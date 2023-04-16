Если у вас ограниченное время для пребывания на Иссык-Куле, то эта программа идеально подойдет для вас! Каждая остановка на маршруте предлагает уникальный вид на природную живопись. Описывать красоту местности можно бесконечно, однако лучше всего увидеть все это своими глазами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный парк Ала-Арча
- Ущелье Боом
- Озеро Иссык-Куль
- Каньон Сказка
- Ущелье Джети-Огуз
- Дунганская мечеть
- Православная церковь
- Ущелье Семеновка
- Ущелье Григорьевка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Если у вас ограниченное время для пребывания на Иссык-Куле, то эта программа идеально подойдет для вас! Каждая остановка на маршруте предлагает уникальный вид на природную живопись. Описывать красоту местности можно бесконечно, однако лучше всего увидеть все это своими глазами.
День 1
Первый день нашего тура начинается с выезда на южное побережье озера Иссык-Куль. Первой остановкой будет национальный парк Ала-Арча, где мы совершим небольшую прогулку до большого разбитого камня, чтобы насладиться панорамным видом на ущелье (полтора часа на прогулку). После этого мы отправимся на обед в Боомском ущелье, а по прибытии разместимся в юрточном лагере на берегу озера Иссык-Куль. Ужин также будет в юрте, где мы проведем ночь.
День 2
Второй день начнется со завтрака в юрте, после чего мы отправимся в город Каракол. По пути мы остановимся в Каньонах Сказка и совершим небольшую прогулку в каньонах, а также остановимся в ущелье Джеты-Огуз и выйдем на панорамный вид. По прибытии в город Каракол, мы разместимся в гостевом доме и пообедаем в ресторане. После обеда у нас будет возможность посетить сувенирную лавку, а ужин также будет в ресторане, где мы проведем ночь.
День 3
Последний день нашего тура начнется с завтрака и небольшой прогулки по городу, где мы посетим Дунганскую Мечеть и столетнюю Православную Церковь. После этого мы отправимся на северный берег озера Иссык-Куль, заезжая по пути в ущелье Семеновка, где мы увидим горных яков, пасущихся на высоте 2500 метров. Затем мы выедем через ущелье Григорьевка и пообедаем в городе, прежде чем отправиться прямо в аэропорт или Бишкек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Русскоязычный гид-водитель
- Транспорт с кондиционером
- Охота с беркутом
- Охота с киргизской собакой
- Все трансферы
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Алкоголь
- Изменения в программе
- Проживание в Бишкеке
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, встреча в отеле у туристаЗавершение: Бишкек, в отеле у туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Многодневные туры
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