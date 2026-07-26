У нас к вам только 2 требования:

- умение переносить высоту (будем на 3500 м). Для многих это не проблема, а у тех кто страдает болезнями дыхательных путей, будет плохо. Если вы били на высоте 2500-3000 и спокойно переносили, 3500 перенесете с такой же легкостью.

- отсутствие страха к лошадям. До озера Кель Суу мы будем добираться на лошадях. 2 часа туда, 1 час обратно.