Насыщенные путешествие из Бишкека по красивейшим природным локациям озера
мая
мая
мая
мая
мая
июн
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Описание
Что вас ожидает
День 1: сафари по каньонам
📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шелкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргыстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.
📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом остановимся, чтобы подкрепиться лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.
📍 Затем едем к Соленому озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно искупаемся: местные иловые грязи и соленая вода очень полезны для здоровья.
📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.
📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:
- Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.
- Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь отркоются!
- Каджисайский каньон: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.
- Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровое площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!
Ночь проведем в дельте реки Барскоон в пансионате Ак-Тулпар.
День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой
📍 Подъем в 7:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слезы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.
📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.
📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор, поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.
Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяженность маршрута — 650 км
- Желательны удобная одежда, обувь для гор и теплая ветровка
Дополнительные расходы
- Проживание в пансионате Ак-Тулпар — 1500 руб.
- Входные билеты — в среднем 150 руб. с человека
- Питание — 500 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.