Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Экскурсия по ночному Бишкеку предлагает погружение в атмосферу столицы Кыргызстана.
Посетители смогут насладиться аутентичными наливками в рюмочной, попробовать крафтовое пиво с национальными закусками и окунуться в веселье местных баров.
Прогулка по центру города откроет главные достопримечательности, такие как площадь Ала-Тоо и улицы Киевская и Чуй. Общение с владельцами заведений и уличными музыкантами добавит уникальности этому вечеру
В нашем маршруте небанальные заведения, где вы не только отлично проведете время, но и пообщаетесь с их идейными и амбициозными хозяевами. Итак, что же будет?
Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульные стаканы и 20 видов настоек на выбор! Что вы предпочтете: сливовую наливку, хреновуху, а может быть, нежнейшую настойку из дыни? Здесь тихо, вкусно и уютно — идеально для начала, чтобы познакомиться друг с другом.
Бар с крафтовым пивом. Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем.
Веселый бар, куда стекаются как жители Бишкека, так и гости из других стран. Музыка, в том числе живая, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка!
По пути познакомимся с уличным музыкантом (сколько лет я живу в Бишкеке, а он всегда здесь) и споем с ним!
Сияющие главные достопримечательности
Бары расположены в центре Бишкека, между ними мы перемещаемся пешком, а значит вы заодно увидите символы столицы Кыргызстана. Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.
Организационные детали
В стоимость включены приветственные напитки и локальные специалитеты для закуски
Дополнительные напитки и еда по вашему желанию (оплата по счету)
Одеваемся по своему стилю и настроению
Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Экскурсию можно провести для любого количества участников: до 2-х человек — 130 евро (всего); 3-4 участника — 60 евро/чел.; 5-6 участников — 55 евро/чел.; от 7 участников — 50 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 888 туристов
Приветствую всех и каждого! Я Александр, работаю с командой увлечённых гидов-историков. Наша задача — сделать ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления — яркими, а каждый маршрут будет только в читать дальшеуменьшить
удовольствие! Мой личный опыт — это 12 лет в туризме, 43 страны я посетил сам как путешественник: поэтому с двух сторон — как гид и как гость — я понимаю, что каждому человеку важно в экскурсионной программе. Уже скорее хочется окунуться именно с вами в историю, культуру, природу и гастрономию этой неизведанной для многих страны! До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия ‘ночной Бишкек ‘ просто 🔥 Хочу написать слова благодарности, признательности, восхищения в адрес гида Анны🫶 Эта девушка такая начитанная, интересная, с ней так легко было,весело, даже в конце вечера не хотелось прощаться 🥰 До сих пор нахожусь под впечатлением от экскурсии! Рекомендую всем
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Лариса
Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4 ночи в Киргизию. Нужны были только самые лучшие, увлекательные и информативные экскурсии. Александр справился читать дальшеуменьшить
с задачей на 5+! Мы узнали много интересного об архитектуре, культуре, традициях народа, а так же об истории Бишкека и страны в целом. Познакомились со стрит-артом столицы Киргизии. Осмотры достопримечательностей ночного Бишкека чередовались с посещением топовых рюмочных столицы. Экскурсия была интересной, не напряжной и очень увлекательной! Рекомендую именно ее и именно с этим гидом!
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Д
Дарья
Спасибо большое Александру! Недавно посетили эту экскурсию и было классно! В течение вечера мы посетили несколько заведений, везде была своя особенная атмосфера. Александр рассказывал много интересного о каждом баре и читать дальшеуменьшить
о самом городе Бишкек!
Мы попробовали разные коктейли и закуски. Очень понравилось, как Александр умело вплетал исторические факты в нашу прогулку.
Все было высшем уровне! В общем, это была отличная экскурсия! Мы интересно провели время, узнали много нового и интересно провели вечер. Всем рекомендую! А особенно арбузную настойку!
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Мария
Благодаря Александру познакомилась с ночной жизнью Бишкека - это было что-то незабываемое! Клевая прогулка по классным барам, рюмочным, крафтовым местам, которые не всегда найдешь на карте. Если вы путешествуете в одиночку и хотите классно провести вечер, в хорошей компании - смело бронируйте экскурсию! С Александром очень весело и интересно:)
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Даша
Александр - мастер своего дела! Приятный и веселый в общении, он искренне любит Бишкек и готов делиться этой любовью с гостями города. Нам понравился нестандартный маршрут и милые бары, в читать дальшеуменьшить
которые хочется вернуться. Более того, он с радостью отвечал на наши дополнительные вопросы в последующие дни. У нас было полное ощущение, что мы в Бишкеке не одни и у нас есть свой "местный," а это важное чувство в незнакомом городе.
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Е
Елена
Посетили экскурсию 18 ноября 2022. Несмотря на усталость после перелета из Москвы, все прошло отлично! Александр провел пешую экскурсию по центру с посещением нескольких атмосферных заведений. Мы смогли и поесть, и попробовать различные напитки, и отдохнуть за приятной и интересной беседой. Одно из заведений настолько понравилось, что мы вернулись в него на следующий вечер))) Большое спасибо! Экскурсия - супер!
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