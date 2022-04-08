Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча

Погулять по горным склонам и оценить удивительные пейзажи Киргизии

Индивидуальная
Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы.

Вы подышите кристально чистым воздухом с привкусом можжевельника, увидите Тянь-Шанские ели и редкие альпийские цветы.

Впечатлитесь панорамой могучих горных вершин и узнаете любопытные факты о местных животных, флоре и фауне.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительные ландшафты

Я предложу вам два варианта прогулки по парку: к реке Ала-Арча или к водопаду Аксай. Первый возможен в любой сезон и с любым уровнем подготовки, а второй только летом и подойдет исключительно подготовленным путешественникам, так как предполагает подъем в гору на 400 метров. В любом случае вас ждут фантастические панорамы: снежные вершины, можжевеловые склоны и альпийские луга.

Прогулка в хорошей компании

По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники. Я сделаю все, чтобы вы по-настоящему оценили природу Киргизии: проведу самыми живописными тропами и покажу лучшие смотровые площадки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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