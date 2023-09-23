Путешествие по невероятно красивым местам, куда пока не добрался массовый туризм. Находятся они менее, чем в часе езды от Чолпон-Аты.
На комфортабельном внедорожнике поднимемся на высоту 3000 метров и окажемся в
На комфортабельном внедорожнике поднимемся на высоту 3000 метров и окажемся в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🚙 Комфортабельный внедорожник
- 🏞️ Дикие водопады и луга
- 🐴 Наблюдение за лошадьми
- 📸 Фотосессии в красивых местах
- 🗣️ Древние легенды и культура
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Чолпон-Ате - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные ограничения, всё же можно насладиться уникальными пейзажами и культурными особенностями региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту
- Альпийские луга
- Хребет Кюнгей-Ало-Тоо
Описание экскурсии
Всего за 1 день вы:
- Увидите дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту
- Погуляете по альпийским лугам на высоте 3500 метров
- Понаблюдаете за пасущимися лошадьми и подышите свежим воздухом
- Посетите труднодоступные места хребта Кюнгей-Ало-Тоо
- Услышите древние легенды и раскроете местные культурные особенности
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Маршрут не предполагает треккинг и пеший подъём в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
- В самых красивых местах мы будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 61 туриста
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных" экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля
По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных" экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля
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Тур с гидом Никитой оказался великолепным! Атмосфера была дружелюбной, а маршрут хорошо продуман. Рекомендую всем, кто хочет получить яркие впечатления и новые эмоции))
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Ездили несколько раз разными турами с Никитой, все было на высшем уровне, как локации так и комфорт перемещения!)
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Великолепно. Маршрут из за удаленности не относится к массовым направлениям. Кроме вас и пастухов в 5 км по прямой на другой горе нет ни души. Уединенно. Потрясающие виды.
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Горы Кыргызстана — это действительно то место, где можно ощутить гармонию с природой и собой!
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М
Очень интересно и очень повезло с погодой!
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