Достаточно посмотреть фотографии мест из названия экскурсии, чтобы понять, что день будет полон красоты. В парке Ала-Арча вы насладитесь видами вершин, леса и горной реки. На плато Чункурчак зимой можно покататься на одном из курортов, а летом полюбоваться альпийскими лугами и просторами. А в ущелье Иссык-Ата для вас — термальные источники, водопад и статуя Будды 12 века.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природный парк Ала-Арча. Здесь так хорошо, что не зря это место президент Кыргызской Республики выбрал для своей резиденции. Но насладиться пейзажами может каждый: вы полюбуетесь кристально чистыми реками и скалистыми горами с уникальной растительностью.

Плато Чункурчак. Расположенное на высоте 2400 м, покрытое хвойными и берёзовыми лесами и альпийскими лугами, оно идеально подходит для отдыха и созерцания. Здесь же вы сможете познакомиться с национальной кухней в одном из самых лучших высокогорных ресторанов Кыргызстана. А в зимний период для вас будут доступны несколько горнолыжных баз с отличным сервисом.

Ущелье Иссык-Ата. Оно издавна известно своими целебными горячими источниками. Ландшафт ущелья разительно отличается от двух предыдущих локаций. На территории ущелья находится уникальная статуя будды 12 века, величественный водопад, множество бассейнов с термальными водами — не забудьте купальник!

Во время поездки мы расскажем вам о культуре и традициях Кыргызстана, об уникальности местной природы и биоразнообразии, об особенностях национальной кухни.

Автор фотографий в галерее — Дмитрий Балеевских.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, каждый из нас имеет водительский стаж не менее 20 лет, что гарантирует безопасность и комфорт во время поездки

Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость.

Дорога в одну сторону занимает 3–4 часа

Дополнительные расходы