Лучшее время для посещения Иссык-Куля - летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает поездку максимально комфортной. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться природой, хотя температура может быть немного ниже. Зимой, с декабря по февраль, регион менее доступен из-за снега и холода, но всё же можно увидеть зимние пейзажи и насладиться тишиной.

В этом двухдневном путешествии туристы окунутся в культурное и природное наследие Кыргызстана.Путешествие начнется с увлекательного шоу беркутов в Боконбаево, где гости также смогут насладиться национальной кухней. Затем их ждет посещение

каньона Сказка, где красные глиняные скалы создают почти марсианский пейзаж. Далее экскурсия продолжится в долине Семи быков, где можно увидеть необычные скалы и насладиться красотой альпийских лугов. Второй день обещает быть не менее насыщенным с посещением музея Пржвальского и прогулками по живописным ущельям Семёновское и Григорьевское. Это путешествие станет незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Первый день

Шоу беркутов, тайганов и стрельба из лука. Дорога из Бишкека до первой локации займёт не менее 4-х часов. В городе Боконбаево, на южном берегу Иссык-Куля, вы увидите знаменитую национальную охоту с беркутами — хищными птицами из семейства ястребиных, а также с киргизской охотничьей собакой тайганом. Здесь же вы сможете попробовать себя в традиционной стрельбе из лука.

Обед. После окончания шоу вы отведаете блюда национальной кухни в одном из кафе в центре города.

Каньон Сказка. Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля. Его привлекательность — в красных глиняных скалах, которые создают образ инопланетных ландшафтов, и лёгкой доступности.

Долина Джети-Огуз. Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков. Горное ущелье расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Вы увидите семь необычных скал, а также полюбуетесь альпийскими и субальпийскими лугами с богатой растительностью.

Вечером, после столь насыщенного дня доберёмся до города Каракол, где вы переночуете в гостевом доме «Алтай».

Второй день

Мемориальный музей Пржевальского. После завтрака посетим музей, открытый в Караколе в 1957 году. Вы увидите документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Рядом находится его могила и памятник.

Семёновское ущелье. Затем мы отправимся на северное побережье Иссык-Куля и по пути заедем к одной из самых главных и красивых достопримечательностей Кыргызстана. Ущелье находится в горах Кюнгёй Ала-Тоо. Его протяженность около 30 км. По дну ущелья протекает красивая горная река Ак-Суу с прозрачной ледниковой водой.

Григорьевское ущелье. Впереди у нас ещё одна живописная локация, которая входит в топ-места Иссык-Куля. Сладкий аромат сосен, красивейшие тянь-шаньские ели, зелёные горные склоны, шум горной реки и высокогорные озера — всё это ждёт вас в путешествии по ущелью.

Долина горячих источников. В завершение вы заедете в город Чолпон-Ата, где пообедаете и отдохнёте в лечебных водах. На этом наше путешествие завершится — и мы поедем обратно в Бишкек.

Организационные детали