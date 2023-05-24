Походная экскурсия в Ала-Арча

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Ответы на вопросы
Национальный парк Ала-Арча — обязательное место посещения для всех, кто любит природу и активный отдых.

Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.
Походная экскурсия в Ала-Арча
Походная экскурсия в Ала-Арча
Походная экскурсия в Ала-Арча
Походная экскурсия в Ала-Арча
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Пик Корона
  • Национальный парк Ала-Арча
  • Горная река
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Национальный парк Ала-Арча — популярное место среди любителей природы и туристов в Кыргызстане. Парк расположен всего в 30 км. от столицы Бишкека.
Этот однодневный тур — отличный способ познакомиться с природной красотой национального парка Ала-Арча и одновременно позаниматься спортом. Ваш гид предоставит дополнительную информацию о парке и ответит на любые ваши вопросы.
Национальный парк Ала-Арча — обязательное место посещения для всех, кто любит природу и активный отдых. Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • гид-водитель,
  • транспорт,
  • бутылка воды для каждого участника,
  • входной билет.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • проживание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт
  • Бутылка воды для каждого участника
  • Входной билет
Что не входит
  • Обед
  • Проживание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой:
  • Обед
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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