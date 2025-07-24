Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Чолпон-Ате до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Джиппинг
На машине
8 часов
14%
27 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Святое озеро и ущелья - групповая экскурсия
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30€35 за человека
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
На автобусе
11 часов
15%
13 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
€34€40 за человека
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
На машине
8 часов
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Семёновскому и Григорьевскому ущельям
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    24 июля 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Все хорошо,кроме ужасной дороги,которая ремонтируется на большей части дороги,процентов 70
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже.
    Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже.
  • ￼Olesya
    19 июля 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Маршрут получился насыщенным и интересным. Места и природа завораживающие😍
    Спасибо нашему гиду Сайкал😁
    Доброжелательная и приветливая девушка! Интересно преподнесла информацию! Экскурсия получилась
    познавательная и увлекательная:) Но закончилась поздновато (дорога много занимает времени), но это того стоит😅
    P.S. При выборе экскурсии у данного организатора учитывайте, что место встречи и место окончания различаются, что не очень удобно, когда находишься в чужой стране.

  • А
    Алиса
    2 октября 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Экскурсия очень насыщенная, много локаций, но и расстояние мы проехали приличное. Был ремонт дороги и экскурсия продлилась больше 12 часов. В конце были горячие источники, которые отлично нас расслабили.
    Экскурсия очень насыщенная, много локаций, но и расстояние мы проехали приличное. Был ремонт дороги и экскурсия продлилась больше 12 часов. В конце были горячие источники, которые отлично нас расслабили.
  • А
    Алена
    14 августа 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Если у вас, как и у нас, совсем немного времени отведено на Иссык-Куль, а увидеть хочется многое, то этот формат подойдет вам. Готовьтесь к долгому, насыщенному красотой и событиями дню.
  • А
    Алла
    30 июля 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Организация и места очень красивые, интересные и разнообразные. Насыщенная программа. Снизила оценку за машину. Не работал кондиционер и было часто
    невыносимо душно. Большие расстояния между локациями под солнцем, открытые окна не спасали. Тем более, когда на пыльных дорогах окна закрывали. На таких маршрутах без кондиционера очень тяжело. Это немного подпортило впечатление. А люди и места очень приятные. Спасибо.

  • В
    Виктория
    2 июля 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    В первую очередь хочу отметить высокую степень ответственности гидов, надежность, великодушие, гибкость и доброжелательность! Спасибо вам большое за это! Помимо
    этого, разумеется, я получила массу интересной и полезной информации. Сам маршрут получился очень насыщенным и интересным. Удобный транспорт. Организация на высоте, ну и вообще… Вы лучшие! Сердечно и искренне рекомендую!

  • А
    Анастасия
    18 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
    Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
    высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!

    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
  2. Вокруг озера Иссык-Куль в группе
  3. Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2025
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Скидки в Чолпон-Ате на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025