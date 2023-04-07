Наша увлекательная экскурсия начнется с первой научной и культурной столицей династии Караханидов, а именно архитектурного сооружения города Баласагун, которое сохранилось до наших дней Башня Бурана (Минарет).
Продолжим путешествие в очень живописном месте Ущелье Туюк, где можно прогуляться и насладится видом вечнозелёных Тянь-Шаньских елей.
Продолжим путешествие в очень живописном месте Ущелье Туюк, где можно прогуляться и насладится видом вечнозелёных Тянь-Шаньских елей.
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Что вас ожидает:
- Башня Бурана (Буранинский минарет)
- Ущелье Туюк
- Живописные пейзажи горной реки и ледников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Башня Бурана — (она же Буранинский минарет) могущественный минарет 9-11 века. Расположенный в долине около 85 км. от города Бишкек. Познакомитесь с историей времен караханидов.
Также возле башни можно увидеть небольшую коллекцию каменных истуканов — балбалов. Небольшие каменные фигуры создавались для того, чтобы почтить память усопшего, иногда их помещали на месте захоронения. Эти образцы каменных изделий 6-го века н. э. дополнены петроглифами II века до нашей эры, которые можно увидеть у башни Бурана.
Посетим музей при башне, он интересен своими артефактами. Расположение Баласагына на Шелковом пути сделало его центром для торговцев, пересекающих континент с востока на запад. Монеты, керамика и другие артефакты показывают разнообразие региона и его легендарную историю.
Ущелье Туюк — Ущелье очень широкое с невысокими склонами, которые густо поросли кустарниками и вечнозелёными Тянь-Шаньскими елями. В окружении высоких склонов и скал ущелье выглядит величественно и красиво во все времена года.
Это ущелье входит в Иссык-Атинскую систему ущелий, все реки которых сливаются в одну реку Иссык-Ата. В ущелье тропа уходит намного выше реки и идет по склону с высоко растущими туями. Завораживает своим величием и сказочным видом.
Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Башня Бурана — 60 сом.
- Угостим горячим чаем во время экскурсии.
- В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой.
- Угостим горячим чаем во время экскурсии.
- По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость
- В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
- Угостим горячим чаем во время экскурсии
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительноЗавершение: Бишкек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Башня Бурана — 60 сом
- Угостим горячим чаем во время экскурсии
- В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
- По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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