Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис

Заглянуть в необычные бары, пообщаться с местными и погулять по центру в свете иллюминации

Бишкек совмещает в себе азиатское гостеприимство и европейский сервис — со мной вы убедитесь в этом и ощутите неповторимый вайб столицы Киргизии. Оцените наливки в аутентичной рюмочной, крафтовое пиво, закуски и танцы в барах. Пообщаетесь с владельцами заведений, с людьми, которые задают тренды в Бишкеке. Увидите памятники и даже споете с уличным музыкантом!
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
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Описание

Что вас ожидает

В нашем маршруте небанальные заведения, где вы не только отлично проведете время, но и пообщаетесь с их идейными и амбициозными хозяевами. Итак, что же будет?

  • Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульные стаканы и 20 видов настоек на выбор! Что вы предпочтете: сливовую наливку, хреновуху, а может быть, нежнейшую настойку из дыни? Здесь тихо, вкусно и уютно — идеально для начала, чтобы познакомиться друг с другом.
  • Бар с крафтовым пивом. Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем.
  • Веселый бар, куда стекаются как жители Бишкека, так и гости из других стран. Музыка, в том числе живая, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка!

По пути познакомимся с уличным музыкантом (сколько лет я живу в Бишкеке, а он всегда здесь) и споем с ним!

Сияющие главные достопримечательности

Бары расположены в центре Бишкека, между ними мы перемещаемся пешком, а значит вы заодно увидите символы столицы Киргизии. Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.

Организационные детали

  • В стоимость включены приветственные напитки и локальные специалитеты для закуски
  • Дополнительные напитки и еда по вашему желанию (оплата по счету)
  • Одеваемся по своему стилю и настроению
  • Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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