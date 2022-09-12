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Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль

Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Бишкека к живописным берегам Иссык-Куля. Это не просто экскурсия, а погружение в мир кыргызской культуры, истории и неповторимой природы. Вы увидите знаменитую башню Бурана, узнаете ее тайны и легенды.

Озеро Иссык-Куль поразит вас своей красотой и чистотой, а горячие источники подарят моменты истинного релакса и умиротворения. Эта экскурсия станет ярким воспоминанием вашего путешествия по Кыргызстану
4.6
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Насыщенное однодневное путешествие
  • 🏛 Увидите древнюю башню Бурана
  • 🌊 Полюбуетесь озером Иссык-Куль
  • ♨️ Окунетесь в горячие радоновые источники
  • 🌿 Насладитесь первозданной природой Кыргызстана
  • 🗣 Узнаете о кочевой культуре

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа наиболее живописна, а горячие источники особенно приятны для отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль

Что можно увидеть

  • Башня Бурана
  • Озеро Иссык-Куль
  • Термальные источники

Описание экскурсии

Колоритный Кыргызстан

Наш путь лежит к северному берегу Иссык-Куля. В программе экскурсии:

  • Башня Бурана — вы увидите одно из древнейших сооружений Средней Азии и услышите историю города восточных тюрков Баласагун. А также, по желанию, подниметесь по винтовой лестнице на самый верх башни.
  • Озеро Иссык-Куль — вы полюбуетесь кристально чистыми водами Иссык-Куля, входящего в десятку самых глубоких озер мира. Раскроете, почему оно никогда не замерзает и как переводится его название.
  • Термальные источники — главная фишка путешествия. Вы отдохнете в горячих источниках с радоновой водой на берегу озера, наслаждаясь окружающими идиллическими пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в башню Бурана включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: питание, горячие источники (по желанию) — 250 сом за 1 час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 445 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
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окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
Эта экскурсия прекрасно подойдёт путешественникам, как мы, у которых есть совсем немного времени, но есть желание посмотреть на легендарный Иссык-Куль. Сама экскурсия организована очень хорошо, у нас был прекрасный гид
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Айбек, легкий и веселый, прекрасный собеседник. Он рассказал нам и об истории страны, о традициях и культуре, о тех местах, которые мы посетили, и посоветовал нам отличные места с местной кухней, ну и просто с ним очень приятно было общаться.
Башня Бурана очень интересна, всем рекомендуем! Ну и, конечно, Иссык-Куль мы искупались и в горячих источниках, и в самом озере, оно волшебное.
Если у вас есть больше 1го дня, рекомендую ехать туда на больший срок, там есть, что посмотреть, но если у вас всего 1 день - эта экскурсия то, что надо. Но будьте готовы провести длительное время в дороге.

Эта экскурсия прекрасно подойдёт путешественникам, как мы, у которых есть совсем немного времени, но есть желание
Эта экскурсия прекрасно подойдёт путешественникам, как мы, у которых есть совсем немного времени, но есть желание
Эта экскурсия прекрасно подойдёт путешественникам, как мы, у которых есть совсем немного времени, но есть желание
Эта экскурсия прекрасно подойдёт путешественникам, как мы, у которых есть совсем немного времени, но есть желание
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В
Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia Carnival. Интересным рассказчиком оказался не только гид Евгений, но и водитель Мелис. По пути
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была остановка на обед в чистом и не вызывающем опасений за качество пищи кафе. По окончании экскурсии нас любезно довезли до порекомендованного нам Евгением и Мелисом же ресторана, где мы прекрасно завершили интересный и познавательный день. Спасибо организаторам! Рекомендую!

Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia
Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia
Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia
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Виктория
Спасибо большое за экскурсию. Работу команды мы оценили на отлично. Организация, встреча, рассказ гида, комфорт в пути - все на высшем уровне. Очень тронуло отношение к нам девочкам, так как
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экскурсия выпала на 8 марта))) нас поздравили, что было очень приятно. Более того, подарком была одарена моя дочка, у которой был день рождения. Подарили национальные сладости и шкатулочку))). Исключительно положительные впечатления от работы команды Анастасии и Евгения.

Спасибо большое за экскурсию. Работу команды мы оценили на отлично. Организация, встреча, рассказ гида, комфорт в
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О
Анастасия, добрый день!
Отлично прошла экскурсия, большое спасибо Матвею и Сергею за прекрасную познавательную поездку до известных мест и достопримечательностей.
Нам всё очень понравилось!!! ❤️🥳🙏
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С
Большое спасибо Бакыту, Рустаму и Анастасии за организованный тур! Я остался доволен!
Сначала возили по историческим местам, было здорово. Экскурсоводы на местах рассказали очень много интересного из истории края. Все очень
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вежливые и доброжелательные. Плюс было очень много иностранцев, был рад пообщаться с американцем, швейцарцем и испанками.
Затем поехали на горячие источники и Иссык-куль. Просто потрясающе!!! Вода тёплая, песок чистый и классный, людей немного, все на позитиве. Попрыгал с пирса. В общем, один позитив и кайф! Тур стоит своих денег!
Небольшой совет туристам: помните, что время летит быстро и не стоит слишком долго останавливаться на исторических местах. Лучше больше времени оставьте на озеро.
Конечно, парни меня не торопили и проводили экскурсию столько, сколько надо (+ водили и помогали везде). Просто лучше как можно раньше добраться до озера и посвятить больше времени ему!
Большое спасибо! Хочу приехать ещё! Влюбился в Иссык-куль!

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И
Хочу от всей группы поблагодарить команду Трипстера и замечательных сотрудников - гида Евгения и водителя Рустама за прекрасную экскурсию на Иссык-Куль. Нам все очень понравилось: интересно составленный маршрут, профессионализм, глубокие знания, душевное отношение. Буду обязательно рекомендовать вашу команду своим друзьям. Ещё раз огромное спасибо)))
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