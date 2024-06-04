1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275€248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€229 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€342 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к озеру Кель-Тор: впечатляющее путешествие на высоте 2725 метров
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы Кыргызстана: живописное ущелье Шамси - индивидуальная экскурсия
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Надёжный трансфер в Бишкеке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:00
10 июня в 00:00
€29 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ООлег1 июня 2024Очень понравилось! Одна из лучших экскурсий!
- ЕЕлена31 мая 2024Мы очень довольны экскурсией с Константином! Это была потрясающе насыщенная прекрасными видами, активная и в то же время комфортная поездка. Много
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ААнастасия24 мая 2024Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления. Небесный мост впечатлил. Красивая природа вокруг. Нам понравился ресторан, где можно поесть в комнате в национальном стиле. Хочется вернуться еще! Спасибо!
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ССветлана24 мая 2024Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
- ДДенис23 мая 2024Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На машине" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 29 до 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 466 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 38 экскурсий на 2024 год на машине, 466 ⭐ отзывов, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август