссык-Куля и отправитесь в центр отдыха "Гавай и живописное Боомское ущелье — одно из красивейших мест на пути к озеру. Величественные скалы, извилистая река Чу и захватывающие панорамы создают идеальные условия для прогулок, фотосессий и наслаждения природой. Также у вас будет возможность расслабиться и насладиться целебным воздухом этого удивительного региона.

