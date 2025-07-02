Групповая
до 14 чел.
Лучший выборСвятое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВокруг озера Иссык-Куль в группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 06:30
от €546 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешествие на озеро Сон-Куль
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 06:30
от €450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Где горы встречают озеро: два ущелья Иссык-Куля из Чолпон-Аты
Увидеть Семёновское и Григорьевское ущелья и расслабиться в горячих источниках
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Арашан, Каракол и термальные источники
Провести целый день в горах Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 авг в 07:00
от €470 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Панорама Иссык-Куля
Удивительная поездка на высоту 3800 метров над уровнем моря подарит незабываемые виды на Иссык-Куль. Подходит для всех возрастов и физической подготовки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €275 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горные ущелья Иссык-Куля
Насладитесь великолепием горных ущелий Иссык-Куля. Откройте для себя скрытые луга, леса и скалы, наслаждаясь легендами и историей этих мест
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Увлекательное путешествие по ущелью Жууку подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться уникальной природой и историей этого места
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$417 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €275 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три ущелья за один день: поездка в киргизские горы
Погрузитесь в атмосферу киргизских гор, исследуя три живописных ущелья. Откройте для себя священные озера и насладитесь местной культурой
Начало: У места вашего проживания
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 2 июл 2025
Поездка очень понравилась. Замечательные виды. Отдельное спасибо Александру. Виртуозный водитель.время прошло незаметно.. Рекомендую.
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С
шикарное приключение для людей с крепкими нервами (серпантин не для каждого). туристов мало, что чудесно. невероятно красивая смотровая на высоте. много фауны) лично мы остались в восторге
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К
Если вы на Иссык-Куле, то главное после озера, что вы должны увидеть, это горы, ущелья, горные озера. Красота гор, в сочетании с легким экстримом джип-тура оставит у вас незабываемые впечатления от этой экскурсии на многие годы. Однозначно советую!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Места, которые мы посетили захватывают дух. Свежий воздух опьяняет. Обед в юртах- прекрасный способ окунуться в богатую культуру народа. Еда вкусная. Спасибо большое гиду Азизу: все было очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за поэмы-эпос.
+2
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С нами был Иван. Отличный гид и водитель, аккуратно довез по сложной дороге до озера, интересно рассказывал, учитвал пожелания группы, дал хорошие советы на дальнейший отдых. Места замечательные, море впечатлений, рекомендую данную экскурсию 😊
+6
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А
Отлично сьездили. Все согласно плана, как в начале согласовали.
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Нашим экскурсоводом была Фарида. Она с красила всю тяжесть длиной дороги интересные рассказами и легенда и про Иссык-куль и его
+5
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Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию,за великолепнейшую экскурсию,вкуснейший обед,интересно изложенную информацию и идеально сформированный маршрут! Дмитрий настоящий профессионал,человек,который действительно любит то,чем
+8
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Спасибо огромное гиду Фариде и водителю Бахтияру! Профессиональная команда! Поездка прошла легко, было очень интересно, скучать было некогда! Места просто сказочные, природа потрясающая!
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А
Спасибо за такую экскурсию! Прекрасный вариант, когда немного времени, но хочется увидеть разный Иссык-куль. Поездка конечно долгая, получилось 15 часов,
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Всего 166 отзывов в Чолпон-Ате
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Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате
Самые популярные экскурсии в Чолпон-Ате
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Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2026
Сейчас в Чолпон-Ате можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 35 до 546. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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