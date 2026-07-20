Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой Кыргызстана без углубления в исторические детали. Путешествие начинается в Бишкеке и проходит по живописной дороге вдоль границы с Казахстаном. Первая читать дальшеуменьшить
остановка - каньоны Конорчек, напоминающие Гранд каньон в США. После треккинга по каньонам вас ждёт отдых и перекус, а затем поездка к озеру Иссык-Куль. В Балыкчы можно прогуляться по пляжу, сделать фото на фоне гор и посетить местный рынок. Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Renault Duster. Включены бутилированная вода, треккинговые палки и дождевики. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет
Лучшее время для посещения озера Иссык-Куль и каньонов Конорчек - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни солнечные и тёплые, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре - более прохладные вечера. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду, что может повлиять на комфортность пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каньоны Конорчек
Озеро Иссык-Куль
Горные хребты Тянь-Шаня
Рыбацкий город Балыкчы
Описание экскурсии
Живописный маршрут
Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы проедем по красивой дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути вам откроются потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними.
До первой остановки ехать примерно 2 часа. За это время пейзажи за окном сменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдёт в шоссе, петляющее между скалами и ведущее вверх — к природным красотам.
По руслу — к каньонам
Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США. Добраться до них можно только через русло пересохшей древней реки, которая «проточила» путь к ним из ущелья. Вас ждёт незабываемый треккинг с преодолением небольших препятствий. Но не беспокойтесь: этот маршрут проходили даже дети!
Гордость Кыргызстана
После осмотра системы каньонов мы вернемся к автомобилю, отдохнём, перекусим, выпьем горного чаю и отправимся в сторону великолепного озера Иссык-Куль. Это гордость кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где, как не в «городе Рыбаков», стоит знакомиться с Киргизским морем? Вы погуляете по пляжу, сделаете прекрасные фото на фоне горных хребтов и на местном рынке оцените улов рыбаков.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee, Subaru
Дополнительно оплачивается обед в кафе по дороге (по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
У нас всегда есть для вас бутилированная вода без ограничений, детское кресло, треккинговые палки и перчатки, плотные дождевики от дождя и ветра в горах, травяной чай и печеньки
Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Рекомендуем надеть обувь с нескользкой подошвой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 535 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и читать дальшеуменьшить
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
4
3
–
2
–
1
1
М
Марина
Все было идеально, кроме тесного автомобиля. Огромная благодарность Азату - с ним было комфортно, интересно, безопасно.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Прекрасная экскурсия, удивительно красивые каньоны и озеро Иссык-Куль. Рекомендую всем тем, кто приедет сюда за новыми впечатлениями, не пожалеете 💜 Спасибо экскурсоводу Максиму за классный день!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Хотим выразить благодарность гиду Максиму за отличную экскурсию: мы не только увидели потрясающие пейзажи на протяжении всего нашего пути, но и узнали интересные факты и легенды о Кыргызстане. Каньоны, которые читать дальшеуменьшить
словно переносят вас на Марс, и жемчужина страны - озеро Иссык-Куль с прозрачной лазурной водой однозначно стоят посещения - это очень красиво. Отдельное спасибо хочется сказать за комфортный автомобиль и спокойное вождение, приятную беседу, множество качественных фотографий и вкусный обед. Очень приятно, что всё продумано для комфорта туристов: есть треккинговые палки, вода, вкусный травяной чай; а сам тур проходит в неторопливом, комфортном темпе. Будем очень рады приехать вновь!
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Очень понравилось! Маршрут, автомобиль, организационные моменты. Чуть-чуть не хватило информационной составляющей, но на все вопросы ответы получили.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Богдан
Наше путешествие началось со встречи с гидом возле отеля. Гид Азат пунктуальный, встретил и пригласил в комфортный автомобиль. Путешествие началось к горному ущелью, по пути мы вели приятный диалог, Азат читать дальшеуменьшить
рассказывал, что проезжаем, что будет по плану.
Первым пунктом было горное ущелье с живописными каньонами! Красота завораживающая. Путь до них несложный, во время небольших подъёмов Азат заботливо помогал и объяснял, как правильно забраться и спуститься.
Далее было озеро! Очень красивое место, с невероятным цветом воды, прекрасная панорама! В этом же месте находится кафе в национальном стиле. Азат нам порекомендовал пообедать там форелью, и это была самая вкусная форель! Мы очень довольны нашим днём в сопровождении Азата. Спасибо большое, если будем еще раз в Бишкеке, обязательно обратимся к вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод. Хорошее владение языком. Структурированная информация. Профессиональное владение автомобилем. На протяжении всей экскурсии чувствовалась забота о нас. Этот день точно запомнится на всю жизнь. Азат, спасибо Вам огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек»