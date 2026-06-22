и отвесных скал. В урочище Кырчын можно будет увидеть место проведения Всемирных игр кочевников, а также посетить «Святое озеро» с затопленными тянь-шаньскими елями. По желанию, программа включает прогулку на лошадях и обед в национальной юрте. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы возможны по желанию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки по горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться пейзажами в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года поездка может быть менее комфортной из-за низких температур и снежных заносов, однако даже зимой природа поражает своей красотой.

Сейчас август — это идеальное время.