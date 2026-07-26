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Джип-тур: топ Кыргызстана + развлечения

Самый топовый маршрут! Все самые яркие локации, недоступные во многих турах
Джип-тур: топ Кыргызстана + развлеченияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур: топ Кыргызстана + развлеченияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур: топ Кыргызстана + развлеченияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

По мнению Natinal Geographic, Кыргызстан является одним из самых красивейших метс на планете. Очень много туристов из Швейцарии, так как эта природа напоминает им природу родной страны, только максимально первозданной!
Дикая природа, альпийские луга, горы Тянь Шань, марсианские рельефы - всё это Кыргызстан! Мы уверены это направление еще создаст бум в туристической сфере. Поэтому пока нет толп туристов мы первые увидим всю эту красоту!

  • увидим заснеженные горы Тянь-Шань
  • увидим марсианские каньоны, напоминающие Гранд каньон в Сша
  • проникнемся национальной культурой, традициями и кухней
  • развлечения (джиппинг-заброски, Сапы на Иссык-Куле, конные прогулки)
  • продегустируем все напитки: кумыс, максым, айран, чалап, аралаш, бозо, жарма)
  • поживем в настоящей юрте, а также в современной юрте.
  • преодолеем более 2000 км, разглядывая красивейший край планеты.

Программа тура по дням

1 день

Семеновское и Григорьевское ущелья

  1. Бишкек.
    Тут мы не задерживаемся, меняем валюту и сваливаем.

  2. Семеновское ущелье и Григорьевское ущелье.
    Эти ущелья проезжаем за раз. Это разогревающие локации, но при этом очень красивые.

  3. Северный берег Иссык-Куля.
    Водааа, мочим ножки, хочется покупаться, но едем дальше. Покупаемся в более крутом месте.

  4. Ужин на природе (блюда на костре)

  5. Свободное время.

2 день

Горы Тянь-Шань: г. Каракол, ущелье Алтын Арашан

  1. Направляемся в легендарный город Каракол

  2. Заброска на Уазике в красивейшее ущелье Алтын-Арашан
    Маршрут на авто будет очень увлекательным и трясущим.
    Место, напоминающее Швейцарию. Луга и горы, ну еще и коровы.

  3. Обед национальными блюдами

  4. Водные развлечения на Иссык-Куле: катание на Sub досках на закате.

  5. Ужин, свободное время (можно сходить в кинотеатр с местными фильмами).

Горы Тянь-Шань: г. Каракол, ущелье Алтын Арашан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелье Барскоон - каньон Сказка

  1. Направляемся в ущелье Барскоон.
    Тут всё как на картинках из Google:D

  2. Поднимаемся до мощного водопада.

  3. После обеда направляемся к песчаному дикому пляжу оз. Иссык-Куль.
    Купаемся, принимаем солнечные ванны. Это побережье дикое и очень чистое, с вероятностью 99% мы будем одни.

  4. Заселяемся в юрты (современные, комфортные)

  5. Едем на каньон Сказка. С этого места, нашей задачей будет вас вытащить, потому что по этому красивейшему каньону можно бродить и фотографироваться бесконечно.

  6. Ужинаем, сидим у костра и смотрим как нам играют и поют на национальных инструментах.

Ущелье Барскоон - каньон Сказка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Г. Нарын - дегустация напитков

Кыргызстан очень протяженный, и чтобы увидеть все самые топовые локации, нужно проехать не мало км.

  1. Прибытие в г. Нарын.
    когда мы туда приедем, вы поймете, что так далеко вы еще не забирались.

  2. Заселение в гостиницу с видом на живописную гору.

  3. Дегустация национальных напитков.

  4. Свободное время.

5 день

Перевал Кынды - оз. Кель Суу

Сегодня будет очень насыщенный и красивый день.

  1. Дорога в горы на высоту 3514 м.

  2. По всюду горы и европейские велосипедисты, пересекающие Азию на 2 колесах.

  3. Заселение в настоящую, самобытную юрту. (в юрте только кровать и печка на дровах).

  4. Пересаживаемся на лошадей и двигаем к изюминки нашего тура, к оз. Кель Суу.
    Это место находится на границе Китая и Киргизии. Поэтому предварительно получим для вас разрешение от пограничников.

  5. Садимся на моторную лодку и катаемся по бирюзовой воде, окруженной горами.

  6. Ужин и отбой.

6 день

Оз. Сон Кёль

И снова дорога.

  1. Проезжаем серпантинистый перевал 33 попугая.

  2. Заселение в юрты.

  3. Озеро Сон Кёль. сидим у костра и обсуждаем впечатления.

  4. Прогулка на лошадях (по вашему желанию, за ваш счет)

  5. Свободное время.

7 день

Возвращение в Бишкек

Сегодня будет много дороги. Возвращаемся в Бишкек.
По возможности (времени) посещаем каньон Конорчек.

Возвращение в Бишкек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Заброски на Уазиках
  • Гид+водитель
  • Комфортное жилье
  • Поход на лошадях
  • Катер на озере Кель Суу
  • Аренда Sub досок на Иссык-Куле
  • Вода, на протяжении всего тура
  • Индивидуальный концерт семейного ансамбля на национальных инструментах (топ)
  • Пропуски на локации
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Питание
  • Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки

У нас к вам только 2 требования:
- умение переносить высоту (будем на 3500 м). Для многих это не проблема, а у тех кто страдает болезнями дыхательных путей, будет плохо. Если вы били на высоте 2500-3000 и спокойно переносили, 3500 перенесете с такой же легкостью.
- отсутствие страха к лошадям. До озера Кель Суу мы будем добираться на лошадях. 2 часа туда, 1 час обратно.

Пожелания к путешественнику

Берем ребят от 12 до 60 лет. И только хороших, плохие не надо:D

Визы

Для граждан России Виза не нужна, более того загран. паспорт не нужен. Вас пропустят по внутреннему паспорту Рф.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, дорогой человек! Я - Макс! Опытный путешественник, посетивший все топовые места страны: Алтай, Байкал, Дагестан, Домбай, Кольский, Курилы, Ергаки. А также классные места в других странах (Индонезия, Зимбабве, ЮАР, Намибия, Эфиопия,
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Тайланд, Катар, Замбия, Кыргызстан, Турция, Ботсвана Если я еду в какую-то страну или новое направление по России, я не теряю время в попсовых местах, а стараюсь увидеть "трушную" (истинную) сторону данного направления. Общаюсь с обычными местными, самостоятельно без экскурсий отправляюсь в красивые места. Почему я это вам рассказываю? Данный опыт помогает мне в организации туров. Я знаю фишки, которые сделают путешествие необычным и незабываемым! Если ты активный и позитивный человек, тогда ам с тобой по пути:) Направления: Алтай, Байкал, Дагестан, Домбай, Кыргызстан, Грузия.

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