Лучшее время для посещения озера Иссык-Куль и каньонов Конорчек - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни солнечные и тёплые, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре - более прохладные вечера. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду, что может повлиять на комфортность пребывания.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой Кыргызстана без углубления в исторические детали. Путешествие начинается в Бишкеке и проходит по живописной дороге вдоль границы с Казахстаном. Первая

остановка - каньоны Конорчек, напоминающие Гранд каньон в США. После треккинга по каньонам вас ждёт отдых и перекус, а затем поездка к озеру Иссык-Куль. В Балыкчы можно прогуляться по пляжу, сделать фото на фоне гор и посетить местный рынок. Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Renault Duster. Включены бутилированная вода, треккинговые палки и дождевики. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописный маршрут

Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы проедем по красивой дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути вам откроются потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними.

До первой остановки ехать примерно 2 часа. За это время пейзажи за окном сменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдёт в шоссе, петляющее между скалами и ведущее вверх — к природным красотам.

По руслу — к каньонам

Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США. Добраться до них можно только через русло пересохшей древней реки, которая «проточила» путь к ним из ущелья. Вас ждёт незабываемый треккинг с преодолением небольших препятствий. Но не беспокойтесь: этот маршрут проходили даже дети!

Гордость Кыргызстана

После осмотра системы каньонов мы вернемся к автомобилю, отдохнём, перекусим, выпьем горного чаю и отправимся в сторону великолепного озера Иссык-Куль. Это гордость кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где, как не в «городе Рыбаков», стоит знакомиться с Киргизским морем? Вы погуляете по пляжу, сделаете прекрасные фото на фоне горных хребтов и на местном рынке оцените улов рыбаков.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee, Subaru

Дополнительно оплачивается обед в кафе по дороге (по желанию)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата