Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»

Поездка к берегам северного озера через рукотворный пальмовый рай

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Ответы на вопросы
Вас ждёт долгий, но увлекательный и главное — неутомительный путь к жемчужине Киргизии: озеру Иссык-Куль. Мы посетим «Гавайи» в городе Токмок — любимую зону отдыха как местных, так и приезжих. Поплаваем в шатрах, приманим лебедей. За историей края отправимся в уникальный музей петроглифов под открытым небом. Но главная встреча нас будет ждать впереди — и мы её не пропустим.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плавучие шатры и петроглифы

По пути к озеру Иссык-Куль мы посетим знаменитую зону отдыха «Гавайи». Главное удовольствие здесь — плавание на плотах-шатрах по озеру с лебедями. Вы сможете сходить в местный зоопарк и на мини-пляж с настоящими пальмами. Дальше нас ждёт удивительный природный объект — открытый музей петроглифов, где вы увидите древние изображения, вырезанные на скалах. Они дополнят рассказ гида об истории региона и культуре наших предков.

Горячие источники и тёплое озеро

Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой. И, наконец, нас ждёт главная встреча этого дня: знаменитое незамерзающее озеро Иссык-Куль, одно из самых глубоких в мире. Вы полюбуетесь панорамой «небесных гор» Тянь-Шань, голубыми озёрными водами и пустынными берегами, в бесконечности которых есть своё очарование.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты
  • Питание туристы оплачивают самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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