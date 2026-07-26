Описание тура
По мнению Natinal Geographic, Кыргызстан является одним из самых красивейших метс на планете. Очень много туристов из Швейцарии, так как эта природа напоминает им природу родной страны, только максимально первозданной!
Дикая природа, альпийские луга, горы Тянь Шань, марсианские рельефы - всё это Кыргызстан! Мы уверены это направление еще создаст бум в туристической сфере. Поэтому пока нет толп туристов мы первые увидим всю эту красоту!
- увидим заснеженные горы Тянь-Шань
- увидим марсианские каньоны, напоминающие Гранд каньон в Сша
- проникнемся национальной культурой, традициями и кухней
- развлечения (джиппинг-заброски, Сапы на Иссык-Куле, конные прогулки)
- продегустируем все напитки: кумыс, максым, айран, чалап, аралаш, бозо, жарма)
- поживем в настоящей юрте, а также в современной юрте.
- преодолеем более 2000 км, разглядывая красивейший край планеты.
Программа тура по дням
Семеновское и Григорьевское ущелья
Бишкек.
Тут мы не задерживаемся, меняем валюту и сваливаем.
Семеновское ущелье и Григорьевское ущелье.
Эти ущелья проезжаем за раз. Это разогревающие локации, но при этом очень красивые.
Северный берег Иссык-Куля.
Водааа, мочим ножки, хочется покупаться, но едем дальше. Покупаемся в более крутом месте.
Ужин на природе (блюда на костре)
Свободное время.
Горы Тянь-Шань: г. Каракол, ущелье Алтын Арашан
Направляемся в легендарный город Каракол
Заброска на Уазике в красивейшее ущелье Алтын-Арашан
Маршрут на авто будет очень увлекательным и трясущим.
Место, напоминающее Швейцарию. Луга и горы, ну еще и коровы.
Обед национальными блюдами
Водные развлечения на Иссык-Куле: катание на Sub досках на закате.
Ужин, свободное время (можно сходить в кинотеатр с местными фильмами).
Ущелье Барскоон - каньон Сказка
Направляемся в ущелье Барскоон.
Тут всё как на картинках из Google:D
Поднимаемся до мощного водопада.
После обеда направляемся к песчаному дикому пляжу оз. Иссык-Куль.
Купаемся, принимаем солнечные ванны. Это побережье дикое и очень чистое, с вероятностью 99% мы будем одни.
Заселяемся в юрты (современные, комфортные)
Едем на каньон Сказка. С этого места, нашей задачей будет вас вытащить, потому что по этому красивейшему каньону можно бродить и фотографироваться бесконечно.
Ужинаем, сидим у костра и смотрим как нам играют и поют на национальных инструментах.
Г. Нарын - дегустация напитков
Кыргызстан очень протяженный, и чтобы увидеть все самые топовые локации, нужно проехать не мало км.
Прибытие в г. Нарын.
когда мы туда приедем, вы поймете, что так далеко вы еще не забирались.
Заселение в гостиницу с видом на живописную гору.
Дегустация национальных напитков.
Свободное время.
Перевал Кынды - оз. Кель Суу
Сегодня будет очень насыщенный и красивый день.
Дорога в горы на высоту 3514 м.
По всюду горы и европейские велосипедисты, пересекающие Азию на 2 колесах.
Заселение в настоящую, самобытную юрту. (в юрте только кровать и печка на дровах).
Пересаживаемся на лошадей и двигаем к изюминки нашего тура, к оз. Кель Суу.
Это место находится на границе Китая и Киргизии. Поэтому предварительно получим для вас разрешение от пограничников.
Садимся на моторную лодку и катаемся по бирюзовой воде, окруженной горами.
Ужин и отбой.
Оз. Сон Кёль
И снова дорога.
Проезжаем серпантинистый перевал 33 попугая.
Заселение в юрты.
Озеро Сон Кёль. сидим у костра и обсуждаем впечатления.
Прогулка на лошадях (по вашему желанию, за ваш счет)
Свободное время.
Возвращение в Бишкек
Сегодня будет много дороги. Возвращаемся в Бишкек.
По возможности (времени) посещаем каньон Конорчек.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Заброски на Уазиках
- Гид+водитель
- Комфортное жилье
- Поход на лошадях
- Катер на озере Кель Суу
- Аренда Sub досок на Иссык-Куле
- Вода, на протяжении всего тура
- Индивидуальный концерт семейного ансамбля на национальных инструментах (топ)
- Пропуски на локации
- Завтраки
Что не входит в цену
- Питание
- Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки
У нас к вам только 2 требования:
- умение переносить высоту (будем на 3500 м). Для многих это не проблема, а у тех кто страдает болезнями дыхательных путей, будет плохо. Если вы били на высоте 2500-3000 и спокойно переносили, 3500 перенесете с такой же легкостью.
- отсутствие страха к лошадям. До озера Кель Суу мы будем добираться на лошадях. 2 часа туда, 1 час обратно.
Пожелания к путешественнику
Берем ребят от 12 до 60 лет. И только хороших, плохие не надо:D
Визы
Для граждан России Виза не нужна, более того загран. паспорт не нужен. Вас пропустят по внутреннему паспорту Рф.