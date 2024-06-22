Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами

Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Приглашаем отправиться с нами в большое приключение в поисках впечатлений и незабываемых эмоций: вы почувствуете себя настоящими кочевниками, ночуя в юрте, искупаетесь в водах Иссык-Куля, понаблюдаете за беркутиной охотой и насладитесь релаксом в горячих минеральных источниках.

А ещё увидим удивительные красные скалы в каньоне Сказка, побываем в «киргизской Швейцарии» — ущелье Барскоон. Прогуляемся по шумному восточному рынку и насладимся местной кухней.
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены тура и возврата:
100% возврат – в течение 24 часов после бронирования
50% возврат – до 16 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура)
Без возврата – за 15 дней и менее до начала тура

Условия оплаты: после оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 15% после бронирования, остаток — за 15 дней до начала тура.

Проживание. Будем жить в юрточном глэмпинге на берегу Иссык-Куля, в горном глэмпинге, в отеле «78» в Караколе, в отеле BUGU в Бишкеке, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включено: 1 день — ужин; 2, 3 день — завтрак, обед, ужин; 4, 5, 6 дни — завтрак, обед; 7 день — завтрак.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-класс

Встретим вас в аэропорту Бишкека и отвезём в отель в центре города. У вас будет время на отдых, а затем пойдём гулять по столице. Гид познакомит вас с историей города, рассказывая про его архитектуру и искусство.

Затем посетим культурный центр Бишкека, где вы научитесь готовить киргизский плов и самсу. Здесь же и поужинаем, выпьем вина и познакомимся друг с другом поближе.

До отеля прогуляемся пешком, а по дороге заглянем в бар, чтобы попробовать местные настойки.

Встреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-классВстреча, экскурсия по Бишкеку и кулинарный мастер-класс
2 день

Башня Бурана, Боомское ущелье и юрты на берегу Иссы-Куля

Утром позавтракаем и отправимся в путешествие. Остановимся у археологического комплекса — руин древнего города. Рассмотрим рунические надписи на памятниках и поднимемся на башню Бурана — минарет 9-12 веков.

Затем окажемся в Боомском ущелье, где встречаются сразу 3 хребта: Тянь-Шань, Киргизский и Иссык-Кульский. Со дна ущелья поднимемся на самый верх и прогуляемся по живописным местам.

На обед насладимся уйгурским лагманом и поедем в юрточный глэмпинг на берегу Иссык-Куля. Место уютное, уединённое и тихое. Почувствуем себя настоящими кочевниками, живущими в юртах, но с комфортом.

Башня Бурана, Боомское ущелье и юрты на берегу Иссы-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье и юрты на берегу Иссы-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье и юрты на берегу Иссы-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье и юрты на берегу Иссы-Куля
3 день

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадам

После завтрака поедем в удивительный каньон Сказка. Покажется, будто мы попали на другую планету — вокруг будут почти марсианские пейзажи с высокими красными скалами причудливой формы.

Продолжим влюбляться в природу Киргизии и отправимся в ущелье Барскоон, которое прозвали «местной Швейцарией». Заселимся в горный глэмпинг и пообедаем.

Затем погуляем в окрестностях и устроим треккинг к водопадам Чаша Манаса, Слёзы барса и Брызги шампанского. Вечером, после ужина, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и вдоволь налюбоваться звёздным небом — такое не увидеть в городе.

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадам
4 день

Ущелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в Каракол

Сегодня побываем в ущелье Жеты-Огуз, его ещё называют Скалами Семи Быков за сходство с рогатыми животными. Полюбуемся каменной громадой Разбитое сердце, а затем прогуляемся верхом по долине Поляна цветов до водопада Девичьи косы.

Пообедаем кыргызскими мантами и поедем в город Каракол. Вечером у вас будет свободное время.

Ущелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в Каракол
5 день

Экскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-Кулю

После завтрака начнём экскурсию по Караколу. Будем любоваться уникальной старорусской архитектурой и гулять по старинным улицам. Вы увидите деревянный собор Святой Троицы 19 века и Дунганскую деревянную мечеть.

Дальше держим курс на северный берег Иссык-Куля. Проедем по Семёновскому ущелью, где бурлит чистейшая горная река, а в Григорьевском ущелье будем любоваться склонами, покрытыми тянь-шаньскими елями. Ещё здесь растут облепиха, жимолость и шиповник, а ароматы высокогорных трав способны вскружить голову. Понаблюдаем за традиционной беркутиной охотой.

Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве и поедем в отель в городе Чолпан-Ата. Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках.

Экскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-Кулю
6 день

Возвращение в Бишкек

Утром у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по берегу озера или искупаться. После обеда поедем в Бишкек. В город вернёмся уже вечером и заселимся в отель в центре.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек
7 день

Шопинг на Ошском базаре и отъезд

Позавтракаем и пойдём на Ошский базар, где можно купить подарки, сувениры и сладости на любой вкус и кошелёк. Затем соберём вещи и поедем в аэропорт Бишкека.

Шопинг на Ошском базаре и отъездШопинг на Ошском базаре и отъездШопинг на Ошском базаре и отъездШопинг на Ошском базаре и отъездШопинг на Ошском базаре и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 1 день - ужин 2, 3 день - завтрак, обед, ужин 4, 5, 6 дни - завтрак, обед 7 день - завтрак
  • Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
  • Сопровождение гидом
  • Кулинарный мастер-класс
  • Демонстрация беркутиной охоты
  • Конная прогулка в горах
  • Круиз по озеру Иссык-Куль
  • Посещение горячих источников
  • Вода и снеки каждый день в автобусе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Одноместное размещение - доплата 16 800 рублей
  • Питание и напитки вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
Завершение: Аэропорт Бишкека, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыИссык-КульПопулярные местаВодные развлеченияГорыПрирода и пейзажиМастер-классыНабережнаяКруизы

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