Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Насыщенное однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе.
Участники прогуляются по марсианскому каньону Сказка, увидят водопады в ущелье Барскоон, полюбуются скалами Разбитое сердце и Семь быков в ущелье Джеты-Огуз. В Караколе читать дальшеуменьшить
посетят православный храм и дунганскую мечеть, а также узнают о Пржевальском. Завершится экскурсия купанием в горячих источниках села Орукту и обедом в аутентичной юрте. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы на билеты и обед оплачиваются отдельно
Лучшее время для экскурсии вокруг озера Иссык-Куль - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природные достопримечательности предстают во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что не помешает насладиться видами. В остальные месяцы возможно посещение, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каньон Сказка
Ущелье Барскоон
Ущелье Джеты-Огуз
Православный храм Святой Троицы
Дунганская мечеть
Памятник Пржевальскому
Описание экскурсии
Каньон Сказка. Вы посетите местный Гранд-Каньон с красными глиняными скалами причудливых форм. Погуляете по его многочисленным тропинкам и сделаете роскошные фото на фоне марсианских ландшафтов.
Ущелье Барскоон. Мы покажем вам его знаменитые водопады: Чаша Манаса и Брызги Шампанского. А еще вы увидите издалека самый большой водопад на Иссык-Куле — Слезы Барса.
Ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь знаменитыми скалами Разбитое сердце и Семь быков. А также оцените национальную кухню в аутентичной юрте.
Город Каракол. Мы посетим православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Кроме того, вы увидите памятник Пржевальскому и узнаете, как он связан с Караколом.
Горячие источники. Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость
Одевайтесь по погоде. С собой желательно иметь тёплые вещи и дождевики, так как в горах может быть холодно и может начаться дождь.
Дополнительные расходы: билеты в ущелье — 100 сом, горячие источники — 250-300 сом, обед — 500-700 сом
В связи с ремонтными работами на дорогах вокруг озера Иссык-Куль на многих участках трассы отсутствует асфальтовое покрытие. В пути возможна сильная тряска
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 703 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Нашим экскурсоводом была Фарида. Она с красила всю тяжесть длиной дороги интересные рассказами и легенда и про Иссык-куль и его достопримечательности, не забыла про историю Киргизии. На каждой горной тропинке читать дальшеуменьшить
была внимательна и аккуратна, следила за безопасностью всей группы. Сама экскурсия тяжела (из-за грунотовой длительной дороги), но красивые виды, которые мы посетили - все компенсирует. И когда уже сил совсем нет - термальные источники снрмают всю усталость…. Но… Экскурсия уже закончилась! На следующий день были с экскурсией с другой фирмой-зря выкинутые деньги. Рекомендую эту фирму на отдыхе в Иссык-куле, не пожалеете! Фарида - Вы лучшая!
+1
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Места, которые мы посетили захватывают дух. Свежий воздух опьяняет. Обед в юртах- прекрасный способ окунуться в богатую культуру народа. Еда вкусная. Спасибо большое гиду Азизу: все было очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за поэмы-эпос.
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Татьяна
Спасибо,за возможность проехать вокруг озера Иссык- Куль одним днем. Программа очень интересная и разнообразная. Замечательный гид -Куба, последовательно и занимательно рассказывал нам о каждом экскурсионном объекте. Приезжая на локацию мы читать дальшеуменьшить
уже владели достаточной информацией о нем, чтобы удивляться и восхищаться. Природа Кыргызстана живописная, могучая и сказочная одновременно. День прошёл, как один час, а горячие источники в конце дня сняли с нас усталость.
+2
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А
Анна
Спасибо за такую экскурсию! Прекрасный вариант, когда немного времени, но хочется увидеть разный Иссык-куль. Поездка конечно долгая, получилось 15 часов, под конец все устали, но оно того стоит. Гид интересно читать дальшеуменьшить
рассказывает про все объекты где проезжали. Завтрак и обед в дороге в кафе вкусные и недорогие. Ну а места остановок прекрасны! Единственное, что напрягло, это качество микрофона и динамиков, постоянно хрипы, иногда даже не было слышно гида.
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Татьяна
Экскурсия длинная, многим показалось бы тяжеловато. у нас заняло около 15 часов. но мы с ребенком 9 лет отлично справились. Интересный маршрут, замечательный водитель -гид Александр. Места на Иссык-Куле потрясающие. Между локациями можно поспать в дороге. Рекомендую.
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Елена
Спасибо огромное гиду Фариде и водителю Бахтияру! Профессиональная команда! Поездка прошла легко, было очень интересно, скучать было некогда! Места просто сказочные, природа потрясающая!
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