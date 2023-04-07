Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наша увлекательная экскурсия начнется с первой научной и культурной столицей династии Караханидов, а именно архитектурного сооружения города Баласагун, которое сохранилось до наших дней Башня Бурана (Минарет).

Продолжим путешествие в очень живописном месте Ущелье Туюк, где можно прогуляться и насладится видом вечнозелёных Тянь-Шаньских елей.
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и Башня Бурана за 1 день
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Башня Бурана (Буранинский минарет)
  • Ущелье Туюк
  • Живописные пейзажи горной реки и ледников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Башня Бурана — (она же Буранинский минарет) могущественный минарет 9-11 века. Расположенный в долине около 85 км. от города Бишкек. Познакомитесь с историей времен караханидов.
Также возле башни можно увидеть небольшую коллекцию каменных истуканов — балбалов. Небольшие каменные фигуры создавались для того, чтобы почтить память усопшего, иногда их помещали на месте захоронения. Эти образцы каменных изделий 6-го века н. э. дополнены петроглифами II века до нашей эры, которые можно увидеть у башни Бурана.
Посетим музей при башне, он интересен своими артефактами. Расположение Баласагына на Шелковом пути сделало его центром для торговцев, пересекающих континент с востока на запад. Монеты, керамика и другие артефакты показывают разнообразие региона и его легендарную историю.
Ущелье Туюк — Ущелье очень широкое с невысокими склонами, которые густо поросли кустарниками и вечнозелёными Тянь-Шаньскими елями. В окружении высоких склонов и скал ущелье выглядит величественно и красиво во все времена года.
Это ущелье входит в Иссык-Атинскую систему ущелий, все реки которых сливаются в одну реку Иссык-Ата. В ущелье тропа уходит намного выше реки и идет по склону с высоко растущими туями. Завораживает своим величием и сказочным видом.

Важная информация:

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Башня Бурана — 60 сом.
  • Угостим горячим чаем во время экскурсии.
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой.
  • Угостим горячим чаем во время экскурсии.
  • По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • Угостим горячим чаем во время экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Завершение: Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Башня Бурана — 60 сом
  • Угостим горячим чаем во время экскурсии
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Индивидуальные
Выездные
На весь день

Похожие туры из Бишкека

Из Бишкека - на озеро Иссык-Куль
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5 отзывов
Из Бишкека - на озеро Иссык-Куль
Оценить «визитную карточку» Кыргызстана, искупаться в горячих источниках и подняться на башню Бурана
у вашего отеля
7 апр
8 апр
9 апр
13 апр
300 за всё до 5 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Aidana
Aidana
8 отзывов
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Посетить ближайшее к столице высокогорное ущелье и насладиться потрясающими пейзажами
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
130 за всё до 3 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
2 отзыва
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Оценить древний минарет и погулять по горному ущелью с вечнозелеными тянь-шаньскими елями
Завтра
7 апр
9 апр
10 апр
199 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ