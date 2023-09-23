Отправиться на подготовленном джипе к заснеженным вершинам, альпийским лугам и тайному водопаду
Приглашаю в путешествие по невероятно красивым местам, куда пока не добрался массовый туризм. При том, что находятся они менее, чем в часе езды от Чолпон-Аты.
На комфортабельном внедорожнике мы поднимемся на высоту 3500 метров — и окажемся в окружении фантастических пейзажей. Никаких людей и машин: только горы, луга, птицы и кристально чистый воздух.
На комфортабельном внедорожнике мы поднимемся на высоту 3500 метров — и окажемся в окружении фантастических пейзажей. Никаких людей и машин: только горы, луга, птицы и кристально чистый воздух.
Ближайшие даты:
9
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего за 1 день вы:
- Увидите дикий водопад в ущелье Бактуу-Долоноту
- Погуляете по альпийским лугам на высоте 3500 метров
- Понаблюдаете за пасущимися лошадьми и подышите свежим воздухом
- Посетите труднодоступные места хребта Кюнгей-Ало-Тоо
- Услышите древние легенды и раскроете местные культурные особенности
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Маршрут не предполагает треккинг и пеший подъём в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
- В самых красивых местах мы будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
23 сен 2023
Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии.
По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных" экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам".
В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину.
Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки.
По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.
По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных" экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам".
В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину.
Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки.
По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.
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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
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