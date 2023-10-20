Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся в Бишкеке, где мы заберём вас от отеля и направимся в сторону озера Иссык-Куль по живописной дороге, проходящей вдоль границы с Казахстаном.

Примерно через 1,5 часа остановимся, чтобы немного подкрепиться национальными лепёшками каттама и чаем с молоком, приготовленным по национальному рецепту кочевников, которому уже более 300 лет. Если вам больше по душе кофе, заедем за ароматным латте или ванильным рафом.

Далее через мощное Боомское ущелье сквозь горный хребет поедем к легенде и жемчужине кыргызского народа — озеру Иссык-Куль, а точнее — его южному берегу, до куда ещё не дотянулась «рука прогресса». Вы увидите первозданную природу и почувствуете максимальное единение с ней, отдохнёте от городской суеты, полюбуетесь живописными пейзажами.

Проехав вдоль берега, мы попадём в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — каньон Сказка. Эту локацию со времён СССР и по сегодняшний день используют как съёмочный павильон для фантастических фильмов и создания атмосферы инопланетных пейзажей.

В зависимости от вашей подготовки мы выберем пеший маршрут по каньону и прогуляемся по нему. Поднимемся на самую высокую точку и посетим лучшие локации для фото.

После прогулки, если захотите, пообедаем в ресторане на холме у берега. И отправимся обратно в город, наблюдая теперь уже совершенно иные пейзажи в лучах закатного солнца.

Организационные детали