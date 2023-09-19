Кыргызстан — царство фантастических горных пейзажей. На подготовленном внедорожнике мы отправимся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья. Вы окажетесь в чарующем мире лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей и отвесных скал. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь рассказами об этих заповедных местах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи

Мы проедем по ущельям на внедорожнике повышенной проходимости, останавливаясь в самых живописных местах. Вы увидите урочище Кырчын, где впервые проводились Всемирные игры кочевников. А также несколько горных озёр, среди которых выделяется Святое озеро — под толщей его бирюзово-изумрудной воды уже более 100 лет стоят затопленные тянь-шаньские ели. Если пожелаете, в программу можно добавить прогулку на лошадях и обед в национальной юрте.

Организационные детали