Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
4.4
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе.
Вы погуляете по марсианскому каньону Сказка, посетите православный храм и дунганскую мечеть в Караколе, искупаетесь в горячих источниках и пообедаете в юрте. А в горных ущельях увидите водопады, реки, величественные скалы и тянь-шанские ели.
Ближайшие даты:
10 июн
12 июн
14 июн
16 июн
18 июн
20 июн
22 июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Каньон Сказка. Вы посетите местный Гранд-Каньон с красными глиняными скалами причудливых форм. Погуляете по его многочисленным тропинкам и сделаете роскошные фото на фоне марсианских ландшафтов.
Ущелье Барскоон. Мы покажем вам его знаменитые водопады: Чаша Манаса и Брызги Шампанского. А еще вы увидите издалека самый большой водопад на Иссык-Куле — Слезы Барса.
Ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь знаменитыми скалами Разбитое сердце и Семь быков. А также оцените национальную кухню в аутентичной юрте.
Город Каракол. Мы посетим православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Кроме того, вы увидите памятник Пржевальскому и узнаете, как он связан с Караколом.
Горячие источники. Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
Дополнительные расходы: билеты в ущелье — 100 сом, горячие источники — 250-300 сом, обед — 500-700 сом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Провёл экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организаций экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
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Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
1
2
–
1
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Екатерина
18 авг 2023
Экскурсия организована хорошо. Маршрут и выбор мест посещения хорошо продуманы, гид Кантемир неплохой рассказчик и ответственный экскурсовод. Поезка интересная, фантастические виды великолепной природы, знакомство с культурнымиэ традициями и местным колоритом оставляют сильное впечатление. Но, к сожалению, его несколько портит транспорт. На сайте заявлена минигруппа не более 14 человек, но реально набирают 18 туристов. В салоге микроавтобуса вместо ступенек установлены три дополнительные не самые комфортные сиденья, и ещё одному человеку предлагают третье место в кабине водителя, явно не рассчитанное на взрослого. Кресла не оборудованы ремнями безопасности и подлокотниками, положение спинок не регулируется.. Нет багажных полок и поручней (последнее в отсутствие ступенек сильно затрудняет посадку и высадку для большинства пассажиров).. Так как поездка занимает целый день, дороги не везде хорошие и местами горные, все это создаёт неудобства, иногда сильные
А
Анастасия
18 авг 2023
Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
Ю
Юлия
17 авг 2023
Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!
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