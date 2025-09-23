Экскурсия по ночному Бишкеку предлагает погружение в атмосферу столицы Кыргызстана. Посетители смогут насладиться аутентичными наливками в рюмочной, попробовать крафтовое пиво с национальными закусками и окунуться в веселье местных баров. Прогулка по центру города откроет главные достопримечательности, такие как площадь Ала-Тоо и улицы Киевская и Чуй. Общение с владельцами заведений и уличными музыкантами добавит уникальности этому вечеру

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Описание экскурсии

В нашем маршруте небанальные заведения, где вы не только отлично проведете время, но и пообщаетесь с их идейными и амбициозными хозяевами. Итак, что же будет?

Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульные стаканы и 20 видов настоек на выбор! Что вы предпочтете: сливовую наливку, хреновуху, а может быть, нежнейшую настойку из дыни? Здесь тихо, вкусно и уютно — идеально для начала, чтобы познакомиться друг с другом.

Бар с крафтовым пивом. Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем.

Веселый бар, куда стекаются как жители Бишкека, так и гости из других стран. Музыка, в том числе живая, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка!

По пути познакомимся с уличным музыкантом (сколько лет я живу в Бишкеке, а он всегда здесь) и споем с ним!

Сияющие главные достопримечательности

Бары расположены в центре Бишкека, между ними мы перемещаемся пешком, а значит вы заодно увидите символы столицы Кыргызстана. Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.

Организационные детали

В стоимость включены приветственные напитки и локальные специалитеты для закуски

Дополнительные напитки и еда по вашему желанию (оплата по счету)

Одеваемся по своему стилю и настроению

Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Экскурсию можно провести для любого количества участников: до 2-х человек — 130 евро (всего); 3-4 участника — 60 евро/чел.; 5-6 участников — 55 евро/чел.; от 7 участников — 50 евро/чел.