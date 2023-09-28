Увидеть максимум красивых мест Кыргызстана за один день на автомобильной экскурсии
5
4 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это программа отлично подходит для тех, кто хочет познакомиться с природой нашей страны, не нагружая себя историческими фактами.
Вы совершите треккинг по многовековым каньонам Конорчек, полюбуетесь горными хребтами Тянь-Шаня, посетите атмосферный рыбацкий город Балыкчы и увидите жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль.
Ближайшие даты:
15 окт
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Живописный маршрут
Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы проедем по красивой дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути вам откроются потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними.
До первой остановки ехать примерно 2 часа. За это время пейзажи за окном сменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдёт в шоссе, петляющее между скалами и ведущее вверх — к природным красотам.
По руслу — к каньонам
Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США. Добраться до них можно только через русло пересохшей древней реки, которая «проточила» путь к ним из ущелья. Вас ждёт незабываемый треккинг с преодолением небольших препятствий. Но не беспокойтесь: этот маршрут проходили даже дети!
Гордость Кыргызстана
После осмотра системы каньонов мы вернемся к автомобилю, отдохнём, перекусим, выпьем горного чаю и отправимся в сторону великолепного озера Иссык-Куль. Это гордость кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где, как не в «городе Рыбаков», стоит знакомиться с Киргизским морем? Вы погуляете по пляжу, сделаете прекрасные фото на фоне горных хребтов и на местном рынке оцените улов рыбаков.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster
Дополнительно оплачивается обед в кафе по дороге (по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
У нас всегда есть для вас бутилированная вода без ограничений, детское кресло, треккинговые палки и перчатки, плотные дождевики от дождя и ветра в горах, травяной чай и печеньки
Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Рекомендуем надеть обувь с нескользкой подошвой
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 20 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Илья
28 сен 2023
Все отлично, гид, экскурсия, очень рекомендую!
В
Валерий
22 сен 2023
Машина приехала за нами прям к отелю в назначенный час. Гидом у нас был Алексей из команды Станислава. Очень приятный, начитанный и эрудированный молодой человек! Много рассказывал об истории Кыргызстана, о культуре и обычаях этого народа. Было интересно его слушать! Первой остановкой был каньон. Нам немного не повезло с погодой-шёл несильный дождь и было довольно прохладно… Но ребята из этой компании всё предусмотрели! Накануне нас предупредили, чтоб мы надели обувь с не скользкой подошвой и взяли тёплые куртки. На месте нам выдали перчатки, а в рюкзаке у нашего гида были хорошие дождевики! Но они не понадобились-как только мы вышли из машины, дождь прекратился!))) Маршрут проходил по старому руслу реки. Кое-где текли небольшие ручейки, последствия дождя. Но идти было не сложно. Алексей предусмотрительно говорил куда ставить ноги и за что лучше держаться при подъёмах на уступы, которые несколько раз встречались у нас на пути. Вокруг были очень красивые скалы и ущелье! Шли примерно час. Вышли в очень живописную долину, окруженную величественными древними горами! Ооочень красиво! Выпили горячего травяного чая с печеньками, сделали несколько десятков потрясающих фотографий и отправились в обратный путь к машине. Следующей остановкой было озеро. Зашли по пути в кафе, заказали еду и пошли гулять по берегу. Величественные горы, одетые в снежные шапки, обрамляли водную гладь огромного, больше похожего на море, солёного озера. Полюбовавшись пейзажем, вернулись в кафе, не спеша поужинали. За интересными разговорами время пролетело незаметно! Обратно к отелю нас привезли уже, когда стемнело. Мы остались в восторге от сегодняшней поездки и забронировали на завтра экскурсию в этой же фирме! Искренне благодарим Алексея и надеемся, что ещё увидимся на бескрайних просторах Кыргызстана! Уверена, что мы ещё ни раз вернёмся в эту страну.)))
С
Сергей
12 сен 2023
Тур понравился. Впечатления от каньона потрясающие. Рекомендую однозначно. Гид Станислав вежливый и приятный молодой человек.
Т
Тамара
11 сен 2023
Отличная экскурсия! Гид Станислав подробно и интересно рассказывал об о всем. Очень чутко отнесся и учитывал все наши пожелания. Нам все очень понравилось!! Сама экскурсия хорошо организована и удобно спланирована. Рекомендуем всем!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека