Представьте себе день, полный открытий и приключений, который начинается в Бишкеке и ведет к сияющим водам Иссык-Куля.По пути вы исследуете зону отдыха «Гавайи» в Токмоке, где плавание на плотах-шатрах среди

лебедей станет вашим первым незабываемым впечатлением. Затем вас ждет встреча с историей древних цивилизаций в музее петроглифов под открытым небом. Но пик путешествия - озеро Иссык-Куль, где вы сможете насладиться теплыми водами и уникальными пейзажами. Эта экскурсия станет ярким воспоминанием о Киргизии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и отдыха на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.