Бишкек совмещает в себе азиатское гостеприимство и европейский сервис — со мной вы убедитесь в этом и ощутите неповторимый вайб столицы Киргизии. Оцените наливки в аутентичной рюмочной, крафтовое пиво, закуски и танцы в барах. Пообщаетесь с владельцами заведений, с людьми, которые задают тренды в Бишкеке. Увидите памятники и даже споете с уличным музыкантом!

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Описание

Что вас ожидает

В нашем маршруте небанальные заведения, где вы не только отлично проведете время, но и пообщаетесь с их идейными и амбициозными хозяевами. Итак, что же будет?

Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульные стаканы и 20 видов настоек на выбор! Что вы предпочтете: сливовую наливку, хреновуху, а может быть, нежнейшую настойку из дыни? Здесь тихо, вкусно и уютно — идеально для начала, чтобы познакомиться друг с другом.

Бар с крафтовым пивом. Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем.

Веселый бар, куда стекаются как жители Бишкека, так и гости из других стран. Музыка, в том числе живая, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка!

По пути познакомимся с уличным музыкантом (сколько лет я живу в Бишкеке, а он всегда здесь) и споем с ним!

Сияющие главные достопримечательности

Бары расположены в центре Бишкека, между ними мы перемещаемся пешком, а значит вы заодно увидите символы столицы Киргизии. Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.

Организационные детали