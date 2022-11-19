За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины
За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩
- Башня Бурана
- Каньон Аксай
- Озеро Иссык-Куль
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
- Ущелье Жети Огуз
- Каракол
- Чолпон-Ата
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Визитная карточка Кыргызстана — горное озеро Иссык-Куль.
За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины.
Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.
Программа тура:
- 1 день: Бишкек - Башня Бурана - каньон Аксай -озеро Иссык-Куль.
- 2 день: каньон Сказка - ущелье Барскоон - Ущелье Жети Огуз - Каракол.
- 3 день: Каракол - музей Пржевальского- Чолпон-Ата - горячие источники - Бишкек.
- Добро пожаловать!
Важно знать:
В стоимость включено:
- услуги гида,
- транспорт,
- проживание в юрточном лагере и отеле в г. Каракол,
- питание (за исключением завтрака в первый день и ужина в третий день).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- спиртные напитки,
- завтрак в первый день и ужин в третий день,
- личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание в юрточном лагере и отеле в г. Каракол
- Питание (за исключением завтрака в первый день и ужина в третий день)
- Что не входит
- Спиртные напитки
- Завтрак в первый день и ужин в третий день
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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