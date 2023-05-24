Что вас ждет

Национальный парк Ала-Арча — популярное место среди любителей природы и туристов в Кыргызстане. Парк расположен всего в 30 км. от столицы Бишкека.

Этот однодневный тур — отличный способ познакомиться с природной красотой национального парка Ала-Арча и одновременно позаниматься спортом. Ваш гид предоставит дополнительную информацию о парке и ответит на любые ваши вопросы.

Национальный парк Ала-Арча — обязательное место посещения для всех, кто любит природу и активный отдых. Это поистине захватывающее дух место, где каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок в горах до сложных походов и захватывающих альпинистских экспедиций.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

гид-водитель,

транспорт,

бутылка воды для каждого участника,

входной билет.

Туристы оплачивают самостоятельно: