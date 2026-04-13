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Описание тура

Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней.

Путешествие в сердце Киргизии, где природа раскрывается в своей первозданной красоте. Вас ждут марсианские каньоны с огненными оттенками скал, свежесть горных ущелий, панорамные виды на величественные хребты и также расслабляющие горячие источники. Вдохните чистый горный воздух, наполненный ароматами трав, почувствуйте прохладу водопадов, попробуйте национальную кухню и увезите с собой не просто фотографии — а целую коллекцию ярких эмоций и впечатлений. Это неделя, в которой вы по-настоящему перезагрузитесь: вдали от суеты, среди тишины гор и красоты, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Маршрут тура: Бишкек — Кок-Мойнок — Чолпон-Ата — Каракол — Джети-Огуз — каньон Сказка — каньон Марс — Бишкек

Тур в Киргизию пройдет в группе до 14 человек с проживанием в комфортных отелях с перемещением на микроавтобусе.