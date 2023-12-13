Трансферы по Бишкеку

Индивидуальный трансфер в Бишкеке

С комфортом добраться из / до аэропорта или любой другой точки города

Добро пожаловать в Бишкек! Мы обеспечим вас комфортным и беззаботным перемещением по этому удивительному городу.

Предоставляем надёжные трансферы из аэропорта, вокзала или любой другой точки города и в обратную сторону.
Трансферы по Бишкеку
Трансферы по Бишкеку
Трансферы по Бишкеку
Трансферы по Бишкеку
Трансферы по Бишкеку
Трансферы по Бишкеку
Ближайшие даты:
13
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту, на вокзале или другом месте с табличкой. Поможем с багажом и довезём до отеля. Либо наоборот: заберём в городе и доставим до терминала вылета/вокзала.

Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне. По запросу предоставим детское кресло.

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из водителей нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Манас или другом месте Бишкека
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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