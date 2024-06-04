Экскурсии по Бишкеку на машине с гидом

Найдено 38 экскурсий в категории «На машине» в Бишкеке на русском языке, цены от €29, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - на Тянь-Шань
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
159 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
100 за всё до 6 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
179 за всё до 6 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
199 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
229 за всё до 4 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345311 за всё до 3 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
129 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
340 за всё до 3 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
199 за всё до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
338 за всё до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
206 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
195 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
342 за всё до 6 чел.
Каньон Конорчек и башня Бурана
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
175 за всё до 3 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к озеру Кель-Тор: впечатляющее путешествие на высоте 2725 метров
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
230 за всё до 6 чел.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Горы Кыргызстана: живописное ущелье Шамси - индивидуальная экскурсия
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
206 за всё до 4 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
265 за всё до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Надёжный трансфер в Бишкеке
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Надёжный трансфер в Бишкеке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:00
10 июня в 00:00
29 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - на водопад Белогорка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
270 за всё до 5 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • О
    Олег
    1 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Очень понравилось! Одна из лучших экскурсий!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Мы очень довольны экскурсией с Константином! Это была потрясающе насыщенная прекрасными видами, активная и в то же время комфортная поездка. Много
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    живописных мест посетили и сделали отличные фотографии, услышали интересные рассказы Константина о жизни и истории Кыргызстана и кыргызов, об особенностях культуры и народных обычаях в древности и сейчас. Ели вкусную местную еду и боролись со страхом, когда ходили по потрясающему подвесному мосту над ущельем. Приятным бонусом стало видео о нашей поездке - за это отдельное спасибо Константину! Константин как гид много знает и интересно рассказывает, аккуратный опытный водитель; гибкий в коммуникации и планировании дня - это для нас было важно.

  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления. Небесный мост впечатлил. Красивая природа вокруг. Нам понравился ресторан, где можно поесть в комнате в национальном стиле. Хочется вернуться еще! Спасибо!
    Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатленияНесмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления
  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Из Бишкека - на Тянь-Шань
  2. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  3. Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
  4. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  5. Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На машине" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 29 до 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 466 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 38 экскурсий на 2024 год на машине, 466 ⭐ отзывов, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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