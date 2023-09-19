Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях
Кыргызстан — царство фантастических горных пейзажей. На подготовленном внедорожнике мы отправимся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья.
Вы окажетесь в чарующем мире лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей и отвесных скал. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь рассказами об этих заповедных местах.
Вы окажетесь в чарующем мире лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей и отвесных скал. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь рассказами об этих заповедных местах.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающие горные пейзажи
Мы проедем по ущельям на внедорожнике повышенной проходимости, останавливаясь в самых живописных местах. Вы увидите урочище Кырчын, где впервые проводились Всемирные игры кочевников. А также несколько горных озёр, среди которых выделяется Святое озеро — под толщей его бирюзово-изумрудной воды уже более 100 лет стоят затопленные тянь-шаньские ели. Если пожелаете, в программу можно добавить прогулку на лошадях и обед в национальной юрте.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в юрте — около 10 евро с человека, катание на лошадях — около 10 евро за 20-30 минут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Чолпон-Ате
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны.
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