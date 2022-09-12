Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Бишкека к живописным берегам Иссык-Куля. Это не просто экскурсия, а погружение в мир кыргызской культуры, истории и неповторимой природы. Вы увидите знаменитую башню Бурана, узнаете ее тайны и легенды.



Озеро Иссык-Куль поразит вас своей красотой и чистотой, а горячие источники подарят моменты истинного релакса и умиротворения. Эта экскурсия станет ярким воспоминанием вашего путешествия по Кыргызстану

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа наиболее живописна, а горячие источники особенно приятны для отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.