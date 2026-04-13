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Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 дней

Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль
Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней.

Путешествие в сердце Киргизии, где природа раскрывается в своей первозданной красоте. Вас ждут марсианские каньоны с огненными оттенками скал, свежесть горных ущелий, панорамные виды на величественные хребты и также расслабляющие горячие источники. Вдохните чистый горный воздух, наполненный ароматами трав, почувствуйте прохладу водопадов, попробуйте национальную кухню и увезите с собой не просто фотографии — а целую коллекцию ярких эмоций и впечатлений. Это неделя, в которой вы по-настоящему перезагрузитесь: вдали от суеты, среди тишины гор и красоты, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Маршрут тура: Бишкек — Кок-Мойнок — Чолпон-Ата — Каракол — Джети-Огуз — каньон Сказка — каньон Марс — Бишкек

Тур в Киргизию пройдет в группе до 14 человек с проживанием в комфортных отелях с перемещением на микроавтобусе.

  • Марсианские красные каньоны. Каньоны Сказка, Марс и Кок-Мойнок погрузят вас в инопланетную атмосферу. Уникальные пейзажи красных оттенков. Почувствуйте себя на другой планете!
  • Высокогорные пастбища джайлоо. Побывайте в Семеновском и Григорьевском ущельях, познакомьтесь с жизнью кочевников, их бытом. Панорамы этих мест захватывают дух!
  • Величественные горы и хребты Тянь-Шаня. Прогулка по ущелью Джеты Огуз до канонического вида на пик Ельцина и панорамы красных скал Семь быков сделают день незабываемым.
  • Отдых на берегу Иссык-куля. Насладитесь чистейшими водами озера, приятным плеском волны и нежным песком. Посетите термальные источники — настоящий релакс для души и тела.
  • Национальная охота с беркутом. Узнайте как происходит традиционная охота с беркутом. Вы увидите как хищник ловит на лету различные мишени, и сможете сделать незабываемые фото с ним.
  • Полная перезагрузка. Зарядитесь энергией, получите новые впечатления, вдохните ветер свободы. Сделайте отличные фотографии, станьте первооткрывателем, получите вдохновение!

Программа тура по дням

1 день

Бишкек - Кок-Мойнок - Чолпон-Ата

Встреча группы - Башня Бурана - Каньон Кок-Мойнок - Озеро Иссык-Куль

10-00 Cбор участников тура в г. Бишкек у отеля Damas 4. Сегодня начинается ваше путешествие вокруг Иссык-Куля, приготовьтесь к большому количеству впечатлений и эмоций, и конечно же не забудьте зарядить свои смартфоны и фотоаппараты. Обмен валюты и покупка местных сим-карт. Задерживаться в душном Бишкеке мы не будем, а сразу возьмем курс в направлении озера Иссык-куль.

12-00 Первой остановкой сегодня станет знакомство с Башней Бурана и садом камней — архитектурным памятником Х века расположенном на Шелковом пути. Обед и знакомство с группой. Подкрепившись вы отправитесь исследовать каньон Кок-Мойнок. Дорога к нему погрузит вас в ассоциации с героями вестерна Золота Маккены. Пройдя по пустынному руслу реки в окружении гор вы окажетесь среди огромного количества скал красного цвета. Продолжительность прогулки составит около 1 часа. Возвращение к стоянке авто.

16:00 Переезд до берега озера Иссык-Куль, где можно будет искупаться. Также будет возможность посетить горячие источники (по желанию). Заселение в отель в Чолпон-Ата. Отдых.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Бишкек - Кок-Мойнок - Чолпон-АтаБишкек - Кок-Мойнок - Чолпон-АтаБишкек - Кок-Мойнок - Чолпон-Ата
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чолпон-Ата - Каракол

Семеновское ущелье - Григорьевское ущелье - Обед в юрте - Термальные источники

8:30 Завтрак. Сегодня вас ждет один из самых живописных дней путешествия — знакомство с ущельями северного берега Иссык-Куля: Семеновским и Григорьевским. Дорога будет плавно подниматься все выше, открывая перед вами панорамы, от которых захватывает дух. На высоте около 2300 метров вы окажетесь в настоящих джайлоо — высокогорных пастбищах, где до сих пор живут и кочуют местные жители. Белоснежные юрты, изумрудные луга и горы, уходящие за горизонт во все стороны — идеальное место, чтобы почувствовать настоящий Кыргызстан. По желанию — фотосессия с соколами и прогулка верхом на лошадях.

14:00 Обед пройдет в традиционной юрте. Далее путешествие продолжится с остановками в самых красивых точках маршрута. У вас будет возможность попробовать и купить натуральный горный мед прямо у пасечников — ароматный, густой, с насыщенным вкусом.

17:00 Во второй половине дня — заслуженный отдых: термальные источники помогут расслабиться после насыщенных впечатлений. Легкий, приятный релакс станет идеальным завершением дня.

20:00 К вечеру прибытие в Каракол и размещение в отеле.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Чолпон-Ата - КараколЧолпон-Ата - КараколЧолпон-Ата - Каракол
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Каракол - Джети-Огуз

Ущелье Джети-Огуз - Скалы Семь быков - Водопад Девичьи косы

8:30 Завтрак. Утром вы отправитесь на внедорожном транспорте в живописное ущелье Джети-Огуз — место, где природа создала один из самых узнаваемых символов Кыргызстана. Перед вами откроются величественные красные скалы Семь быков, которые мы рассмотрим с лучших панорамных точек.

13:00 Обед на природе среди горных пейзажей станет отдельным удовольствием. Затем — небольшой трекинг к водопаду Девичьи косы, где прохладные струи воды ниспадают по скалам, создавая атмосферу уединения и покоя.

19:00 К вечеру возвращение в Каракол. Отдых.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Каракол - Джети-ОгузКаракол - Джети-ОгузКаракол - Джети-Огуз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Каракол Иссык-Куль

Музей Пржевальского - Дунганская мечеть - Мастер класс по приготовлению мант - Отдых на берегу Иссык-куля

8:30 Завтрак. Утро начнётся с знакомства с историей региона: вы посетите музей Пржевальского и увидите изящную Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя.

11:30 Затем вас ждёт живописный переезд к берегу Иссык-Куль — одного из самых красивых озёр Центральной Азии. Размещение в уютном отеле или атмосферном юртовом лагере (в зависимости от сезона).

14:00 На обед — ароматные манты и небольшой мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в их приготовлении. Остаток дня пройдёт в расслабленном ритме: можно искупаться в прозрачных водах озера, отдохнуть и просто насладиться тишиной и простором вокруг.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Каракол Иссык-КульКаракол Иссык-КульКаракол Иссык-Куль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Иссык-Куль - каньон Марс - каньон Сказка

Отдых на берегу - Иссык-куля - Каньон Марс - Каньон Сказка

8:30 Завтрак. Утро вы проведёте в расслабленном ритме на берегу Иссык-Куль — время для неспешного отдыха, купания и наслаждения тишиной озера.

11:30 Ближе к полудню отправляемся в каньон Марс — место, где пейзажи словно сошли с другой планеты. Масштаб, формы и оттенки этих природных творений невозможно передать словами — это нужно увидеть своими глазами.

15:30 После обеда вас ждёт ещё одно удивительное место — каньон Сказка. Здесь природа будто играет с формами и цветами: красные замки, причудливые изгибы скал и мягкие линии рельефа создают ощущение сказочного, почти инопланетного мира. Вы сможете исследовать лучшие панорамные точки, подняться на живописные возвышенности и прочувствовать масштаб этой фантастической картины.

19:00 Возвращение в отель и отдых.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Иссык-Куль - каньон Марс - каньон СказкаИссык-Куль - каньон Марс - каньон СказкаИссык-Куль - каньон Марс - каньон Сказка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Иссык-Куль - Бишкек

Завтрак. После выселения из отеля вас ждёт обратная дорога в Бишкек. Этот переезд станет мягким завершением путешествия: пейзажи за окном будут ещё раз напоминать о красоте Иссык-Куль — его прозрачные воды и отражения снежных вершин останутся с вами надолго.

По пути — обед в ресторане национальной кухни, где можно ещё раз насладиться аутентичными вкусами страны.

Ориентировочно к 16:00 прибытие в город и заселение в отель Damas International 4. Вечер пройдёт в спокойной атмосфере отдыха и обмена впечатлениями. Ночь в отеле.

Иссык-Куль - БишкекИссык-Куль - БишкекИссык-Куль - Бишкек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Бишкек

Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт (в городе отлично работает Яндекс-такси). Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перемещения группы на микроавтобусе
  • Проживание в отелях и гостиницах
  • Питание: 1 день - без питания, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, обед, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак
  • Рекреационные сборы в природные парки
  • Входные билеты
  • Работа сопровождающих и водителей на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно - от 40 000 руб
  • Обеды в 1,5 и 7 дни, ужины - от 2000 руб. /день
  • Питание в придорожных кафе, по желанию - от 700 руб. Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
  • Страховка - от 500 руб
  • Демонстрация охоты с беркутом, по желанию - 12 000 руб. за группу
  • Такси из и в аэропорт (Яндекс такси) - 800 руб
Пожелания к путешественнику

Место начала путешествия: 10-00 холл отеля Damas International Hotel 4. В Бишкеке работает служба такси Яндекс Go - вы быстро и недорого сможете добраться до из аэропорта до отеля. Организованный трансфер из аэропорта мы делаем в случае если все участники тура прилетают одним рейсом в один день.

Окончание тура: Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт (в городе отлично работает Яндекс-такси)

Визы

Для посещения Киргизии гражданами Рф виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту Рф.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Станислав
Станислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
— Основатель известного проекта авторских туров — Член Союза фотохудожников России. — Финалист и победитель фотоконкурсов 35AWARDS и National Geographic — Опыт организации путешествий и фототуров по всему миру более 15 лет. C 2016
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года мы создаём не просто туры — а собираем путешествия, в которые хочется возвращаться снова и снова. Для тех, кто хочет не «посмотреть страну», а прочувствовать её до мурашек. С нами вы увидите не только известные места, но и те самые локации, ради которых стоит преодолеть тысячи километров. Утренний свет без толп туристов, идеальные ракурсы, моменты, когда кажется, что весь мир — только для вас. Мы точно знаем, где нужно оказаться и в какой момент, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему особенным. Наши маршруты — это продуманная география впечатлений: от древних храмов Китая и утончённой эстетики Японии до ярких красок Марокко, духовной глубины Индии и атмосферных улиц Узбекистана. Южная Корея, Киргизия, Малайзия, Индонезия — каждая страна раскрывается с новой, неожиданной стороны. Это не просто список направлений. Это коллекция лучших путешествий, в которые хочется отправиться уже сейчас. Присоединяйтесь!

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