Описание тура
Исследование Иссык-Куля с его бирюзовыми водами. Каньон Сказка и Джеты - Огуз, кочевые юрты в Боканбоево и термальные источники в Алтын - Араша. Побывать в Григорьевском и Семёновских ущельях
- Тур по Кыргызстану очаровывает величественными горными пейзажами, чистыми озёрами (как Иссык-Куль) и гостеприимством местных жителей. Здесь чувствуешь единение с природой, особенно во время походов по ущельям и знакомства с кочевой культурой
Программа тура по дням
Бишкек - Бурана - Боканбоево
Встречаемся в 9 утра по местному времени в Бишкеке и уезжаем в сторону озера Иссык-Куль. Первая остановка будет у башни Бурана. Это минарет Ixxi веков государства Караханидов. Рядом с башней находится сад камней, в котором собраны древние надгробные памятники, древние жернова и камни с наскальными рисунками
Бессточное озеро в Кыргызстане, входящее в 30 крупнейших по площади озёр мира и занимающее седьмое место в списке самых глубоких озёр. Вся программа нашего тура будет построена вокруг этого озера и путешествия вдоль Тянь-Шаньского горного хребта.
Вечером приезжаем в Боканбоево, заселяемся в юрты. Ночуем на берегу озера Иссык - Куль. Ужинаем. Отдыхаем
Каньон Сказка
После завтрака едем в сторону села Тосор. Где находится каньон.
Сказка -это большое ущелье на южном берегу Иссык-Куля, знаменитое своими красными глиняными скалами
Каньон сложен из разноцветных глин, минералов и горных пород, что добавляет живописности этому месту
Место потрясает своим разнообразием пейзажей. Часть дня проведем здесь
Красные горы, по форме напоминающие лежащих быков, ущелья и каньоны. Ощущение марса не будет покидать нас весь сегодняшний день. Недалеко от ущелья находится термальный источник, который мы посетим вечером этого дня. Затем приезжаем в город Каракол, где останемся на две ночи
Каракол - Алтын - Арашан
Пересаживаемся из нашего комфортабельного мерседеса на Газ -66 и едем на весь день далеко в горы
Сегодня вашему взору предстанут горы трёхсполовиной тысячной высоты с зоной вечной мерзлоты. Тянь-шаньская сосна, дикие термальные источники, каньоны, перевалы и дух кочевнической жизни
Будет много свободного времени. Здесь можно будет побыть наедине с самим собой, отпариться в источнике с видом на ледник и сходить в гости к местным жителям, которые живут без света в юртах в этой долине и отведать домашней кухни
Григорьевское и Семёновское ущелье
Заповедные уголки на севере Иссык - Куля. Это место уникально тем, чем выше мы будем подниматься в горы, тем шире становятся горные ландшафты
Ущелья очень живописные: внизу мчится бурная река с голубой водой, над ней поднимаются крутые склоны, заросшие тянь-шаньскими елями. Здесь по традиции устроим пикник в живописнейшем месте, попьём чай из самовара и отправимся в сторону Бишкека
За все дни тура вы увидите озеро Иссык - Куль со всех сторон и проедете его по кругу
Вечером возвращаемся в Бишкек. Заселяемся в отель
Выселение в отеле как и везде до 12 часов дня. Выбирайте сами как распоряжаться этим временем. Если вы останетесь ещё на один день, вы можете сходить на рынок Дордой и оставить там свои последние деньги. Потому что там находится 80% того, что продаётся на вайлдберрис. Так что будете аккуратны
Свободный день
Выселение из отеля до 12 часов дня. Планируйте ваш день как удобно вам. Можете улететь пораньше, съездить на знаменитый рынок Дордой или в национальный музей, на выставку и т. д
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на все дни тура. 1 ночь в ютрах. 3 в отелях
- Завтраки
- Входные во все достопримечательности
- Трансфер в Алтын - Арашан. Туда ездят на спецтехнике
- Личное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание. Цены в стране значительно дешевле, чем в России
- Билеты до Бишкека и обратно