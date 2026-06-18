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Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля

Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
В этом двухдневном путешествии туристы окунутся в культурное и природное наследие Кыргызстана.

Путешествие начнется с увлекательного шоу беркутов в Боконбаево, где гости также смогут насладиться национальной кухней. Затем их ждет посещение
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каньона Сказка, где красные глиняные скалы создают почти марсианский пейзаж.

Далее экскурсия продолжится в долине Семи быков, где можно увидеть необычные скалы и насладиться красотой альпийских лугов.

Второй день обещает быть не менее насыщенным с посещением музея Пржвальского и прогулками по живописным ущельям Семёновское и Григорьевское. Это путешествие станет незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений

5
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦅 Уникальная охота с беркутами и тайганами
  • 🏞️ Впечатляющие природные ландшафты
  • 🏔️ Посещение знаменитых ущелий
  • 📜 Исторические и культурные объекты
  • 💧 Лечебные горячие источники
  • 🍽️ Дегустация национальной кухни

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для посещения Иссык-Куля - летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает поездку максимально комфортной. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться природой, хотя температура может быть немного ниже. Зимой, с декабря по февраль, регион менее доступен из-за снега и холода, но всё же можно увидеть зимние пейзажи и насладиться тишиной.
Сейчас август — это идеальное время.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля

Что можно увидеть

  • Каньон Сказка
  • Долина Джети-Огуз
  • Мемориальный музей Пржевальского
  • Семёновское ущелье
  • Григорьевское ущелье
  • Долина горячих источников

Описание экскурсии

Программа

Первый день

Шоу беркутов, тайганов и стрельба из лука. Дорога из Бишкека до первой локации займёт не менее 4-х часов. В городе Боконбаево, на южном берегу Иссык-Куля, вы увидите знаменитую национальную охоту с беркутами — хищными птицами из семейства ястребиных, а также с киргизской охотничьей собакой тайганом. Здесь же вы сможете попробовать себя в традиционной стрельбе из лука.

Обед. После окончания шоу вы отведаете блюда национальной кухни в одном из кафе в центре города.

Каньон Сказка. Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля. Его привлекательность — в красных глиняных скалах, которые создают образ инопланетных ландшафтов, и лёгкой доступности.

Долина Джети-Огуз. Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков. Горное ущелье расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Вы увидите семь необычных скал, а также полюбуетесь альпийскими и субальпийскими лугами с богатой растительностью.

Вечером, после столь насыщенного дня доберёмся до города Каракол, где вы переночуете в гостевом доме «Алтай».

Второй день

Мемориальный музей Пржевальского. После завтрака посетим музей, открытый в Караколе в 1957 году. Вы увидите документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Рядом находится его могила и памятник.

Семёновское ущелье. Затем мы отправимся на северное побережье Иссык-Куля и по пути заедем к одной из самых главных и красивых достопримечательностей Кыргызстана. Ущелье находится в горах Кюнгёй Ала-Тоо. Его протяженность около 30 км. По дну ущелья протекает красивая горная река Ак-Суу с прозрачной ледниковой водой.

Григорьевское ущелье. Впереди у нас ещё одна живописная локация, которая входит в топ-места Иссык-Куля. Сладкий аромат сосен, красивейшие тянь-шаньские ели, зелёные горные склоны, шум горной реки и высокогорные озера — всё это ждёт вас в путешествии по ущелью.

Долина горячих источников. В завершение вы заедете в город Чолпон-Ата, где пообедаете и отдохнёте в лечебных водах. На этом наше путешествие завершится — и мы поедем обратно в Бишкек.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (можем предоставить детское кресло), сопровождение гида, шоу беркутов и тайганов, стрельба из лука, посещение музея, завтрак
  • Мы заберём вас с места вашего проживания в Бишкеке и по окончанию тура отвезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед (7€ с человека), ужин (10€ с человека), проживание в гостевом доме «Алтай» (25€ с человека), купание в горячих источниках (3€ с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 538 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Сергей
Провёл два незабываемых дня в путешествии с местным жителем Константином. Он прекрасно разбирается в истории, культуре и географии Кыргызстана, поэтому дорога превращалась не просто в переезд между локациями, а в
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интересную беседу на самые разные темы. Было ощущение, что путешествуешь со старым знакомым, который любит свою страну и умеет о ней рассказывать.

Константин всегда готов остановиться в красивом месте для фотографий и помочь с любыми вопросами.

Поездка проходила на комфортном автомобиле, дороги на большинстве участков хорошие, а места для перекусов подобраны очень удачно. Отель для ночёвки уютный и отлично подходит для отдыха после насыщенного дня.

Сами локации оставили самые яркие впечатления. Это действительно те места, которые стоит увидеть каждому путешественнику, приезжающему в Кыргызстан.

Однозначно рекомендую Константина и этот маршрут!

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П
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень понравилось шоу с беркутами и собаками, классно вообще, что включили помимо просто посещений мест
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такой вот интерактив. Попросила Константина немного изменить программу, чтобы добавить парк с петроглифами - он пошел нам навстречу, за что ему спасибо. И в мелочах тоже был заинтересован в том, чтобы мы все сделали, что хотели, посмотрели и т. д. Очень тактичный и дружелюбный человек. Нам не очень повезло - выпал первый снег, и в горах уже всё было бело, хотелось увидеть зеленый Тянь-Шань, но мы сами поехали так поздно)

Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень+2
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
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Е
Спасибо огромное за незабываемые два дня вокруг озера Иссык-Куль! Константин встретил нас в аэропорту и мы сразу же отправились в путь. За это время мы успели посмотреть шоу беркутов, посетить
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каньон, расслабиться в термальных источниках, полюбоваться ущельями, погулять по музею Пржевальского — всё, что планировали.

По пути делали остановки в уютных кафе с местной кухней — очень вкусно, недорого и атмосферно. Константин также помог с бронированием гостевого дома. Благодаря ему мы смогли открыть для себя много нового и интересного.

Рекомендуем всем путешественникам!

Константин
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Большое спасибо за теплые слова! Мы невероятно рады, что Вы остались довольны. Ваша поддержка вдохновляет нашу команду работать еще лучше. Ждем вас снова!
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Анна
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея Пржевальского, очень интересное место) Спасибо Константину за замечательный тур!
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея+1
За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
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Екатерина
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
Все было супер!!!! Киргизия прекрасна!!! Константин, пунктуальный, аккуратный, мы посмотрели все, что хотели!!!
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Людмила
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но при этом комфортна по скорости и удобству в машине. Нас сопровождал Альмир. Благодаря его
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рекомендациям мы посетили в Караколе хорошее кафе, впервые испробовали баранью голову (считается деликатесом), посетили на след день рыбное хозяйство и съели золотую форель. Первый день нас впечатлило гостеприимство господина Алмаза, который со своим учеником показал шоу беркутов и тайганов, собаки дружелюбные, можно гладить. Алмаз провел экскурсии портам, рассказал историю и исполнил музыку на национальном инструменте. Однозначно советуем организаторов.

Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но+2
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
Были в путешествии по данной программе 15-16.04. Природа в Киргизии, конечно, невероятная. Программа очень насыщенная, но
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