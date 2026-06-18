Путешествие начнется с увлекательного шоу беркутов в Боконбаево, где гости также смогут насладиться национальной кухней. Затем их ждет посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🦅 Уникальная охота с беркутами и тайганами
- 🏞️ Впечатляющие природные ландшафты
- 🏔️ Посещение знаменитых ущелий
- 📜 Исторические и культурные объекты
- 💧 Лечебные горячие источники
- 🍽️ Дегустация национальной кухни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каньон Сказка
- Долина Джети-Огуз
- Мемориальный музей Пржевальского
- Семёновское ущелье
- Григорьевское ущелье
- Долина горячих источников
Описание экскурсии
Программа
Первый день
Шоу беркутов, тайганов и стрельба из лука. Дорога из Бишкека до первой локации займёт не менее 4-х часов. В городе Боконбаево, на южном берегу Иссык-Куля, вы увидите знаменитую национальную охоту с беркутами — хищными птицами из семейства ястребиных, а также с киргизской охотничьей собакой тайганом. Здесь же вы сможете попробовать себя в традиционной стрельбе из лука.
Обед. После окончания шоу вы отведаете блюда национальной кухни в одном из кафе в центре города.
Каньон Сказка. Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля. Его привлекательность — в красных глиняных скалах, которые создают образ инопланетных ландшафтов, и лёгкой доступности.
Долина Джети-Огуз. Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков. Горное ущелье расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Вы увидите семь необычных скал, а также полюбуетесь альпийскими и субальпийскими лугами с богатой растительностью.
Вечером, после столь насыщенного дня доберёмся до города Каракол, где вы переночуете в гостевом доме «Алтай».
Второй день
Мемориальный музей Пржевальского. После завтрака посетим музей, открытый в Караколе в 1957 году. Вы увидите документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Рядом находится его могила и памятник.
Семёновское ущелье. Затем мы отправимся на северное побережье Иссык-Куля и по пути заедем к одной из самых главных и красивых достопримечательностей Кыргызстана. Ущелье находится в горах Кюнгёй Ала-Тоо. Его протяженность около 30 км. По дну ущелья протекает красивая горная река Ак-Суу с прозрачной ледниковой водой.
Григорьевское ущелье. Впереди у нас ещё одна живописная локация, которая входит в топ-места Иссык-Куля. Сладкий аромат сосен, красивейшие тянь-шаньские ели, зелёные горные склоны, шум горной реки и высокогорные озера — всё это ждёт вас в путешествии по ущелью.
Долина горячих источников. В завершение вы заедете в город Чолпон-Ата, где пообедаете и отдохнёте в лечебных водах. На этом наше путешествие завершится — и мы поедем обратно в Бишкек.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (можем предоставить детское кресло), сопровождение гида, шоу беркутов и тайганов, стрельба из лука, посещение музея, завтрак
- Мы заберём вас с места вашего проживания в Бишкеке и по окончанию тура отвезём обратно
- Дополнительные расходы: обед (7€ с человека), ужин (10€ с человека), проживание в гостевом доме «Алтай» (25€ с человека), купание в горячих источниках (3€ с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды