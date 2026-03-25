3 день

Северная сказка Иссык Куля

После завтрака мы отправимся на северное побережье Иссык Куля, и первая наша остановка будет, на горячих, термально-минеральных источниках. Здесь можно будет расслабиться в горячих бассейнах, выложенных из камня, под открытым небом и если на улице будет прохладно, вам будет тепло и даже жарко, ведь температура воды колеблется от 25 и до 48 градусов. После купания, мы подкрепимся обедом и отправимся любоваться, самыми популярными ущельями, уже северного побережья Иссык Куля. Ущелья Григорьевское и Семеновское богаты своей красотой и индивидуальностью. Здесь вы так же сможете прогуляться и подышать чистым, горным воздухом. Ближе к вечеру мы прибудем в город Чолпон Ата, для заселения в гостевой дом.

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