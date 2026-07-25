Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии вокруг озера Иссык-Куль - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природные достопримечательности предстают во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что не помешает насладиться видами. В остальные месяцы возможно посещение, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт путешествия.

Насыщенное однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе.Участники прогуляются по марсианскому каньону Сказка, увидят водопады в ущелье Барскоон, полюбуются скалами Разбитое сердце и Семь быков в ущелье Джеты-Огуз. В Караколе

посетят православный храм и дунганскую мечеть, а также узнают о Пржевальском. Завершится экскурсия купанием в горячих источниках села Орукту и обедом в аутентичной юрте. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы на билеты и обед оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каньон Сказка. Вы посетите местный Гранд-Каньон с красными глиняными скалами причудливых форм. Погуляете по его многочисленным тропинкам и сделаете роскошные фото на фоне марсианских ландшафтов.

Ущелье Барскоон. Мы покажем вам его знаменитые водопады: Чаша Манаса и Брызги Шампанского. А еще вы увидите издалека самый большой водопад на Иссык-Куле — Слезы Барса.

Ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь знаменитыми скалами Разбитое сердце и Семь быков. А также оцените национальную кухню в аутентичной юрте.

Город Каракол. Мы посетим православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Кроме того, вы увидите памятник Пржевальскому и узнаете, как он связан с Караколом.

Горячие источники. Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой.

Организационные детали