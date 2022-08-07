Все экскурсии в Чолпоне-Ате, билеты и развлечения
Экскурсии на русском языке в Чолпоне-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2022 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €205. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитрий
Григорьевское и Семеновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
у вашего отеля
13 авг
14 авг
15 авг
16 авг
€205 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитрий
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
у вашего отеля
Завтра
13 авг
14 авг
15 авг
€305 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитрий
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
у вашего отеля
Завтра
13 авг
14 авг
15 авг
€320 за всё до 6 чел.
Последние отзывы «Экскурсии по Чолпону-Ате»
- ООльга7 августа 2022Отличная поездка! Получили неизгладимое впечатление как от красот Тянь-Шаня, так и от общения с Дмитрием. Бог даст ещё раз посетить Киргизию, обязательно снова воспользуемся его услугами. Настоятельно рекомендуем гида. Дмитрию ещё раз огромное спасибо!
- ККонстантин4 августа 2022Все отлично!
- ТТатьяна15 июля 2022Прекрасное путешествие, замечательный гид и опытный водитель - Дмитрий, профессионал своего дела. У нас с детьми остались только положительные эмоции, красивейшие фотографии и теплые воспоминания. Однозначно рекомендую. И я, и дочки в восторге! Спасибо, Дмитрий.
- ААлександр10 июля 2022Отзыв на: Джип-тур на озеро Сон-КульИнтересный маршрут, большим плюсом видится, что въезд и выезд на Сон-Куль происходят через разные переводы, Канату спасибо за отличный день
- ККонстантин14 июня 2022Отзыв на: Путешествие вокруг Иссык-КуляОтзыв в первую очередь про экскурсовода и гида, так как сам тур мы поменяли, чтобы он максимально соответствовал нашим ожиданиям и возможностям. Так что имейте в виду Дмитрий достаточно гибкий в этом плане гид и может порекомендовать и подстроить тур под ваши потребности. Мы посетили ряд ущелий вокруг Иссык-Куля и волшебное горное озеро, обсудили все интересующие нас вопросы, связанные с Киргизией, с ее природой и народом. Отлично пообедали. И по нашей просьбе были доставлены до Бишкека за доп плату конечно =) Это я к тому что, если обговорить все нюансы сразу все можно орагнизовать. До этого тура мы просто отдыхали на одном мероприятии на озере, и если бы мы все таки не решились прокатиться по окрестностям впечатления от посещения Иссык-Куля составляли бы процентов 20 % от того, что есть сейчас, и это при том что наша программа была достаточно скромная. Так что всем рекомендую. Ну и чем больше народу в группе тем дешевле на человека =)