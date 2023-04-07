Башня Бурана — (она же Буранинский минарет) могущественный минарет 9-11 века. Расположенный в долине около 85 км. от города Бишкек. Познакомитесь с историей времен караханидов.

Также возле башни можно увидеть небольшую коллекцию каменных истуканов — балбалов. Небольшие каменные фигуры создавались для того, чтобы почтить память усопшего, иногда их помещали на месте захоронения. Эти образцы каменных изделий 6-го века н. э. дополнены петроглифами II века до нашей эры, которые можно увидеть у башни Бурана.

Посетим музей при башне, он интересен своими артефактами. Расположение Баласагына на Шелковом пути сделало его центром для торговцев, пересекающих континент с востока на запад. Монеты, керамика и другие артефакты показывают разнообразие региона и его легендарную историю.

Ущелье Туюк — Ущелье очень широкое с невысокими склонами, которые густо поросли кустарниками и вечнозелёными Тянь-Шаньскими елями. В окружении высоких склонов и скал ущелье выглядит величественно и красиво во все времена года.

Это ущелье входит в Иссык-Атинскую систему ущелий, все реки которых сливаются в одну реку Иссык-Ата. В ущелье тропа уходит намного выше реки и идет по склону с высоко растущими туями. Завораживает своим величием и сказочным видом.

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