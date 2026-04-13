Описание тура
Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней.
Путешествие в сердце Киргизии, где природа раскрывается в своей первозданной красоте. Вас ждут марсианские каньоны с огненными оттенками скал, свежесть горных ущелий, панорамные виды на величественные хребты и также расслабляющие горячие источники. Вдохните чистый горный воздух, наполненный ароматами трав, почувствуйте прохладу водопадов, попробуйте национальную кухню и увезите с собой не просто фотографии — а целую коллекцию ярких эмоций и впечатлений. Это неделя, в которой вы по-настоящему перезагрузитесь: вдали от суеты, среди тишины гор и красоты, к которой хочется возвращаться снова и снова.
Маршрут тура: Бишкек — Кок-Мойнок — Чолпон-Ата — Каракол — Джети-Огуз — каньон Сказка — каньон Марс — Бишкек
Тур в Киргизию пройдет в группе до 14 человек с проживанием в комфортных отелях с перемещением на микроавтобусе.
- Марсианские красные каньоны. Каньоны Сказка, Марс и Кок-Мойнок погрузят вас в инопланетную атмосферу. Уникальные пейзажи красных оттенков. Почувствуйте себя на другой планете!
- Высокогорные пастбища джайлоо. Побывайте в Семеновском и Григорьевском ущельях, познакомьтесь с жизнью кочевников, их бытом. Панорамы этих мест захватывают дух!
- Величественные горы и хребты Тянь-Шаня. Прогулка по ущелью Джеты Огуз до канонического вида на пик Ельцина и панорамы красных скал Семь быков сделают день незабываемым.
- Отдых на берегу Иссык-куля. Насладитесь чистейшими водами озера, приятным плеском волны и нежным песком. Посетите термальные источники — настоящий релакс для души и тела.
- Национальная охота с беркутом. Узнайте как происходит традиционная охота с беркутом. Вы увидите как хищник ловит на лету различные мишени, и сможете сделать незабываемые фото с ним.
- Полная перезагрузка. Зарядитесь энергией, получите новые впечатления, вдохните ветер свободы. Сделайте отличные фотографии, станьте первооткрывателем, получите вдохновение!
Программа тура по дням
Бишкек - Кок-Мойнок - Чолпон-Ата
Встреча группы - Башня Бурана - Каньон Кок-Мойнок - Озеро Иссык-Куль
10-00 Cбор участников тура в г. Бишкек у отеля Damas 4. Сегодня начинается ваше путешествие вокруг Иссык-Куля, приготовьтесь к большому количеству впечатлений и эмоций, и конечно же не забудьте зарядить свои смартфоны и фотоаппараты. Обмен валюты и покупка местных сим-карт. Задерживаться в душном Бишкеке мы не будем, а сразу возьмем курс в направлении озера Иссык-куль.
12-00 Первой остановкой сегодня станет знакомство с Башней Бурана и садом камней — архитектурным памятником Х века расположенном на Шелковом пути. Обед и знакомство с группой. Подкрепившись вы отправитесь исследовать каньон Кок-Мойнок. Дорога к нему погрузит вас в ассоциации с героями вестерна Золота Маккены. Пройдя по пустынному руслу реки в окружении гор вы окажетесь среди огромного количества скал красного цвета. Продолжительность прогулки составит около 1 часа. Возвращение к стоянке авто.
16:00 Переезд до берега озера Иссык-Куль, где можно будет искупаться. Также будет возможность посетить горячие источники (по желанию). Заселение в отель в Чолпон-Ата. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Чолпон-Ата - Каракол
Семеновское ущелье - Григорьевское ущелье - Обед в юрте - Термальные источники
8:30 Завтрак. Сегодня вас ждет один из самых живописных дней путешествия — знакомство с ущельями северного берега Иссык-Куля: Семеновским и Григорьевским. Дорога будет плавно подниматься все выше, открывая перед вами панорамы, от которых захватывает дух. На высоте около 2300 метров вы окажетесь в настоящих джайлоо — высокогорных пастбищах, где до сих пор живут и кочуют местные жители. Белоснежные юрты, изумрудные луга и горы, уходящие за горизонт во все стороны — идеальное место, чтобы почувствовать настоящий Кыргызстан. По желанию — фотосессия с соколами и прогулка верхом на лошадях.
14:00 Обед пройдет в традиционной юрте. Далее путешествие продолжится с остановками в самых красивых точках маршрута. У вас будет возможность попробовать и купить натуральный горный мед прямо у пасечников — ароматный, густой, с насыщенным вкусом.
17:00 Во второй половине дня — заслуженный отдых: термальные источники помогут расслабиться после насыщенных впечатлений. Легкий, приятный релакс станет идеальным завершением дня.
20:00 К вечеру прибытие в Каракол и размещение в отеле.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Каракол - Джети-Огуз
Ущелье Джети-Огуз - Скалы Семь быков - Водопад Девичьи косы
8:30 Завтрак. Утром вы отправитесь на внедорожном транспорте в живописное ущелье Джети-Огуз — место, где природа создала один из самых узнаваемых символов Кыргызстана. Перед вами откроются величественные красные скалы Семь быков, которые мы рассмотрим с лучших панорамных точек.
13:00 Обед на природе среди горных пейзажей станет отдельным удовольствием. Затем — небольшой трекинг к водопаду Девичьи косы, где прохладные струи воды ниспадают по скалам, создавая атмосферу уединения и покоя.
19:00 К вечеру возвращение в Каракол. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Каракол Иссык-Куль
Музей Пржевальского - Дунганская мечеть - Мастер класс по приготовлению мант - Отдых на берегу Иссык-куля
8:30 Завтрак. Утро начнётся с знакомства с историей региона: вы посетите музей Пржевальского и увидите изящную Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя.
11:30 Затем вас ждёт живописный переезд к берегу Иссык-Куль — одного из самых красивых озёр Центральной Азии. Размещение в уютном отеле или атмосферном юртовом лагере (в зависимости от сезона).
14:00 На обед — ароматные манты и небольшой мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в их приготовлении. Остаток дня пройдёт в расслабленном ритме: можно искупаться в прозрачных водах озера, отдохнуть и просто насладиться тишиной и простором вокруг.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Иссык-Куль - каньон Марс - каньон Сказка
Отдых на берегу - Иссык-куля - Каньон Марс - Каньон Сказка
8:30 Завтрак. Утро вы проведёте в расслабленном ритме на берегу Иссык-Куль — время для неспешного отдыха, купания и наслаждения тишиной озера.
11:30 Ближе к полудню отправляемся в каньон Марс — место, где пейзажи словно сошли с другой планеты. Масштаб, формы и оттенки этих природных творений невозможно передать словами — это нужно увидеть своими глазами.
15:30 После обеда вас ждёт ещё одно удивительное место — каньон Сказка. Здесь природа будто играет с формами и цветами: красные замки, причудливые изгибы скал и мягкие линии рельефа создают ощущение сказочного, почти инопланетного мира. Вы сможете исследовать лучшие панорамные точки, подняться на живописные возвышенности и прочувствовать масштаб этой фантастической картины.
19:00 Возвращение в отель и отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Иссык-Куль - Бишкек
Завтрак. После выселения из отеля вас ждёт обратная дорога в Бишкек. Этот переезд станет мягким завершением путешествия: пейзажи за окном будут ещё раз напоминать о красоте Иссык-Куль — его прозрачные воды и отражения снежных вершин останутся с вами надолго.
По пути — обед в ресторане национальной кухни, где можно ещё раз насладиться аутентичными вкусами страны.
Ориентировочно к 16:00 прибытие в город и заселение в отель Damas International 4. Вечер пройдёт в спокойной атмосфере отдыха и обмена впечатлениями. Ночь в отеле.
Бишкек
Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт (в городе отлично работает Яндекс-такси). Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перемещения группы на микроавтобусе
- Проживание в отелях и гостиницах
- Питание: 1 день - без питания, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, обед, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак
- Рекреационные сборы в природные парки
- Входные билеты
- Работа сопровождающих и водителей на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно - от 40 000 руб
- Обеды в 1,5 и 7 дни, ужины - от 2000 руб. /день
- Питание в придорожных кафе, по желанию - от 700 руб. Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
- Страховка - от 500 руб
- Демонстрация охоты с беркутом, по желанию - 12 000 руб. за группу
- Такси из и в аэропорт (Яндекс такси) - 800 руб
Пожелания к путешественнику
Место начала путешествия: 10-00 холл отеля Damas International Hotel 4. В Бишкеке работает служба такси Яндекс Go - вы быстро и недорого сможете добраться до из аэропорта до отеля. Организованный трансфер из аэропорта мы делаем в случае если все участники тура прилетают одним рейсом в один день.
Окончание тура: Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт (в городе отлично работает Яндекс-такси)
Визы
Для посещения Киргизии гражданами Рф виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту Рф.