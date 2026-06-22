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По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Кыргызстан славится своими фантастическими горными пейзажами.

На подготовленном внедорожнике участники экскурсии отправятся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья.

В пути откроются чарующие виды лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей
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и отвесных скал.

В урочище Кырчын можно будет увидеть место проведения Всемирных игр кочевников, а также посетить «Святое озеро» с затопленными тянь-шаньскими елями. По желанию, программа включает прогулку на лошадях и обед в национальной юрте. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы возможны по желанию

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на внедорожнике
  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🐴 Возможность прогулки на лошадях
  • 🍽️ Обед в национальной юрте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки по горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться пейзажами в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года поездка может быть менее комфортной из-за низких температур и снежных заносов, однако даже зимой природа поражает своей красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике

Что можно увидеть

  • Григорьевское ущелье
  • Семёновское ущелье
  • Урочище Кырчын
  • Святое озеро

Описание экскурсии

Завораживающие горные пейзажи

Мы проедем по ущельям на внедорожнике повышенной проходимости, останавливаясь в самых живописных местах. Вы увидите урочище Кырчын, где впервые проводились Всемирные игры кочевников. А также посетим известное и очень живописное место — «Святое озеро». Под толщей его бирюзово-изумрудной воды уже более 100 лет стоят затопленные тянь-шаньские ели. Если пожелаете, в программу можно добавить прогулку на лошадях и обед в национальной юрте.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на комфортабельном Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в юрте — около 10 евро с человека, катание на лошадях — около 10 евро за 20-30 минут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
Замечательное мини путешествие получилось у нас благодаря нашему гиду Валерию. Всё организовано на высшем уровне, отлично подготовленная машина, Валерий отличный собеседник и рассказчик. За небольшое время мы посетили несколько локаций,
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сделали огромное количество прекрасных фото и видео. По дороге вкусно пообедали. В город вернулись под сильным впечатлением от увиденного и при этом совершенно не уставшие. Спасибо большое Артёму за организацию нашей экскурсии, а гиду Валерию за её проведение.

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м
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На сайте Tripster нашёл тур "По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике" и не пожалел о
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своём выборе!

Мой гид Артем оказался настоящим профессионалом. Он не только показал мне самые живописные места, но и подробно рассказывал о каждом из них, делая моё путешествие ещё более увлекательным. Артем был компетентен во всех вопросах и создавал атмосферу полного комфорта и безопасности.

Одним из самых запоминающихся моментов была экстремальная дорога к озеру Сутту-Булак. Благодаря мастерству Артема, мы преодолели этот путь легко и безопасно. Ущелья, которые я увидел, просто завораживали своей красотой.

Дорога была непростой, но каждая минута стоила того! Спасибо вам, Артем, за невероятные впечатления. Я обязательно буду рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым.

Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
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Татьяна
Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сначала думали посетить Семеновское и Григорьевское ущелья самостоятельно, но потом все же решили довериться опытным гидам, нашли на Трипстере
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предложение от Артема, и не пожалели об этом.
Маршрут непростой, и на своей машине мы просто не смогли бы добраться до некоторых красивейших мест, а увидеть их совершенно необходимо.
Наш водитель и гид Михаил оказался прекрасным проводником по маршруту. Хорошо подготовленный внедорожник Nissan Patrol и опытный водитель, отлично продуманный маршрут позволили нам побывать в самых труднодоступных уголках ущелий и на сказочной красоты Святом озере.
Михаил очень хороший рассказчик, прекрасно владеет информацией и с большой любовью рассказывает о своем родном крае.
Отдельное спасибо за вкусный обед в кафе, которое Михаил нам порекомендовал, на берегу горной реки в Григорьевском ущелье: форель на мангале, шашлык из баранины, наши любимые боорсоки и чай с ароматными травами - просто великолепно!
Артем и Михаил, огромное вам спасибо за экскурсию. Я думаю, что в следующий раз при планировании своих путешествий, мы с удовольствием обратимся к вам.
Однозначно рекомендую и маршрут, и гидов👍

Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
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К
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей жизни. Я рекомендую эту поездку всем, кто хочет увидеть невероятные красоты природы и узнать
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больше о своей окружающей среде. С самого начала нашего путешествия, Артем поделился необычайными фактами и интересными легендами.

Мы посетили Святое озеро, оно скрыто в верзовье Семёновского ущелья и добраться туда, реально сложно, но и тут все было на высшем уровне, благодаря нашему гиду и его проходимому внедорожнику, мы очутились в райском месте, это того стоит, поверьте! Спасибо большое за предоставленные эмоции и отличный отдых!

Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
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Ирина
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места. Встречались и экстремальные тропы, но мастерство водителя Николая выше всяких похвал.
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места.
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места.
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места.
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места.
Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места.
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С
Ездили 12.09.2024 в индивидуальный джип-тур с гидом Михаилом в Григорьевское и Семеновское ущелья. Михаил обладает отличными знаниями о местности, быте и истории тамошней области и Респ. Кыргызстан в целом. Веселый,
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аккуратный и профессиональный в вождении, все легко и весело. По пути сфотографировались с беркутом (300 сом/много фото), покушали в местной юрте форель, куурдак и шашлык, все очень вкусно и не дорого (на двоих вышло 3700 сом). Также там можно купить мед и настойки. Всем очень рекомендую данного гида, самые приемлимые цены за такое качество (на двоих индивидуальный тур с 0900 вышел 200 евро). Большое спасибо, приедем еще!

Ездили 12.09.2024 в индивидуальный джип-тур с гидом Михаилом в Григорьевское и Семеновское ущелья. Михаил обладает отличными
Ездили 12.09.2024 в индивидуальный джип-тур с гидом Михаилом в Григорьевское и Семеновское ущелья. Михаил обладает отличными
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