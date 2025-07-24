-
14%
Групповая
до 14 чел.
Святое озеро и ущелья - групповая экскурсия
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30
€35 за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
€34
€40 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Семёновскому и Григорьевскому ущельям
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина24 июля 2025Все хорошо,кроме ужасной дороги,которая ремонтируется на большей части дороги,процентов 70
- ААнна22 июля 2025Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже.
- ￼￼Olesya19 июля 2025Маршрут получился насыщенным и интересным. Места и природа завораживающие😍
Спасибо нашему гиду Сайкал😁
Доброжелательная и приветливая девушка! Интересно преподнесла информацию! Экскурсия получилась
- ААлиса2 октября 2024Экскурсия очень насыщенная, много локаций, но и расстояние мы проехали приличное. Был ремонт дороги и экскурсия продлилась больше 12 часов. В конце были горячие источники, которые отлично нас расслабили.
- ААлена14 августа 2024Если у вас, как и у нас, совсем немного времени отведено на Иссык-Куль, а увидеть хочется многое, то этот формат подойдет вам. Готовьтесь к долгому, насыщенному красотой и событиями дню.
- ААлла30 июля 2024Организация и места очень красивые, интересные и разнообразные. Насыщенная программа. Снизила оценку за машину. Не работал кондиционер и было часто
- ВВиктория2 июля 2024В первую очередь хочу отметить высокую степень ответственности гидов, надежность, великодушие, гибкость и доброжелательность! Спасибо вам большое за это! Помимо
- ААнастасия18 августа 2023Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
- ЮЮлия17 августа 2023Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
