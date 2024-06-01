Групповые экскурсии Чолпон-Аты

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
35 за человека
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте
Начало: От места вашего проживания
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
30 за человека
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Все было отлично! Особенно повезло с погодой и мы проехали там, где далеко не каждая машина может проехать. Увидели Святое озеро. Виды просто потрясающие! Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Евгений
    6 сентября 2023
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Тур очень понравился всей семье (двое взрослых и два маленьких ребёнка). Отдельное спасибо водителю-гиду Алексею, который интересно рассказывал и шутил на протяжении всей экскурсии. Маршрут порекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Кыргызстана!
  • И
    Ирина
    6 сентября 2023
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Очень понравилась экскурсия. Виды потрясающие! Подъем на озеро, конечно, был экстремальным, но это того стоило. Профессионал водитель Александр справился с
    читать дальше

    лихвой, дал возможность свободно погулять, шутил и сделал поездку непринужденной. Ему отдельный респет! Собралась отличная компания туристов в группе, здорово провели время. Экскурсию рекомендую.

  • А
    Анастасия
    18 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
    читать дальше

    высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!

    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
  2. Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
  3. По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 35. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Чолпон-Ате из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Чолпон-Аты по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии
ХорошоТам