читать дальше уменьшить

под конец все устали, но оно того стоит. Гид интересно рассказывает про все объекты где проезжали. Завтрак и обед в дороге в кафе вкусные и недорогие. Ну а места остановок прекрасны! Единственное, что напрягло, это качество микрофона и динамиков, постоянно хрипы, иногда даже не было слышно гида.