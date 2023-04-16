Что вас ждет

Если у вас ограниченное время для пребывания на Иссык-Куле, то эта программа идеально подойдет для вас! Каждая остановка на маршруте предлагает уникальный вид на природную живопись. Описывать красоту местности можно бесконечно, однако лучше всего увидеть все это своими глазами.

День 1

Первый день нашего тура начинается с выезда на южное побережье озера Иссык-Куль. Первой остановкой будет национальный парк Ала-Арча, где мы совершим небольшую прогулку до большого разбитого камня, чтобы насладиться панорамным видом на ущелье (полтора часа на прогулку). После этого мы отправимся на обед в Боомском ущелье, а по прибытии разместимся в юрточном лагере на берегу озера Иссык-Куль. Ужин также будет в юрте, где мы проведем ночь.

День 2

Второй день начнется со завтрака в юрте, после чего мы отправимся в город Каракол. По пути мы остановимся в Каньонах Сказка и совершим небольшую прогулку в каньонах, а также остановимся в ущелье Джеты-Огуз и выйдем на панорамный вид. По прибытии в город Каракол, мы разместимся в гостевом доме и пообедаем в ресторане. После обеда у нас будет возможность посетить сувенирную лавку, а ужин также будет в ресторане, где мы проведем ночь.

День 3

Последний день нашего тура начнется с завтрака и небольшой прогулки по городу, где мы посетим Дунганскую Мечеть и столетнюю Православную Церковь. После этого мы отправимся на северный берег озера Иссык-Куль, заезжая по пути в ущелье Семеновка, где мы увидим горных яков, пасущихся на высоте 2500 метров. Затем мы выедем через ущелье Григорьевка и пообедаем в городе, прежде чем отправиться прямо в аэропорт или Бишкек.