Поездка к берегам северного озера через рукотворный пальмовый рай
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Описание
Что вас ожидает
Плавучие шатры и петроглифы
По пути к озеру Иссык-Куль мы посетим знаменитую зону отдыха «Гавайи». Главное удовольствие здесь — плавание на плотах-шатрах по озеру с лебедями. Вы сможете сходить в местный зоопарк и на мини-пляж с настоящими пальмами. Дальше нас ждёт удивительный природный объект — открытый музей петроглифов, где вы увидите древние изображения, вырезанные на скалах. Они дополнят рассказ гида об истории региона и культуре наших предков.
Горячие источники и тёплое озеро
Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой. И, наконец, нас ждёт главная встреча этого дня: знаменитое незамерзающее озеро Иссык-Куль, одно из самых глубоких в мире. Вы полюбуетесь панорамой «небесных гор» Тянь-Шань, голубыми озёрными водами и пустынными берегами, в бесконечности которых есть своё очарование.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты
- Питание туристы оплачивают самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.