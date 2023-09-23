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за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам".

В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину.

Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки.

По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.