Первый день начнется с сафари по каньонам, где вы увидите уникальные геологические образования и искупаетесь в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞 Посещение исторических мест
- 🍽 Дегустация традиционной кухни
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌅 Наблюдение за закатом на озере Иссык-Куль
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Башня Бурана
- Солёное озеро
- Филатовские камни
- Аксайские каньоны
- Марс
- Каджисайский каньон
- Сказка
- Ущелье Барскаун
- Плато Арабель
- Орто-Токойское водохранилище
Описание экскурсии
День 1: сафари по каньонам
📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шёлкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргызстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.
📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом подкрепимся лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.
📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно, искупаемся: местные иловые грязи и солёная вода очень полезны для здоровья.
📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.
📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:
- Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.
- Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь откроются!
- Каджисайский каньон: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.
- Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровой площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!
Ночь проведём на южном берегу озера Иссык-Куль,КаджиСай,отель на выбор.
День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой
📍 Подъём в 07:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слёзы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.
📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.
📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.
Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяженность маршрута — 650 км
- Желательны удобная одежда, обувь для гор и тёплая ветровка
Дополнительные расходы
- Проживание на южном берегу озера в пос. Каджи Сай — около 2000 ₽ с человека
- Входные билеты — в среднем 150 ₽ с человека
- Питание — 500-1000 ₽ с человека
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Это было великолепное путешествие с потрясающими видами и всем спектром положительных эмоций!
Благодаря доброжелательности, замечательному чувству юмора, уверенному вождению нашего гида - водителя Айбека, мы (четыре подруги немного
Завораживающие каньоны
Профессиональное вождение добавляет комфорт и впечатлений.
Спасибо Айбеку за отзывчивость, индивидуальный формат и отлично проведенное время!
Однозначно рекомендую эту экскурсию и компанию.