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Ольга Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию,за великолепнейшую экскурсию,вкуснейший обед,интересно изложенную информацию и идеально сформированный маршрут! Дмитрий настоящий профессионал,человек,который действительно любит то,чем он занимается и с любовью относится к месту где он живёт. Остались в полном восторге! Были в Семеновском и Григорьевском ущелье. Обязательно будем рекомендовать друзьям и если приедем,поедем с ним еще,уже по другому маршруту,ибо Киргизия красивейшая страна,посмотреть есть много чего! +4 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Диана читать дальше уменьшить чудо вдвойне. Если вы впервые в Кыргызстане, то посещение Иссык-Куля обязательно и рекомендую взять экскурсию в Семеновское и Григорьевское ущелья. Если вашим гидом окажется Дмитрий, то повезло! Мы благодарны компании за организацию и оперативную связь, а Дмитрию за теплоту, внимание, профессионализм и любовь к Кыргызстану, которую невозможно не разделить! С уважением, семья Овчаренко. Этот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когда вас сопровождает человек, увлеченный своим делом, искренне любящий свой край и знающий историю- это Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ignat читать дальше уменьшить кафе под открытом небом. Заказали массу блюд из меню, но рекомендую именно форель на углях - очень вкусная.

Если ищите тур с приятным ненавязчивым гидом и хорошей справкой по местности - обращайтесь к Дмитрию! Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся к этому моменту. Посетили Семёновское и Григорьевское ущелья. Пообедали в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Отличная поездка! Получили неизгладимое впечатление как от красот Тянь-Шаня, так и от общения с Дмитрием. Бог даст ещё раз посетить Киргизию, обязательно снова воспользуемся его услугами. Настоятельно рекомендуем гида. Дмитрию ещё раз огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга читать дальше уменьшить уровнем моря. Трогали ледники руками, видели как появляется радуга. Супер!!! Я вообще люблю не стандартные и индивидуальные экскурсии, чтобы не получалось "галопом по Европам":) С Димой это получилось на 5. Огромное ему спасибо!! Ждём парочку фотографий от него с квадрокоптера:) Огромное спасибо Дмитрию за организацию! Мы с головой окунулись в красоту гор! Каждое ущелье индивидуально, а виды просто завораживают! Это было не запланировано, но мы поднялись на высоту 4028м над Вам был полезен этот отзыв? Да Нет