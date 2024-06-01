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Групповая
11 часов
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€35 за человека
Мини-группа
8 часов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте
Начало: От места вашего проживания
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€30 за человека
Мини-группа
10 часов
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория1 июня 2024Все было отлично! Особенно повезло с погодой и мы проехали там, где далеко не каждая машина может проехать. Увидели Святое озеро. Виды просто потрясающие! Спасибо за экскурсию!
- ЕЕвгений6 сентября 2023Тур очень понравился всей семье (двое взрослых и два маленьких ребёнка). Отдельное спасибо водителю-гиду Алексею, который интересно рассказывал и шутил на протяжении всей экскурсии. Маршрут порекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Кыргызстана!
- ИИрина6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Виды потрясающие! Подъем на озеро, конечно, был экстремальным, но это того стоило. Профессионал водитель Александр справился с
- ААнастасия18 августа 2023Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
- ЮЮлия17 августа 2023Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 35. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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