Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз

Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы

5
2 отзыва
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Кыргызстан — настоящий рай для любителей горных пейзажей.

Приглашаем отправиться в невероятно красивое ущелье Джеты-Огуз! Оно запомнится вам марсианскими скалами, лесистыми долинами и бурными реками. Вы подниметесь к водопаду Девичьи слёзы. По желанию, прокатитесь на лошадях и попробуете национальную кухню. А мы поделимся историями о местной жизни.
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
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2
окт
3
окт
4
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

В нашей дружеской компании вы:

  • Прокатитесь по ущелью Джеты-Огуз и расшифруете его название
  • Увидите скалу Разбитое сердце
  • Полюбуетесь тянь-шанскими елями и горными лугами
  • Погуляете вдоль прозрачных рек и подышите кристально чистым воздухом
  • Подниметесь с небольшим перепадом высоты к водопаду Девичьи слёзы

Мы не дадим вам заскучать и расскажем о местных традициях, природе, истории и повседневной жизни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из нас или мы вдвоём
  • Экскурсия проходит на автомобиле Шкода Октавия. Транспорт включён в стоимость.
  • Из Чолпон-Аты до ущелья ехать около 2,5 часов в одну сторону
  • Этот маршрут подойдёт путешественникам с базовой физической подготовкой
  • Дополнительные расходы (по желанию): катание на лошадях — 1500 руб. с человека, обед в юрте — от 800 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
31 авг 2023
Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании. Здорово, что процесс организован еще и абсолютно безопасно - для меня это важно. Ребята - влюбленные в горы и страну, мы столько всего узнали интересного. Получили множество положительной энергии и на следующий день снова выбрали ребят для нового трекинга.
А
29 авг 2023
Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным и увлекательным. Наши наилучшие рекомендации!
Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Ущелья
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