Иссык-Куль – экскурсии в Бишкеке

Найдено 17 экскурсий в категории «Иссык-Куль» в Бишкеке на русском языке, цены от €248, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345311 за всё до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
340 за всё до 3 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
338 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 5 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 4 чел.
Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Погрузитесь в красоту Киргизии с индивидуальной экскурсией на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Насладитесь видами и узнайте историю этих мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $310 за человека
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс
Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $340 за всё до 3 чел.
Тур на озеро Иссык-Куль и зону отдыха «Гавайи»
Индивидуальная
12 часов
Уникальный тур на Иссык-Куль и зону отдыха «Гавайи» из Бишкека
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Плато Арабель - место, где облака касаются земли
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
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    красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
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    источники. Экскурсовод-водитель Алай рассказал много интересного об истории региона и Киргизии в целом. Особенно хочется отметить комфортный автомобиль и безопасное вождение, что является немаловажным фактором в столь длительных экскурсиях. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.

    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Иссык-Куль»

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  1. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  3. Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
  4. Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
  5. Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Иссык-Куль" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 248 до 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «Иссык-Куль», 96 ⭐ отзывов, цены от €248. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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