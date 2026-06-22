Кыргызстан славится своими фантастическими горными пейзажами.
На подготовленном внедорожнике участники экскурсии отправятся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья.
В пути откроются чарующие виды лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей
На подготовленном внедорожнике участники экскурсии отправятся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья.
В пути откроются чарующие виды лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Путешествие на внедорожнике
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🐴 Возможность прогулки на лошадях
- 🍽️ Обед в национальной юрте
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки по горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться пейзажами в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года поездка может быть менее комфортной из-за низких температур и снежных заносов, однако даже зимой природа поражает своей красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Григорьевское ущелье
- Семёновское ущелье
- Урочище Кырчын
- Святое озеро
Описание экскурсии
Завораживающие горные пейзажи
Мы проедем по ущельям на внедорожнике повышенной проходимости, останавливаясь в самых живописных местах. Вы увидите урочище Кырчын, где впервые проводились Всемирные игры кочевников. А также посетим известное и очень живописное место — «Святое озеро». Под толщей его бирюзово-изумрудной воды уже более 100 лет стоят затопленные тянь-шаньские ели. Если пожелаете, в программу можно добавить прогулку на лошадях и обед в национальной юрте.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на комфортабельном Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в юрте — около 10 евро с человека, катание на лошадях — около 10 евро за 20-30 минут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательное мини путешествие получилось у нас благодаря нашему гиду Валерию. Всё организовано на высшем уровне, отлично подготовленная машина, Валерий отличный собеседник и рассказчик. За небольшое время мы посетили несколько локаций,
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м
Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На сайте Tripster нашёл тур "По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике" и не пожалел о
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Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
Сначала думали посетить Семеновское и Григорьевское ущелья самостоятельно, но потом все же решили довериться опытным гидам, нашли на Трипстере
Сначала думали посетить Семеновское и Григорьевское ущелья самостоятельно, но потом все же решили довериться опытным гидам, нашли на Трипстере
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К
Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей жизни. Я рекомендую эту поездку всем, кто хочет увидеть невероятные красоты природы и узнать
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Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места. Встречались и экстремальные тропы, но мастерство водителя Николая выше всяких похвал.
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С
Ездили 12.09.2024 в индивидуальный джип-тур с гидом Михаилом в Григорьевское и Семеновское ущелья. Михаил обладает отличными знаниями о местности, быте и истории тамошней области и Респ. Кыргызстан в целом. Веселый,
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Входит в следующие категории Чолпон-Аты
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