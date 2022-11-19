Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль

За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины

За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Ближайшие даты:
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
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ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Башня Бурана
  • Каньон Аксай
  • Озеро Иссык-Куль
  • Каньон Сказка
  • Ущелье Барскоон
  • Ущелье Жети Огуз
  • Каракол
  • Чолпон-Ата
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Визитная карточка Кыргызстана — горное озеро Иссык-Куль.
За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины.
Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.

Программа тура:

  • 1 день: Бишкек - Башня Бурана - каньон Аксай -озеро Иссык-Куль.
  • 2 день: каньон Сказка - ущелье Барскоон - Ущелье Жети Огуз - Каракол.
  • 3 день: Каракол - музей Пржевальского- Чолпон-Ата - горячие источники - Бишкек.
  • Добро пожаловать!

Важно знать:

В стоимость включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • проживание в юрточном лагере и отеле в г. Каракол,
  • питание (за исключением завтрака в первый день и ужина в третий день).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • спиртные напитки,
  • завтрак в первый день и ужин в третий день,
  • личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание в юрточном лагере и отеле в г. Каракол
  • Питание (за исключением завтрака в первый день и ужина в третий день)
Что не входит
  • Спиртные напитки
  • Завтрак в первый день и ужин в третий день
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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