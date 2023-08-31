Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы
Кыргызстан — настоящий рай для любителей горных пейзажей.
Приглашаем отправиться в невероятно красивое ущелье Джеты-Огуз! Оно запомнится вам марсианскими скалами, лесистыми долинами и бурными реками. Вы подниметесь к водопаду Девичьи слёзы. По желанию, прокатитесь на лошадях и попробуете национальную кухню. А мы поделимся историями о местной жизни.
Приглашаем отправиться в невероятно красивое ущелье Джеты-Огуз! Оно запомнится вам марсианскими скалами, лесистыми долинами и бурными реками. Вы подниметесь к водопаду Девичьи слёзы. По желанию, прокатитесь на лошадях и попробуете национальную кухню. А мы поделимся историями о местной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающие пейзажи
В нашей дружеской компании вы:
- Прокатитесь по ущелью Джеты-Огуз и расшифруете его название
- Увидите скалу Разбитое сердце
- Полюбуетесь тянь-шанскими елями и горными лугами
- Погуляете вдоль прозрачных рек и подышите кристально чистым воздухом
- Подниметесь с небольшим перепадом высоты к водопаду Девичьи слёзы
Мы не дадим вам заскучать и расскажем о местных традициях, природе, истории и повседневной жизни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из нас или мы вдвоём
- Экскурсия проходит на автомобиле Шкода Октавия. Транспорт включён в стоимость.
- Из Чолпон-Аты до ущелья ехать около 2,5 часов в одну сторону
- Этот маршрут подойдёт путешественникам с базовой физической подготовкой
- Дополнительные расходы (по желанию): катание на лошадях — 1500 руб. с человека, обед в юрте — от 800 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий и Мария — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Мы Дима и Маша — инструкторы спортивного туризма и опытные путешественники. Когда-то давно мы влюбились в горы. Это увлечение со временем переросло в непреодолимое желание совершенствоваться в этой сфере. Быть не просто участниками ежегодных походов, а прокладывать свои собственные маршруты. Мы прошли обучение в школе туризма в Санкт-Петербурге, получив звание инструкторов. В этой школе, кстати, мы и познакомились, после чего создали свою туристическую семью. На этом мы не остановились. Дальше были курсы повышения квалификации и обучение первой помощи в отряде спасателей. Вместе мы исследовали множество стран и регионов. Сейчас живём в Кыргызстане и активно изучаем Тянь-Шань. Должны признаться вам, что мы влюблены в эти невероятные горы!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
31 авг 2023
Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании. Здорово, что процесс организован еще и абсолютно безопасно - для меня это важно. Ребята - влюбленные в горы и страну, мы столько всего узнали интересного. Получили множество положительной энергии и на следующий день снова выбрали ребят для нового трекинга.
А
Артем
29 авг 2023
Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным и увлекательным. Наши наилучшие рекомендации!
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