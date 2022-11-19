За три дня я познакомлю вас с красотами Иссык-Кульской долины. Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля. Я расскажу про обычаи и традиции моего народа. А также вас ждет знакомство с историей, культурой и кухней Кыргызстана.