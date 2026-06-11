Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для поездки на озеро Иссык-Куль - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться природой и водными процедурами. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальные месяцы возможны осадки и низкие температуры, что может усложнить некоторые активности, но для любителей спокойствия и уединения это будет отличное время для посещения.

Представьте себе два дня, полных приключений на берегу Иссык-Куля, где каждый шаг открывает что-то новое.Первый день начнется с сафари по каньонам, где вы увидите уникальные геологические образования и искупаетесь в

Солёном озере, известном своими целебными свойствами. Вас ждут встречи с закатом на краю скалы и ночь в уютном пансионате. Второй день раскроет красоту горных водопадов и ледников. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в красоту и традиции Кыргызстана, оставив после себя незабываемые воспоминания

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День 1: сафари по каньонам

📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шёлкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргызстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.

📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом подкрепимся лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.

📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно, искупаемся: местные иловые грязи и солёная вода очень полезны для здоровья.

📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.

📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:

Аксайские каньоны , сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.

, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед. Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь откроются!

— глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь откроются! Каджисайский каньон : посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.

: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла. Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровой площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!

Ночь проведём на южном берегу озера Иссык-Куль,КаджиСай,отель на выбор.

День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой

📍 Подъём в 07:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слёзы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.

📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.

📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.

Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Общая протяженность маршрута — 650 км

Желательны удобная одежда, обувь для гор и тёплая ветровка

Дополнительные расходы