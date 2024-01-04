В двухдневном путешествии вы проедете по своеобразному «золотому кольцу» Иссык-Куля. В городе Боконбаево увидите национальную охоту с крупнейшими в мире орлами. Посетите «марсианский» каньон Сказка и увидите необычные скалы в долине Семи быков. Оцените красоту знаменитых ущелий Кыргызстана — Семёновского и Григорьевского. А также посетите музей Пржвальского и примете лечебные ванны.

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Описание

Программа

Первый день

Шоу беркутов, тайганов и стрельба из лука. Дорога из Бишкека до первой локации займёт не менее 4-х часов. В городе Боконбаево, на южном берегу Иссык-Куля, вы увидите знаменитую национальную охоту с беркутами — хищными птицами из семейства ястребиных, а также с киргизской охотничьей собакой тайганом. Здесь же вы сможете попробовать себя в традиционной стрельбе из лука.

Обед. После окончания шоу вы отведаете блюда национальной кухни в одном из кафе в центре города.

Каньон Сказка. Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля. Его привлекательность — в красных глиняных скалах, которые создают образ инопланетных ландшафтов, и лёгкой доступности.

Долина Джети-Огуз. Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков. Горное ущелье расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Вы увидите семь необычных скал, а также полюбуетесь альпийскими и субальпийскими лугами с богатой растительностью.

Вечером, после столь насыщенного дня доберёмся до города Каракол, где вы переночуете в гостевом доме «Алтай».

Второй день

Мемориальный музей Пржевальского. После завтрака посетим музей, открытый в Караколе в 1957 году. Вы увидите документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Рядом находится его могила и памятник.

Семёновское ущелье. Затем мы отправимся на северное побережье Иссык-Куля и по пути заедем к одной из самых главных и красивых достопримечательностей Кыргызстана. Ущелье находится в горах Кюнгёй Ала-Тоо. Его протяженность около 30 км. По дну ущелья протекает красивая горная река Ак-Суу с прозрачной ледниковой водой.

Григорьевское ущелье. Впереди у нас ещё одна живописная локация, которая входит в топ-места Иссык-Куля. Сладкий аромат сосен, красивейшие тянь-шаньские ели, зелёные горные склоны, шум горной реки и высокогорные озера — всё это ждёт вас в путешествии по ущелью.

Долина горячих источников. В завершение вы заедете в город Чолпон-Ата, где пообедаете и отдохнёте в лечебных водах. На этом наше путешествие завершится — и мы поедем обратно в Бишкек.

Организационные детали