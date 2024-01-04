Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Увидеть охоту с беркутами, посетить живописные ущелья и отдохнуть на горячих источниках

В двухдневном путешествии вы проедете по своеобразному «золотому кольцу» Иссык-Куля. В городе Боконбаево увидите национальную охоту с крупнейшими в мире орлами. Посетите «марсианский» каньон Сказка и увидите необычные скалы в долине Семи быков. Оцените красоту знаменитых ущелий Кыргызстана — Семёновского и Григорьевского. А также посетите музей Пржвальского и примете лечебные ванны.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Ближайшие даты:
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5
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даты

Описание

Программа

Первый день

Шоу беркутов, тайганов и стрельба из лука. Дорога из Бишкека до первой локации займёт не менее 4-х часов. В городе Боконбаево, на южном берегу Иссык-Куля, вы увидите знаменитую национальную охоту с беркутами — хищными птицами из семейства ястребиных, а также с киргизской охотничьей собакой тайганом. Здесь же вы сможете попробовать себя в традиционной стрельбе из лука.

Обед. После окончания шоу вы отведаете блюда национальной кухни в одном из кафе в центре города.

Каньон Сказка. Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля. Его привлекательность — в красных глиняных скалах, которые создают образ инопланетных ландшафтов, и лёгкой доступности.

Долина Джети-Огуз. Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков. Горное ущелье расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Вы увидите семь необычных скал, а также полюбуетесь альпийскими и субальпийскими лугами с богатой растительностью.

Вечером, после столь насыщенного дня доберёмся до города Каракол, где вы переночуете в гостевом доме «Алтай».

Второй день

Мемориальный музей Пржевальского. После завтрака посетим музей, открытый в Караколе в 1957 году. Вы увидите документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Рядом находится его могила и памятник.

Семёновское ущелье. Затем мы отправимся на северное побережье Иссык-Куля и по пути заедем к одной из самых главных и красивых достопримечательностей Кыргызстана. Ущелье находится в горах Кюнгёй Ала-Тоо. Его протяженность около 30 км. По дну ущелья протекает красивая горная река Ак-Суу с прозрачной ледниковой водой.

Григорьевское ущелье. Впереди у нас ещё одна живописная локация, которая входит в топ-места Иссык-Куля. Сладкий аромат сосен, красивейшие тянь-шаньские ели, зелёные горные склоны, шум горной реки и высокогорные озера — всё это ждёт вас в путешествии по ущелью.

Долина горячих источников. В завершение вы заедете в город Чолпон-Ата, где пообедаете и отдохнёте в лечебных водах. На этом наше путешествие завершится — и мы поедем обратно в Бишкек.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (можем предоставить детское кресло), сопровождение гида, шоу беркутов и тайганов, стрельба из лука, посещение музея, завтрак
  • Мы заберём вас с места вашего проживания в Бишкеке и по окончанию тура отвезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед (7€ с человека), ужин (10€ с человека), проживание в гостевом доме «Алтай» (25€ с человека), купание в горячих источниках (3€ с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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