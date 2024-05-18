3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата

Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Достаточно посмотреть фотографии мест из названия экскурсии, чтобы понять, что день будет полон красоты. В парке Ала-Арча вы насладитесь видами вершин, леса и горной реки.

На плато Чункурчак зимой можно покататься на одном из курортов, а летом полюбоваться альпийскими лугами и просторами. А в ущелье Иссык-Ата для вас — термальные источники, водопад и статуя Будды 12 века.
5
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природный парк Ала-Арча. Здесь так хорошо, что не зря это место президент Кыргызской Республики выбрал для своей резиденции. Но насладиться пейзажами может каждый: вы полюбуетесь кристально чистыми реками и скалистыми горами с уникальной растительностью.

Плато Чункурчак. Расположенное на высоте 2400 м, покрытое хвойными и берёзовыми лесами и альпийскими лугами, оно идеально подходит для отдыха и созерцания. Здесь же вы сможете познакомиться с национальной кухней в одном из самых лучших высокогорных ресторанов Кыргызстана. А в зимний период для вас будут доступны несколько горнолыжных баз с отличным сервисом.

Ущелье Иссык-Ата. Оно издавна известно своими целебными горячими источниками. Ландшафт ущелья разительно отличается от двух предыдущих локаций. На территории ущелья находится уникальная статуя будды 12 века, величественный водопад, множество бассейнов с термальными водами — не забудьте купальник!

Во время поездки мы расскажем вам о культуре и традициях Кыргызстана, об уникальности местной природы и биоразнообразии, об особенностях национальной кухни.

Автор фотографий в галерее — Дмитрий Балеевских.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, каждый из нас имеет водительский стаж не менее 20 лет, что гарантирует безопасность и комфорт во время поездки
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость.
  • Дорога в одну сторону занимает 3–4 часа

Дополнительные расходы

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сом за машину, термальные источники — 300 сом с человека
  • Питание в одном из ресторанов (национальная/европейская кухня)
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту — 950 сом
  • По желанию мы забронируем для вас конную прогулку по ущелью — 900 сом/чел. за 1 час. Доплата за услуги инструктора — 1000 сом.
  • Мы можем организовать профессиональную фото- и видеосъёмку, а также смонтировать фильм о вашем путешествии (детали уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
18 мая 2024
Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
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