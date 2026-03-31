1 день

Бишкек - Бурана - Боканбоево

Встречаемся в 9 утра по местному времени в Бишкеке и уезжаем в сторону озера Иссык-Куль. Первая остановка будет у башни Бурана. Это минарет Ixxi веков государства Караханидов. Рядом с башней находится сад камней, в котором собраны древние надгробные памятники, древние жернова и камни с наскальными рисунками

Бессточное озеро в Кыргызстане, входящее в 30 крупнейших по площади озёр мира и занимающее седьмое место в списке самых глубоких озёр. Вся программа нашего тура будет построена вокруг этого озера и путешествия вдоль Тянь-Шаньского горного хребта.

Вечером приезжаем в Боканбоево, заселяемся в юрты. Ночуем на берегу озера Иссык - Куль. Ужинаем. Отдыхаем

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