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Дикое сердце Кыргызстана

Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Путешествие по невероятно красивым местам, куда пока не добрался массовый туризм. Находятся они менее, чем в часе езды от Чолпон-Аты.

На комфортабельном внедорожнике поднимемся на высоту 3000 метров и окажемся в
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окружении фантастических пейзажей. Никаких людей и машин: только горы, луга, птицы и кристально чистый воздух.

Увидите дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту, погуляете по альпийским лугам на высоте 3500 метров, понаблюдаете за пасущимися лошадьми и подышите свежим воздухом.

Посетите труднодоступные места хребта Кюнгей-Ало-Тоо и услышите древние легенды и культурные особенности региона

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🚙 Комфортабельный внедорожник
  • 🏞️ Дикие водопады и луга
  • 🐴 Наблюдение за лошадьми
  • 📸 Фотосессии в красивых местах
  • 🗣️ Древние легенды и культура

Лучшее время для посещения

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мар
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авг
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Лучшее время для экскурсии в Чолпон-Ате - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные ограничения, всё же можно насладиться уникальными пейзажами и культурными особенностями региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Дикое сердце Кыргызстана
Дикое сердце Кыргызстана
Дикое сердце Кыргызстана

Что можно увидеть

  • Дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту
  • Альпийские луга
  • Хребет Кюнгей-Ало-Тоо

Описание экскурсии

Всего за 1 день вы:

  • Увидите дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту
  • Погуляете по альпийским лугам на высоте 3500 метров
  • Понаблюдаете за пасущимися лошадьми и подышите свежим воздухом
  • Посетите труднодоступные места хребта Кюнгей-Ало-Тоо
  • Услышите древние легенды и раскроете местные культурные особенности

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Маршрут не предполагает треккинг и пеший подъём в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
  • В самых красивых местах мы будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 61 туриста
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Сергей
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных" экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля
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за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам".
В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину.
Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки.
По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.

Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
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Ксения
Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто хочет получить яркие впечатления и новые эмоции))
Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто
Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто
Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто
Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто
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Александр
Ездили несколько раз разными турами с Никитой, все было на высшем уровне, как локации так и комфорт перемещения!)
Ездили несколько раз разными турами с Никитой, все было на высшем уровне, как локации так и комфорт перемещения!)
Ездили несколько раз разными турами с Никитой, все было на высшем уровне, как локации так и комфорт перемещения!)
Ездили несколько раз разными турами с Никитой, все было на высшем уровне, как локации так и комфорт перемещения!)
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Евгений
Великолепно. Маршрут из за удаленности не относится к массовым направлениям. Кроме вас и пастухов в 5 км по прямой на другой горе нет ни души. Уединенно. Потрясающие виды.
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Кристина
Горы Кыргызстана — это действительно то место, где можно ощутить гармонию с природой и собой!
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М
Очень интересно и очень повезло с погодой!
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Входит в следующие категории Чолпон-Аты

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