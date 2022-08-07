К Константин 5

Отзыв в первую очередь про экскурсовода и гида, так как сам тур мы поменяли, чтобы он максимально соответствовал нашим ожиданиям и возможностям. Так что имейте в виду Дмитрий достаточно гибкий в этом плане гид и может порекомендовать и подстроить тур под ваши потребности. Мы посетили ряд ущелий вокруг Иссык-Куля и волшебное горное озеро, обсудили все интересующие нас вопросы, связанные с Киргизией, с ее природой и народом. Отлично пообедали. И по нашей просьбе были доставлены до Бишкека за доп плату конечно =) Это я к тому что, если обговорить все нюансы сразу все можно орагнизовать. До этого тура мы просто отдыхали на одном мероприятии на озере, и если бы мы все таки не решились прокатиться по окрестностям впечатления от посещения Иссык-Куля составляли бы процентов 20 % от того, что есть сейчас, и это при том что наша программа была достаточно скромная. Так что всем рекомендую. Ну и чем больше народу в группе тем дешевле на человека =)