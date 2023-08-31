Дмитрий и Мария — ваша команда гидов в Чолпон-Ате

Мы Дима и Маша — инструкторы спортивного туризма и опытные путешественники. Когда-то давно мы влюбились в горы. Это увлечение со временем переросло в непреодолимое желание совершенствоваться в этой сфере. Быть не просто участниками ежегодных походов, а прокладывать свои собственные маршруты. Мы прошли обучение в школе туризма в Санкт-Петербурге, получив звание инструкторов. В этой школе, кстати, мы и познакомились, после чего создали свою туристическую семью. На этом мы не остановились. Дальше были курсы повышения квалификации и обучение первой помощи в отряде спасателей. Вместе мы исследовали множество стран и регионов. Сейчас живём в Кыргызстане и активно изучаем Тянь-Шань. Должны признаться вам, что мы влюблены в эти невероятные горы!

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