Проведите день среди величественных гор, чистых рек и зелёных лесов национального парка Ала-Арча
Это место, где вас ожидает восхитительное сочетание горных вершин, хрустальных ручьёв и буйства зелени.
Во время прогулки по парку вы сможете насладиться панорамными видами, почувствовать аромат хвойных лесов и увидеть местных обитателей в их естественной среде обитания.
Ваш личный гид поделится интересными фактами о флоре и фауне региона, а также покажет лучшие места для фотографий.
На выбор предлагается несколько маршрутов: от лёгких прогулок до треккинга для более опытных путешественников.
Экскурсия включает комфортный трансфер из отеля, входные билеты в парк и возможность посещения альплагеря с его историей и культурой.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в природу и насладиться красотами Кыргызстана, не удаляясь далеко от города
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Описание
Что вас ожидает
Ваше приключение начнётся ранним утром: гид заберёт вас из вашего отеля в Бишкеке, и вы поедете в национальный парк Ала-Арча. Около часа в пути — и вот вы в горах Тянь-Шаня. Берёзовые и лиственничные рощи, еловые леса и заросли арчи, альпийские луга, горные озёра и водопады, ледники и скальные стены — всё это вы увидите на прогулке по живописной горной дороге.
В 11 км от ворот парка находится альплагерь. Когда-то он был чем-то вроде Мекки для советских туристов, которые устраивали здесь сборы и восхождения. Если захотите, дойдём туда и посетим гостиничный комплекс, где вы сможете насладиться горячим напитком и удивительными видами на окружающие горы. Ну а если на долгий треккинг вы не настроены, мы просто прогуляемся по парку, чтобы вы успели сделать незабываемые фотографии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость.
- В стоимость входят входные билеты на территорию национального парка Ала-Арча
- Еда в стоимость экскурсии не входит: можете взять перекус с собой, или мы заедем на фудкорт
- По запросу возможна встреча в аэропорту — обсуждается индивидуально
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Бишкеке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.