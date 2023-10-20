Увидеть жемчужину Кыргызстана и почувствовать себя героем фантастического фильма
Мы отправимся на южный берег Иссык-Куль, который по праву считается самым живописным: ему удалось сохранить свою первозданность благодаря транспортной труднодоступности и отсутствию толп туристов.
Вы увидите эту красоту своими глазами! А непередаваемые пейзажи нашей второй локации — каньона Сказка — перенесут вас в декорации фантастического фильма.
Вы увидите эту красоту своими глазами! А непередаваемые пейзажи нашей второй локации — каньона Сказка — перенесут вас в декорации фантастического фильма.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся в Бишкеке, где мы заберём вас от отеля и направимся в сторону озера Иссык-Куль по живописной дороге, проходящей вдоль границы с Казахстаном.
Примерно через 1,5 часа остановимся, чтобы немного подкрепиться национальными лепёшками каттама и чаем с молоком, приготовленным по национальному рецепту кочевников, которому уже более 300 лет. Если вам больше по душе кофе, заедем за ароматным латте или ванильным рафом.
Далее через мощное Боомское ущелье сквозь горный хребет поедем к легенде и жемчужине кыргызского народа — озеру Иссык-Куль, а точнее — его южному берегу, до куда ещё не дотянулась «рука прогресса». Вы увидите первозданную природу и почувствуете максимальное единение с ней, отдохнёте от городской суеты, полюбуетесь живописными пейзажами.
Проехав вдоль берега, мы попадём в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — каньон Сказка. Эту локацию со времён СССР и по сегодняшний день используют как съёмочный павильон для фантастических фильмов и создания атмосферы инопланетных пейзажей.
В зависимости от вашей подготовки мы выберем пеший маршрут по каньону и прогуляемся по нему. Поднимемся на самую высокую точку и посетим лучшие локации для фото.
После прогулки, если захотите, пообедаем в ресторане на холме у берега. И отправимся обратно в город, наблюдая теперь уже совершенно иные пейзажи в лучах закатного солнца.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере.
- Пешеходная прогулка может занять от 30 мин до 1,5 часа в зависимости от ваших пожеланий.
- Дополнительных расходов нет, только на еду, но это по желанию.
- Всё, что необходимо, у нас всегда есть с собой: бутилированная вода, дождевики, чай, хорошее настроение.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Бишкеке
Доброго дня! Меня зовут Павел, я родился в г. Каракол, на берегу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Можно сказать, что гид я с детства, так как ещё в школе мы с ребятами организовывали небольшие поездки и прогулки для иностранных путешественников, приезжающих к нам в город. После школы я уехал в Москву, где отучился в РМАТ (Российская Международная Академия Туризма) и вернулся в Кыргызстан, чтобы сделать туризм не только своим призванием, но и основной профессией. И вот уже более 7 лет моя команда занимается особыми индивидуальными экскурсиями в Кыргызстане по уникальным направлениям. Если вам необходимо что-то большее, чем обычный тур, это к нам. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы!
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