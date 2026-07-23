На подготовленном внедорожнике мы проедем по Григорьевскому и Семёновскому ущельям. Вы подышите свежим воздухом, увидите тянь-шаньские ели, горные реки и озёра.
Отдохнёте в термальных источниках Ак-Бермет, побываете в юрте, оцените традиционную кыргызскую кухню и, по желанию, прокатитесь на лошадях.
Отдохнёте в термальных источниках Ак-Бермет, побываете в юрте, оцените традиционную кыргызскую кухню и, по желанию, прокатитесь на лошадях.
Описание экскурсии
Фантастический горный Кыргызстан
Я и моя команда подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны. В программе экскурсии:
- Семёновское ущелье — вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо и кристально чистой рекой Ак-Суу, протекающей в центре ущелья и окружённую хвойным лесом. Посетите живописную долину Кырчын с естественными пастбищами (Жай-Лоо), подниметесь по извилистой дороге к Святому озеру на высоту более 2500 метров над уровнем моря и насладитесь захватывающими дух горными видами.
- Григорьевское ущелье — сюда вы попадёте через перевал, откуда открывается незабываемый панорамный вид. Вы поднимитесь к двум высокогорным озёрам, погуляете по альпийским склонам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. А также заглянете на обед в юрту на берегу реки Чон Ак-Суу: попробуете национальную кухню, речную форель, чай с травами и горным мёдом.
- Термальные источники Ак-Бермет или Термал — вас ждёт чудесное окончание дня в расслабляющих горячих источниках большого спа-центра с бассейнами разной температуры. Здесь вы хорошенько отдохнёте, вспоминая нашу насыщенную поездку.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 450 сом за чел., конная прогулка — 300 сом за 10 минут, въезд в ущелье — 100 сом за чел.
- Обед в юрте оплачивается дополнительно — от 1000 сом за чел.
- По запросу мы можем забрать вас из соседних с Чолпон-Атой селений. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1681 туриста
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию,за великолепнейшую экскурсию,вкуснейший обед,интересно изложенную информацию и идеально сформированный маршрут! Дмитрий настоящий профессионал,человек,который действительно любит то,чем он занимается и с любовью относится к месту где он живёт. Остались в полном восторге! Были в Семеновском и Григорьевском ущелье. Обязательно будем рекомендовать друзьям и если приедем,поедем с ним еще,уже по другому маршруту,ибо Киргизия красивейшая страна,посмотреть есть много чего!
+4
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Этот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когда вас сопровождает человек, увлеченный своим делом, искренне любящий свой край и знающий историю- это
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Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся к этому моменту. Посетили Семёновское и Григорьевское ущелья. Пообедали в
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Отличная поездка! Получили неизгладимое впечатление как от красот Тянь-Шаня, так и от общения с Дмитрием. Бог даст ещё раз посетить Киргизию, обязательно снова воспользуемся его услугами. Настоятельно рекомендуем гида. Дмитрию ещё раз огромное спасибо!
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Огромное спасибо Дмитрию за организацию! Мы с головой окунулись в красоту гор! Каждое ущелье индивидуально, а виды просто завораживают! Это было не запланировано, но мы поднялись на высоту 4028м над
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Ездили семьей с двумя детьми. Действительно много эмоций! Индивидуальность экскурсии позволила выбрать время старта, возможность посетить термальные источники, в которых мы не были. По некоторым дорогам неподготовленные авто просто не проедут. Красота гор, фотоохота на сусликов и сурков, вкуснейшие форель и Куырдак. Гида очень рекомендуем.
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