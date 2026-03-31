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Киргизия: Большое путешествие

Исследование Иссык-Куля с его бирюзовыми водами
Киргизия: Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Киргизия: Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Киргизия: Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Исследование Иссык-Куля с его бирюзовыми водами. Каньон Сказка и Джеты - Огуз, кочевые юрты в Боканбоево и термальные источники в Алтын - Араша. Побывать в Григорьевском и Семёновских ущельях

  • Тур по Кыргызстану очаровывает величественными горными пейзажами, чистыми озёрами (как Иссык-Куль) и гостеприимством местных жителей. Здесь чувствуешь единение с природой, особенно во время походов по ущельям и знакомства с кочевой культурой

Программа тура по дням

1 день

Бишкек - Бурана - Боканбоево

Встречаемся в 9 утра по местному времени в Бишкеке и уезжаем в сторону озера Иссык-Куль. Первая остановка будет у башни Бурана. Это минарет Ixxi веков государства Караханидов. Рядом с башней находится сад камней, в котором собраны древние надгробные памятники, древние жернова и камни с наскальными рисунками

Бессточное озеро в Кыргызстане, входящее в 30 крупнейших по площади озёр мира и занимающее седьмое место в списке самых глубоких озёр. Вся программа нашего тура будет построена вокруг этого озера и путешествия вдоль Тянь-Шаньского горного хребта.

Вечером приезжаем в Боканбоево, заселяемся в юрты. Ночуем на берегу озера Иссык - Куль. Ужинаем. Отдыхаем

Бишкек - Бурана - БоканбоевоБишкек - Бурана - БоканбоевоБишкек - Бурана - Боканбоево
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Каньон Сказка

После завтрака едем в сторону села Тосор. Где находится каньон.

Сказка -это большое ущелье на южном берегу Иссык-Куля, знаменитое своими красными глиняными скалами

Каньон сложен из разноцветных глин, минералов и горных пород, что добавляет живописности этому месту

Место потрясает своим разнообразием пейзажей. Часть дня проведем здесь

Красные горы, по форме напоминающие лежащих быков, ущелья и каньоны. Ощущение марса не будет покидать нас весь сегодняшний день. Недалеко от ущелья находится термальный источник, который мы посетим вечером этого дня. Затем приезжаем в город Каракол, где останемся на две ночи

Каньон СказкаКаньон СказкаКаньон Сказка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Каракол - Алтын - Арашан

Пересаживаемся из нашего комфортабельного мерседеса на Газ -66 и едем на весь день далеко в горы

Сегодня вашему взору предстанут горы трёхсполовиной тысячной высоты с зоной вечной мерзлоты. Тянь-шаньская сосна, дикие термальные источники, каньоны, перевалы и дух кочевнической жизни

Будет много свободного времени. Здесь можно будет побыть наедине с самим собой, отпариться в источнике с видом на ледник и сходить в гости к местным жителям, которые живут без света в юртах в этой долине и отведать домашней кухни

Каракол - Алтын - АрашанКаракол - Алтын - АрашанКаракол - Алтын - Арашан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Григорьевское и Семёновское ущелье

Заповедные уголки на севере Иссык - Куля. Это место уникально тем, чем выше мы будем подниматься в горы, тем шире становятся горные ландшафты

Ущелья очень живописные: внизу мчится бурная река с голубой водой, над ней поднимаются крутые склоны, заросшие тянь-шаньскими елями. Здесь по традиции устроим пикник в живописнейшем месте, попьём чай из самовара и отправимся в сторону Бишкека

За все дни тура вы увидите озеро Иссык - Куль со всех сторон и проедете его по кругу

Вечером возвращаемся в Бишкек. Заселяемся в отель

Выселение в отеле как и везде до 12 часов дня. Выбирайте сами как распоряжаться этим временем. Если вы останетесь ещё на один день, вы можете сходить на рынок Дордой и оставить там свои последние деньги. Потому что там находится 80% того, что продаётся на вайлдберрис. Так что будете аккуратны

Григорьевское и Семёновское ущельеГригорьевское и Семёновское ущельеГригорьевское и Семёновское ущелье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день

Выселение из отеля до 12 часов дня. Планируйте ваш день как удобно вам. Можете улететь пораньше, съездить на знаменитый рынок Дордой или в национальный музей, на выставку и т. д

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на все дни тура. 1 ночь в ютрах. 3 в отелях
  • Завтраки
  • Входные во все достопримечательности
  • Трансфер в Алтын - Арашан. Туда ездят на спецтехнике
  • Личное сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание. Цены в стране значительно дешевле, чем в России
  • Билеты до Бишкека и обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виталий
Виталий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет. Я - путешественник. Меня зовут Виталик Мои туры проходят очень весело, энергично и эмоционально. Я организовываю пати басы когда программа дня подошла к концу. Закрытые тусовки, на которых могут оказаться
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лишь те люди, которые когда-либо бывали в моих турах Я не гид, я - проводник в мир путешествий. Я посетил 21 страну. 18 из них - автостопом. Я ночевал на Великой Китайской стене в палатке, пересекал линию экватора пешком, проезжал всю Норвегию с юга на север Мои туры - это всегда весело и увлекательно. Вы не только проникнетесь атмосферой тех мест в которые мы с вами едем, вы услышите множество сумасшедших историй из моих различных путешествий и создадите свои. Увезёте с собой незабываемые впечатления.

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