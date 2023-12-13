С комфортом добраться из / до аэропорта или любой другой точки города
Добро пожаловать в Бишкек! Мы обеспечим вас комфортным и беззаботным перемещением по этому удивительному городу.
Предоставляем надёжные трансферы из аэропорта, вокзала или любой другой точки города и в обратную сторону.
Предоставляем надёжные трансферы из аэропорта, вокзала или любой другой точки города и в обратную сторону.
Ближайшие даты:
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Встретим вас в аэропорту, на вокзале или другом месте с табличкой. Поможем с багажом и довезём до отеля. Либо наоборот: заберём в городе и доставим до терминала вылета/вокзала.
Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне. По запросу предоставим детское кресло.
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из водителей нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Манас или другом месте Бишкека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Бишкеке
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека
Похожие туры из Бишкека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
рядом с центральной площадью
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Взглянуть на яркие эпохи в жизни города через постройки 20 века
на главной площади
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Заглянуть в необычные бары, пообщаться с местными и погулять по центру в свете иллюминации
на площади Ала-Тоо
Завтра
15 дек
16 дек
17 дек
от €130 за всё до 2 чел.