Приглашаем отправиться с нами в большое приключение в поисках впечатлений и незабываемых эмоций: вы почувствуете себя настоящими кочевниками, ночуя в юрте, искупаетесь в водах Иссык-Куля, понаблюдаете за беркутиной охотой и насладитесь релаксом в горячих минеральных источниках. А ещё увидим удивительные красные скалы в каньоне Сказка, побываем в «киргизской Швейцарии» — ущелье Барскоон. Прогуляемся по шумному восточному рынку и насладимся местной кухней.

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Описание тура

Организационные детали

Условия отмены тура и возврата:

100% возврат – в течение 24 часов после бронирования

50% возврат – до 16 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура)

Без возврата – за 15 дней и менее до начала тура

Условия оплаты: после оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 15% после бронирования, остаток — за 15 дней до начала тура.