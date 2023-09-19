По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике

Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кыргызстан — царство фантастических горных пейзажей. На подготовленном внедорожнике мы отправимся исследовать Григорьевское и Семёновское ущелья.

Вы окажетесь в чарующем мире лесов и лугов, кристально чистых озёр и звенящих ручьёв, елей и отвесных скал. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь рассказами об этих заповедных местах.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи

Мы проедем по ущельям на внедорожнике повышенной проходимости, останавливаясь в самых живописных местах. Вы увидите урочище Кырчын, где впервые проводились Всемирные игры кочевников. А также несколько горных озёр, среди которых выделяется Святое озеро — под толщей его бирюзово-изумрудной воды уже более 100 лет стоят затопленные тянь-шаньские ели. Если пожелаете, в программу можно добавить прогулку на лошадях и обед в национальной юрте.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в юрте — около 10 евро с человека, катание на лошадях — около 10 евро за 20-30 минут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чолпон-Аты

Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Ущелья
Популярные места

Похожие туры из Чолпон-Аты

Григорьевское и Семеновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Григорьевское и Семеновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
у вашего отеля
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
215 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
у вашего отеля
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
399 за всё до 6 чел.
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы
у вашего отеля
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чолпон-Ате. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Чолпон-Ате
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ