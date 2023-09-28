Это программа отлично подходит для тех, кто хочет познакомиться с природой нашей страны, не нагружая себя историческими фактами. Вы совершите треккинг по многовековым каньонам Конорчек, полюбуетесь горными хребтами Тянь-Шаня, посетите атмосферный рыбацкий город Балыкчы и увидите жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописный маршрут

Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы проедем по красивой дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути вам откроются потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними.

До первой остановки ехать примерно 2 часа. За это время пейзажи за окном сменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдёт в шоссе, петляющее между скалами и ведущее вверх — к природным красотам.

По руслу — к каньонам

Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США. Добраться до них можно только через русло пересохшей древней реки, которая «проточила» путь к ним из ущелья. Вас ждёт незабываемый треккинг с преодолением небольших препятствий. Но не беспокойтесь: этот маршрут проходили даже дети!

Гордость Кыргызстана

После осмотра системы каньонов мы вернемся к автомобилю, отдохнём, перекусим, выпьем горного чаю и отправимся в сторону великолепного озера Иссык-Куль. Это гордость кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где, как не в «городе Рыбаков», стоит знакомиться с Киргизским морем? Вы погуляете по пляжу, сделаете прекрасные фото на фоне горных хребтов и на местном рынке оцените улов рыбаков.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster

Дополнительно оплачивается обед в кафе по дороге (по желанию)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата