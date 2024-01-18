Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Проведите день среди величественных гор, чистых рек и зелёных лесов национального парка Ала-Арча

Всего в часе езды от столицы Кыргызстана, Бишкека, расположен жемчужина природы - национальный парк Ала-Арча.

Это место, где вас ожидает восхитительное сочетание горных вершин, хрустальных ручьёв и буйства зелени.

Во время прогулки по парку вы сможете насладиться панорамными видами, почувствовать аромат хвойных лесов и увидеть местных обитателей в их естественной среде обитания.

Ваш личный гид поделится интересными фактами о флоре и фауне региона, а также покажет лучшие места для фотографий.

На выбор предлагается несколько маршрутов: от лёгких прогулок до треккинга для более опытных путешественников.

Экскурсия включает комфортный трансфер из отеля, входные билеты в парк и возможность посещения альплагеря с его историей и культурой.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в природу и насладиться красотами Кыргызстана, не удаляясь далеко от города
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Ближайшие даты:
18
янв
19
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Описание

Что вас ожидает

Ваше приключение начнётся ранним утром: гид заберёт вас из вашего отеля в Бишкеке, и вы поедете в национальный парк Ала-Арча. Около часа в пути — и вот вы в горах Тянь-Шаня. Берёзовые и лиственничные рощи, еловые леса и заросли арчи, альпийские луга, горные озёра и водопады, ледники и скальные стены — всё это вы увидите на прогулке по живописной горной дороге.

В 11 км от ворот парка находится альплагерь. Когда-то он был чем-то вроде Мекки для советских туристов, которые устраивали здесь сборы и восхождения. Если захотите, дойдём туда и посетим гостиничный комплекс, где вы сможете насладиться горячим напитком и удивительными видами на окружающие горы. Ну а если на долгий треккинг вы не настроены, мы просто прогуляемся по парку, чтобы вы успели сделать незабываемые фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость.
  • В стоимость входят входные билеты на территорию национального парка Ала-Арча
  • Еда в стоимость экскурсии не входит: можете взять перекус с собой, или мы заедем на фудкорт
  • По запросу возможна встреча в аэропорту — обсуждается индивидуально

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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