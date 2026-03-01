Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы.
Вы подышите кристально чистым воздухом с привкусом можжевельника, увидите Тянь-Шанские ели и редкие альпийские цветы.
Впечатлитесь панорамой могучих горных вершин и узнаете любопытные факты о местных животных, флоре и фауне.
Вы подышите кристально чистым воздухом с привкусом можжевельника, увидите Тянь-Шанские ели и редкие альпийские цветы.
Впечатлитесь панорамой могучих горных вершин и узнаете любопытные факты о местных животных, флоре и фауне.
Описание экскурсии
Удивительные ландшафты
Я предложу вам два варианта прогулки по парку: к реке Ала-Арча или к водопаду Аксай. Первый возможен в любой сезон и с любым уровнем подготовки, а второй только летом и подойдет исключительно подготовленным путешественникам, так как предполагает подъем в гору на 400 метров. В любом случае вас ждут фантастические панорамы: снежные вершины, можжевеловые склоны и альпийские луга.
Прогулка в хорошей компании
По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники. Я сделаю все, чтобы вы по-настоящему оценили природу Кыргызстана: проведу самыми живописными тропами и покажу лучшие смотровые площадки.
Организационные детали
- Входные билеты в парк оплачиваются отдельно — 200 сомов за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дияз — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 323 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная поездка, отличный гид, комфортный автомобиль - все было здорово, даже погода нам благоволила)
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Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть природу Кыргызстана без долгих переездов. Виды по пути просто великолепные: горные вершины, бурная река и живописные пейзажи.
Гид приятный и общительный собеседник. Во время
Гид приятный и общительный собеседник. Во время
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Не повезло с погодой- был длительный дождь, зато повезло с гидом - приятный собеседник, угостил чаем с вкусняшками и фруктами с своего сада! горы прекрасны! с запахом можжевельника, вернемся обязательно, чтобы все осмотреть
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Гидом был Заман, встретил в аэропорте, и сразу поехали в национальный парк. Автомобиль комфортный, кондиционер, вода в бутылках.
По дороге Заман рассказывал интересное про страну, порекомендовал кафе, а еще подсказал про красивейшую дорогу Ысык-Ата, где были поляны маков😍 Спасибо за экскурсию в невероятный Кыргыстан!
По дороге Заман рассказывал интересное про страну, порекомендовал кафе, а еще подсказал про красивейшую дорогу Ысык-Ата, где были поляны маков😍 Спасибо за экскурсию в невероятный Кыргыстан!
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К
Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы.
Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих мест.
Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом.
Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека.
Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.
Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих мест.
Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом.
Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека.
Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.
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А
Съездили на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча. Мы в восторге, прекрасно все, виды, воздух, приятная компания!
Наш гид Евгения - великолепная девушка, много рассказывала, делилась с нами информацией, мы с подругой были увлеченными туристами)). Машинк чистая, комфортная, вместительная. Водитель вез аккуратно и тоже участвовал в диалоге). Обязательно посетим Киргизию ещё не раз. Постараемся съездить на Иссык-Куль
Наш гид Евгения - великолепная девушка, много рассказывала, делилась с нами информацией, мы с подругой были увлеченными туристами)). Машинк чистая, комфортная, вместительная. Водитель вез аккуратно и тоже участвовал в диалоге). Обязательно посетим Киргизию ещё не раз. Постараемся съездить на Иссык-Куль
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