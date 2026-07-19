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Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»

Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Представьте себе день, полный открытий и приключений, который начинается в Бишкеке и ведет к сияющим водам Иссык-Куля.

По пути вы исследуете зону отдыха «Гавайи» в Токмоке, где плавание на плотах-шатрах среди
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лебедей станет вашим первым незабываемым впечатлением. Затем вас ждет встреча с историей древних цивилизаций в музее петроглифов под открытым небом.

Но пик путешествия - озеро Иссык-Куль, где вы сможете насладиться теплыми водами и уникальными пейзажами. Эта экскурсия станет ярким воспоминанием о Киргизии

4.8
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏞 Уникальные природные объекты
  • 🦢 Плавание с лебедями
  • 🎨 Исторические петроглифы
  • ♨️ Горячие источники
  • 🚐 Комфортный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»

Что можно увидеть

  • Зона отдыха «Гавайи»
  • Музей петроглифов
  • Зоопарк
  • Мини-пляж с пальмами
  • Озеро Иссык-Куль

Описание экскурсии

Плавучие шатры и петроглифы

По пути к озеру Иссык-Куль мы посетим знаменитую зону отдыха «Гавайи». Вы сможете сходить в местный зоопарк и на мини-пляж с настоящими пальмами. Дальше нас ждёт удивительный природный объект — открытый музей петроглифов, где вы увидите древние изображения, вырезанные на скалах. Они дополнят рассказ гида об истории региона и культуре наших предков.

Горячие источники и тёплое озеро

Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой. И, наконец, нас ждёт главная встреча этого дня: знаменитое незамерзающее озеро Иссык-Куль, одно из самых глубоких в мире. Вы полюбуетесь панорамой «небесных гор» Тянь-Шань, голубыми озёрными водами и пустынными берегами, в бесконечности которых есть своё очарование.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида
  • Питание туристы оплачивают самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 109 туристов
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия — это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
1
В
Отличная поездка на Иссык-Куль! Всё прошло комфортно и без спешки. Камчыбек — отличный гид-водитель: внимательный, вежливый и аккуратный. Автомобиль новый, чистый и очень комфортный, поэтому дорога была легкой и приятной. Спасибо за прекрасный день! Рекомендуем!
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Артур
Однодневная экскурсия на озеро Иссык-Куль, которую провёл для нас гид Камчыбек, очень понравилась и взрослым и детям. Мы с комфортом разместились в его просторной машине четверо детей и четверо взрослых
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(с гидом). Мы посетили зоопарк, увидели кенгуру, страусов и других животных. Во время поездки мы останавливались на смотровой площадке, где сделали фото с красивыми видами на горы и горную реку. Несмотря на то, что уже был ноябрь, мы искупались в озере Исык-куль, а затем погрелись в бассейнах с водой из горячих источникаов! Дети тоже купались! Экскурсия на комфортном автомобиле была для нас совсем не утомительной. Во время экскурсии мы узнали от нашего гида очень много интересного и познавательного о Кыргызстане и Средней Азии.
Было очень комфортно и по-доброму!
Спасибо Камчыбеку за его доброту, радушность и гостеприимство!

Однодневная экскурсия на озеро Иссык-Куль, которую провёл для нас гид Камчыбек, очень понравилась и взрослым и
Однодневная экскурсия на озеро Иссык-Куль, которую провёл для нас гид Камчыбек, очень понравилась и взрослым и
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К
Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие источники.
Экскурсовод-водитель Алай рассказал много интересного об истории региона и Киргизии в целом.
Особенно хочется отметить комфортный автомобиль и безопасное вождение, что является немаловажным фактором в столь длительных экскурсиях.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.
Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
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Александр
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль! И был очень удивлён тому, насколько действительно это озеро чистое и красивое, настоящее море!!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!+2
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
День прошёл насыщенно и интересно, увидел много красивых мест, добрался до жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль!
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Светлана
Очень приятный гид, округлил нас заботой и сделал наше путешествие очень интересным и насыщенным!! Рекомендую 😀
Очень приятный гид, округлил нас заботой и сделал наше путешествие очень интересным и насыщенным!! Рекомендую 😀
Очень приятный гид, округлил нас заботой и сделал наше путешествие очень интересным и насыщенным!! Рекомендую 😀
Очень приятный гид, округлил нас заботой и сделал наше путешествие очень интересным и насыщенным!! Рекомендую 😀
Очень приятный гид, округлил нас заботой и сделал наше путешествие очень интересным и насыщенным!! Рекомендую 😀
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Т
Отличная экскурсия, спасибо! Великолепные виды на озеро Иссык-Куль!
Отличная экскурсия, спасибо! Великолепные виды на озеро Иссык-Куль!
Отличная экскурсия, спасибо! Великолепные виды на озеро Иссык-Куль!
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