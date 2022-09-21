В нашем маршруте небанальные заведения, где вы не только отлично проведете время, но и пообщаетесь с их идейными и амбициозными хозяевами. Итак, что же будет?
По пути познакомимся с уличным музыкантом (сколько лет я живу в Бишкеке, а он всегда здесь) и споем с ним!
Бары расположены в центре Бишкека, между ними мы перемещаемся пешком, а значит вы заодно увидите символы столицы Киргизии. Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.