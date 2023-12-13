Добро пожаловать в Бишкек! Мы обеспечим вас комфортным и беззаботным перемещением по этому удивительному городу. Предоставляем надёжные трансферы из аэропорта, вокзала или любой другой точки города и в обратную сторону.

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Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту, на вокзале или другом месте с табличкой. Поможем с багажом и довезём до отеля. Либо наоборот: заберём в городе и доставим до терминала вылета/вокзала.

Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне. По запросу предоставим детское кресло.

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из водителей нашей команды.