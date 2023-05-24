Национальный парк Ала-Арча — обязательное место посещения для всех, кто любит природу и активный отдых.
Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.
Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.
Ближайшие даты:
24
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пик Корона
- Национальный парк Ала-Арча
- Горная река
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Национальный парк Ала-Арча — популярное место среди любителей природы и туристов в Кыргызстане. Парк расположен всего в 30 км. от столицы Бишкека.
Этот однодневный тур — отличный способ познакомиться с природной красотой национального парка Ала-Арча и одновременно позаниматься спортом. Ваш гид предоставит дополнительную информацию о парке и ответит на любые ваши вопросы.
Национальный парк Ала-Арча — обязательное место посещения для всех, кто любит природу и активный отдых. Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- гид-водитель,
- транспорт,
- бутылка воды для каждого участника,
- входной билет.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед,
- проживание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-водитель
- Транспорт
- Бутылка воды для каждого участника
- Входной билет
- Что не входит
- Обед
- Проживание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Бишкеке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- Обед
- Удобную обувь
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании