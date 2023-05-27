Это двухдневное погружение в мир фантастической природы озера Иссык-Куль! Величественные каньоны, сотворённые временем и ветром, лабиринты речных русел, целебное солёное озеро, тысячелетние ледники и горный водопад… Мы охватим красивейшие локации Кыргызстана, встретим закат на краю скалы, оценим традиционную кухню и погрузимся в историю этих мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1: сафари по каньонам

📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шелкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргыстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.

📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом остановимся, чтобы подкрепиться лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.

📍 Затем едем к Соленому озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно искупаемся: местные иловые грязи и соленая вода очень полезны для здоровья.

📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.

📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:

Аксайские каньоны , сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.

, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед. Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь отркоются!

— глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь отркоются! Каджисайский каньон : посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.

: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла. Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровое площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!

Ночь проведем в дельте реки Барскоон в пансионате Ак-Тулпар.

День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой

📍 Подъем в 7:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слезы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.

📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.

📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор, поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.

Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Общая протяженность маршрута — 650 км

Желательны удобная одежда, обувь для гор и теплая ветровка

Дополнительные расходы