Индивидуальные экскурсии в Чолпон-Ате с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на озеро Сон-Куль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
Начало: У вашего отеля
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
345 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
399 за всё до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дикое сердце Кыргызстана
Отправиться на подготовленном джипе к заснеженным вершинам, альпийским лугам и тайному водопаду
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
205 за всё до 6 чел.
Тур в горные ущелья Иссык-Куля
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тур в горные ущелья Иссык-Куля
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$40 за человека
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная
12 часов
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$352 за всё до 6 чел.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
30 за человека
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Увидеть волшебные пейзажи красивейших гор Кыргызстана
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
200 за всё до 7 чел.
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Индивидуальная
10 часов
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Отправиться на джипе к прекрасным горным пейзажам и альпийским лугам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275262 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Тур в горные ущелья Иссык-Куля
    Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.
  • А
    Ангелина
    3 декабря 2023
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    Мария, Дмитрий наша компания от всей души благодарит вас за путь, который мы прошли, за великолепные рассказы, безопасное вождение, за
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    облепиховый чай с плюшками. Нам очень повезло с погодой, с вами. Жмем лапу Аксу и спасибо, что она была вместе с нами. Надеемся на следующую встречу.

  • С
    Сергей
    23 сентября 2023
    Дикое сердце Кыргызстана
    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
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    экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам". В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину. Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки. По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.

    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • Н
    Надежда
    31 августа 2023
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании.
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    Здорово, что процесс организован еще и абсолютно безопасно - для меня это важно. Ребята - влюбленные в горы и страну, мы столько всего узнали интересного. Получили множество положительной энергии и на следующий день снова выбрали ребят для нового трекинга.

  • А
    Алина
    30 августа 2023
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
  • А
    Артем
    29 августа 2023
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным и увлекательным. Наши наилучшие рекомендации!
    Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным
  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
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    Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.

    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный
  • К
    Ксения
    22 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
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    некоторые вообще в полном отсутствии других туристов. Самостоятельно, без локального опытного гида, который мастерски справляется с бездорожьем, мы не увидели бы и половину. Под впечатлением от красот Киргизии, спасибо Дмитрию за то, что открыл их для нас.

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Джип-тур на озеро Сон-Куль
  2. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  3. Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
  4. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  5. Дикое сердце Кыргызстана
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 399 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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