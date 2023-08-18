Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Вы погуляете по марсианскому каньону Сказка, посетите православный храм и дунганскую мечеть в Караколе, искупаетесь в горячих источниках и пообедаете в юрте. А в горных ущельях увидите водопады, реки, величественные скалы и тянь-шанские ели.

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Описание

Что вас ожидает

Каньон Сказка. Вы посетите местный Гранд-Каньон с красными глиняными скалами причудливых форм. Погуляете по его многочисленным тропинкам и сделаете роскошные фото на фоне марсианских ландшафтов.

Ущелье Барскоон. Мы покажем вам его знаменитые водопады: Чаша Манаса и Брызги Шампанского. А еще вы увидите издалека самый большой водопад на Иссык-Куле — Слезы Барса.

Ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь знаменитыми скалами Разбитое сердце и Семь быков. А также оцените национальную кухню в аутентичной юрте.

Город Каракол. Мы посетим православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Кроме того, вы увидите памятник Пржевальскому и узнаете, как он связан с Караколом.

Горячие источники. Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой.

Организационные детали