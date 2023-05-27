2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники

Насыщенные путешествие из Бишкека по красивейшим природным локациям озера

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Это двухдневное погружение в мир фантастической природы озера Иссык-Куль! Величественные каньоны, сотворённые временем и ветром, лабиринты речных русел, целебное солёное озеро, тысячелетние ледники и горный водопад… Мы охватим красивейшие локации Кыргызстана, встретим закат на краю скалы, оценим традиционную кухню и погрузимся в историю этих мест.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1: сафари по каньонам

📍 Старт. Выезжаем из Бишкека в 7 утра. В пути поговорим о народах, населяющих земли Семиречья и Шелкового пути, увидим петроглифы, балбалы и артефакты. На севере Кыргыстана остановимся у башни Бурана в Чуйской долине — это минарет 5-6 веков постройки.

📍 На стыке трёх хребтов в ущелье Боом остановимся, чтобы подкрепиться лепёшками каттама с каймаком, чаем и мантами.

📍 Затем едем к Соленому озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор. Конечно искупаемся: местные иловые грязи и соленая вода очень полезны для здоровья.

📍 Теперь отправляемся к косе Филатовские камни — снова искупаемся и смоем с себя всю соль в заливе с прозрачной водой.

📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:

  • Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и пронизанные многочисленными сухими руслами. Рядом в селе Боконбаево остановимся на обед.
  • Марс — глубокая чаша в обрамлении красно-коричневых скал. А какие пейзажи вам здесь отркоются!
  • Каджисайский каньон: посмотрим на заброшенный город и продолжим путь по лабиринту высохшего русла.
  • Сказка, знаменитый своей «Китайской стеной». На смотровое площадке с чашечкой горячего кофе встретим золотой закат с панорамой на озеро Иссык-Куль!

Ночь проведем в дельте реки Барскоон в пансионате Ак-Тулпар.

День 2: золотое ущелье, ледники и Орто-Токой

📍 Подъем в 7:00, завтрак — и мы продолжаем путь! Держим курс на ущелье Барскаун с его знаменитыми водопадами, среди которых — Слезы барса. Многие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные: в солнечные дни у их берегов сверкают золотые песчинки.

📍 Ущелье тянется среди гор и доходит до высокогорного плато Арабель: оказавшись здесь, на высоте 4000 над у. м., вы сможете дотронуться до ледников рукой.

📍 Орто-Токойское водохранилище среди охристо-коричневых гор, поразит вас необъятным простором и безмятежностью. Вы заметите, как в разных местах его вода меняет цвет — от нежно-голубого до изумрудного и даже чёрного.

Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общая протяженность маршрута — 650 км
  • Желательны удобная одежда, обувь для гор и теплая ветровка

Дополнительные расходы

  • Проживание в пансионате Ак-Тулпар — 1500 руб.
  • Входные билеты — в среднем 150 руб. с человека
  • Питание — 500 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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