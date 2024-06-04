1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275€248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€340 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Погрузитесь в красоту Киргизии с индивидуальной экскурсией на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Насладитесь видами и узнайте историю этих мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $310 за человека
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс
Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Уникальный тур на Иссык-Куль и зону отдыха «Гавайи» из Бишкека
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ДДенис23 мая 2024Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
- ККонстантин19 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ААлександра16 мая 2024Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Иссык-Куль»
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