Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы. Вы подышите кристально чистым воздухом с привкусом можжевельника, увидите Тянь-Шанские ели и редкие альпийские цветы. Впечатлитесь панорамой могучих горных вершин и узнаете любопытные факты о местных животных, флоре и фауне.

Описание экскурсии

Удивительные ландшафты

Я предложу вам два варианта прогулки по парку: к реке Ала-Арча или к водопаду Аксай. Первый возможен в любой сезон и с любым уровнем подготовки, а второй только летом и подойдет исключительно подготовленным путешественникам, так как предполагает подъем в гору на 400 метров. В любом случае вас ждут фантастические панорамы: снежные вершины, можжевеловые склоны и альпийские луга.

Прогулка в хорошей компании

По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники. Я сделаю все, чтобы вы по-настоящему оценили природу Кыргызстана: проведу самыми живописными тропами и покажу лучшие смотровые площадки.

Организационные детали