1 чел.
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Мини-группа
8 часов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте
Начало: От места вашего проживания
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
11 часов
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
12 июня в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
Начало: У вашего отеля
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикое сердце Кыргызстана
Отправиться на подготовленном джипе к заснеженным вершинам, альпийским лугам и тайному водопаду
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€205 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горные ущелья Иссык-Куля
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$352 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Насладиться захватывающими дух пейзажами в Григорьевском и Семёновском ущельях
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Увидеть волшебные пейзажи красивейших гор Кыргызстана
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Отправиться на джипе к прекрасным горным пейзажам и альпийским лугам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275€262 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория1 июня 2024Все было отлично! Особенно повезло с погодой и мы проехали там, где далеко не каждая машина может проехать. Увидели Святое озеро. Виды просто потрясающие! Спасибо за экскурсию!
- ННаталья16 марта 2024Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.
- ААнгелина3 декабря 2023Мария, Дмитрий наша компания от всей души благодарит вас за путь, который мы прошли, за великолепные рассказы, безопасное вождение, за
- ССергей23 сентября 2023Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ЕЕвгений6 сентября 2023Тур очень понравился всей семье (двое взрослых и два маленьких ребёнка). Отдельное спасибо водителю-гиду Алексею, который интересно рассказывал и шутил на протяжении всей экскурсии. Маршрут порекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Кыргызстана!
- ИИрина6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Виды потрясающие! Подъем на озеро, конечно, был экстремальным, но это того стоило. Профессионал водитель Александр справился с
- ННадежда31 августа 2023Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании.
- ААлина30 августа 2023Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
- ААртем29 августа 2023Дима и Маша отличные ребята и большие профессионалы своего дела. Путешествие с ними было комфортным, познавательным и увлекательным. Наши наилучшие рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «На весь день»
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