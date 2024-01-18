Всего в часе езды от столицы Кыргызстана, Бишкека, расположен жемчужина природы - национальный парк Ала-Арча. Это место, где вас ожидает восхитительное сочетание горных вершин, хрустальных ручьёв и буйства зелени. Во время прогулки по парку вы сможете насладиться панорамными видами, почувствовать аромат хвойных лесов и увидеть местных обитателей в их естественной среде обитания. Ваш личный гид поделится интересными фактами о флоре и фауне региона, а также покажет лучшие места для фотографий. На выбор предлагается несколько маршрутов: от лёгких прогулок до треккинга для более опытных путешественников. Экскурсия включает комфортный трансфер из отеля, входные билеты в парк и возможность посещения альплагеря с его историей и культурой. Это идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в природу и насладиться красотами Кыргызстана, не удаляясь далеко от города

Описание

Что вас ожидает

Ваше приключение начнётся ранним утром: гид заберёт вас из вашего отеля в Бишкеке, и вы поедете в национальный парк Ала-Арча. Около часа в пути — и вот вы в горах Тянь-Шаня. Берёзовые и лиственничные рощи, еловые леса и заросли арчи, альпийские луга, горные озёра и водопады, ледники и скальные стены — всё это вы увидите на прогулке по живописной горной дороге.

В 11 км от ворот парка находится альплагерь. Когда-то он был чем-то вроде Мекки для советских туристов, которые устраивали здесь сборы и восхождения. Если захотите, дойдём туда и посетим гостиничный комплекс, где вы сможете насладиться горячим напитком и удивительными видами на окружающие горы. Ну а если на долгий треккинг вы не настроены, мы просто прогуляемся по парку, чтобы вы успели сделать незабываемые фотографии.

Организационные детали