Вас ждёт долгий, но увлекательный и главное — неутомительный путь к жемчужине Киргизии: озеру Иссык-Куль. Мы посетим «Гавайи» в городе Токмок — любимую зону отдыха как местных, так и приезжих. Поплаваем в шатрах, приманим лебедей. За историей края отправимся в уникальный музей петроглифов под открытым небом. Но главная встреча нас будет ждать впереди — и мы её не пропустим.

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Описание

Что вас ожидает

Плавучие шатры и петроглифы

По пути к озеру Иссык-Куль мы посетим знаменитую зону отдыха «Гавайи». Главное удовольствие здесь — плавание на плотах-шатрах по озеру с лебедями. Вы сможете сходить в местный зоопарк и на мини-пляж с настоящими пальмами. Дальше нас ждёт удивительный природный объект — открытый музей петроглифов, где вы увидите древние изображения, вырезанные на скалах. Они дополнят рассказ гида об истории региона и культуре наших предков.

Горячие источники и тёплое озеро

Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой. И, наконец, нас ждёт главная встреча этого дня: знаменитое незамерзающее озеро Иссык-Куль, одно из самых глубоких в мире. Вы полюбуетесь панорамой «небесных гор» Тянь-Шань, голубыми озёрными водами и пустынными берегами, в бесконечности которых есть своё очарование.

Организационные детали