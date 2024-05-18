3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Достаточно посмотреть фотографии мест из названия экскурсии, чтобы понять, что день будет полон красоты. В парке Ала-Арча вы насладитесь видами вершин, леса и горной реки.
На плато Чункурчак зимой можно покататься на одном из курортов, а летом полюбоваться альпийскими лугами и просторами. А в ущелье Иссык-Ата для вас — термальные источники, водопад и статуя Будды 12 века.
Природный парк Ала-Арча. Здесь так хорошо, что не зря это место президент Кыргызской Республики выбрал для своей резиденции. Но насладиться пейзажами может каждый: вы полюбуетесь кристально чистыми реками и скалистыми горами с уникальной растительностью.
Плато Чункурчак. Расположенное на высоте 2400 м, покрытое хвойными и берёзовыми лесами и альпийскими лугами, оно идеально подходит для отдыха и созерцания. Здесь же вы сможете познакомиться с национальной кухней в одном из самых лучших высокогорных ресторанов Кыргызстана. А в зимний период для вас будут доступны несколько горнолыжных баз с отличным сервисом.
Ущелье Иссык-Ата. Оно издавна известно своими целебными горячими источниками. Ландшафт ущелья разительно отличается от двух предыдущих локаций. На территории ущелья находится уникальная статуя будды 12 века, величественный водопад, множество бассейнов с термальными водами — не забудьте купальник!
Во время поездки мы расскажем вам о культуре и традициях Кыргызстана, об уникальности местной природы и биоразнообразии, об особенностях национальной кухни.
Автор фотографий в галерее — Дмитрий Балеевских.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, каждый из нас имеет водительский стаж не менее 20 лет, что гарантирует безопасность и комфорт во время поездки
Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость.
Дорога в одну сторону занимает 3–4 часа
Дополнительные расходы
Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сом за машину, термальные источники — 300 сом с человека
Питание в одном из ресторанов (национальная/европейская кухня)
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту — 950 сом
По желанию мы забронируем для вас конную прогулку по ущелью — 900 сом/чел. за 1 час. Доплата за услуги инструктора — 1000 сом.
Мы можем организовать профессиональную фото- и видеосъёмку, а также смонтировать фильм о вашем путешествии (детали уточняйте в переписке)
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Бишкеке
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я профессиональный водитель с более чем 20-ти летним стажем вождения. Увлекаюсь туризмом, охотой и рыбалкой, в связи с чем знаю как свои пять пальцев каждый уголок читать дальше
Кыргызстана. Работаю с командой таких же увлечённых гидов. С удовольствием поделимся своими знаниями о культуре, традициях нашей страны, покажем вам самые красивые места Кыргызстана. Ваш комфорт и безопасность являются самым главным приоритетом для нас.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
18 мая 2024
Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
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