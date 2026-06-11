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2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники

Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Представьте себе два дня, полных приключений на берегу Иссык-Куля, где каждый шаг открывает что-то новое.

Первый день начнется с сафари по каньонам, где вы увидите уникальные геологические образования и искупаетесь в
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Солёном озере, известном своими целебными свойствами. Вас ждут встречи с закатом на краю скалы и ночь в уютном пансионате. Второй день раскроет красоту горных водопадов и ледников.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в красоту и традиции Кыргызстана, оставив после себя незабываемые воспоминания

5
71 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞 Посещение исторических мест
  • 🍽 Дегустация традиционной кухни
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🌅 Наблюдение за закатом на озере Иссык-Куль

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки на озеро Иссык-Куль - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться природой и водными процедурами. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальные месяцы возможны осадки и низкие температуры, что может усложнить некоторые активности, но для любителей спокойствия и уединения это будет отличное время для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники

Что можно увидеть

  • Башня Бурана
  • Солёное озеро
  • Филатовские камни
  • Аксайские каньоны
  • Марс
  • Каджисайский каньон
  • Сказка
  • Ущелье Барскаун
  • Плато Арабель
  • Орто-Токойское водохранилище

Описание экскурсии

День 1: сафари по каньонам

📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шёлкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргызстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.

📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом подкрепимся лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.

📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно, искупаемся: местные иловые грязи и солёная вода очень полезны для здоровья.

📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.

📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:

  • Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.
  • Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь откроются!
  • Каджисайский каньон: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.
  • Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровой площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!

Ночь проведём на южном берегу озера Иссык-Куль,КаджиСай,отель на выбор.

День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой

📍 Подъём в 07:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слёзы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.

📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.

📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.

Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общая протяженность маршрута — 650 км
  • Желательны удобная одежда, обувь для гор и тёплая ветровка

Дополнительные расходы

  • Проживание на южном берегу озера в пос. Каджи Сай — около 2000 ₽ с человека
  • Входные билеты — в среднем 150 ₽ с человека
  • Питание — 500-1000 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1680 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
2
3
2
1
Тимур
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом о Бишкеке или Кыргызстане. Красота по маршруту неописуемая, я 1000 раз произносил фразу:"невероятно красиво".
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😍 Обязательно возьмите с собой удобную обувь для хождения по горной местности и каньонам. Вода на Иссык-Куле -чистейшая. В общем рекомендую. Так же очень рекомендую посетить горячие источники на Иссык-Куле рядом с гостиницей в которой будете ночевать.

Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом+1
Всё очень понравилось. Гид Сыргак - молодец, очень приятный собеседник и эрудированный человек, всегда поможет советом
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за доверие! будем рады видеть Вас снова!
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О
❤️ Два незабываемых дня!
Это было великолепное путешествие с потрясающими видами и всем спектром положительных эмоций!
Благодаря доброжелательности, замечательному чувству юмора, уверенному вождению нашего гида - водителя Айбека, мы (четыре подруги немного
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за 50) чувствовали себя настолько уютно, что дурачились и резвились, как дети, наслаждаясь каждым моментом.
Каньоны, соленное озеро, Иссык-Куль, водопады, высота около четырех тысяч метров, и всё это без спешки и суеты, с наслаждением и комфортом.
Словами не передать восторг от увиденного!
Однозначно рекомендуем.

❤️ Два незабываемых дня!
❤️ Два незабываемых дня!
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Оксана спасибо Вам за доверие! Приезжайте к нам еще,будем очень рады новым встречам!
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Е
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и эмоциями. По разнообразию ландшафтов за два дня вы увидите Аризону, Канаду и Швейцарию.
Завораживающие каньоны
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с удивительной цветовой палитрой, простирающиеся до края горизонта, величественное бирюзовое озеро, похожее больше на море, нежели на озеро, снежные хребты необъятных гор.
Благодаря индивидуальному формату экскурсии, посещение мест проходит в спокойном темпе, гид рассказывает как исторические справки, так и географические. Показывает места, где вы будуте ощущать уединение с величественной природой.
Благодарим гида за незабываемые впечатления и познавательные рассказы!

Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Провели два дня на озере Иссык-Куль в компании гида Дмитрия и остались с незабываемыми впечатлениями и
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за доверие. Будем ждать Вас снова! Кыргызстан - страна небесных гор,горных озер,хвойных лесов и величественных перевалов. С удовольствием познакомим Вас с этой удивительной страной.
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Марина
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍+6
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
экскурсия очень понравилась, спасибо Сыргаку 👍 первый раз были с подругой в Киргизии, живописные места, шикарный Иссык Куль! очень рекомендуем 💞👍
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А
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще+2
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Нет слов, чтобы описать красоту маршрута! Дмитрий очень интересный рассказчик. Однозначно вернемся еще
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за доверие! Будем ждать новой встречи.
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Наталья
Провели 2 дня в компании гида Айбека. Завораживающие каньоны, жемчужина Кыргызстана - Иссык-куль. Мы в полном восторге от природы, видов и самой экскурсии.
Профессиональное вождение добавляет комфорт и впечатлений.
Спасибо Айбеку за отзывчивость, индивидуальный формат и отлично проведенное время!
Однозначно рекомендую эту экскурсию и компанию.
Провели 2 дня в компании гида Айбека. Завораживающие каньоны, жемчужина Кыргызстана - Иссык-куль. Мы в полном
Провели 2 дня в компании гида Айбека. Завораживающие каньоны, жемчужина Кыргызстана - Иссык-куль. Мы в полном
Провели 2 дня в компании гида Айбека. Завораживающие каньоны, жемчужина Кыргызстана - Иссык-куль. Мы в полном
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Наталья спасибо за доверие и оценку нашей работы. Приезжайте к нам еще.
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