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Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча

Погулять по горным склонам и оценить удивительные пейзажи Кыргызстана
Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы.

Вы подышите кристально чистым воздухом с привкусом можжевельника, увидите Тянь-Шанские ели и редкие альпийские цветы.

Впечатлитесь панорамой могучих горных вершин и узнаете любопытные факты о местных животных, флоре и фауне.
4.6
27 отзывов
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча

Описание экскурсии

Удивительные ландшафты

Я предложу вам два варианта прогулки по парку: к реке Ала-Арча или к водопаду Аксай. Первый возможен в любой сезон и с любым уровнем подготовки, а второй только летом и подойдет исключительно подготовленным путешественникам, так как предполагает подъем в гору на 400 метров. В любом случае вас ждут фантастические панорамы: снежные вершины, можжевеловые склоны и альпийские луга.

Прогулка в хорошей компании

По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники. Я сделаю все, чтобы вы по-настоящему оценили природу Кыргызстана: проведу самыми живописными тропами и покажу лучшие смотровые площадки.

Организационные детали

  • Входные билеты в парк оплачиваются отдельно — 200 сомов за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дияз
Дияз — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 323 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
3
2
1
1
1
Н
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
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Сергей
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть природу Кыргызстана без долгих переездов. Виды по пути просто великолепные: горные вершины, бурная река и живописные пейзажи.

Гид приятный и общительный собеседник. Во время
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прогулки поговорили не только о самом парке, но и о Кыргызстане в целом, его истории, природе и жизни местных жителей. Было интересно и познавательно.

Экскурсия оставила приятные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет провести полдня на природе, насладиться красивыми видами и узнать больше о Кыргызстане)

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Марина
Не повезло с погодой- был длительный дождь, зато повезло с гидом - приятный собеседник, угостил чаем с вкусняшками и фруктами с своего сада! горы прекрасны! с запахом можжевельника, вернемся обязательно, чтобы все осмотреть
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Anna
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
По дороге Заман рассказывал интересное про страну, порекомендовал кафе, а еще подсказал про красивейшую дорогу Ысык-Ата, где были поляны маков😍 Спасибо за экскурсию в невероятный Кыргыстан!
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
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К
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих мест.
Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом.
Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека.
Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
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А
Съездили на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча. Мы в восторге, прекрасно все, виды, воздух, приятная компания!
Наш гид Евгения - великолепная девушка, много рассказывала, делилась с нами информацией, мы с подругой были увлеченными туристами)). Машинк чистая, комфортная, вместительная. Водитель вез аккуратно и тоже участвовал в диалоге). Обязательно посетим Киргизию ещё не раз. Постараемся съездить на Иссык-Куль
Съездили на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча. Мы в восторге, прекрасно все, виды, воздух, приятная компания!
Съездили на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча. Мы в восторге, прекрасно все, виды, воздух, приятная компания!
Съездили на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча. Мы в восторге, прекрасно все, виды, воздух, приятная компания!
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