Описание тура
Свой тур я стараюсь проводить максимально комфортно для отдыхающих, что бы они с первых минут чувствовали безопасность и доверие ко мне и если это получается, сама поездка проходит на 100% легкости. Сама поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, мы посещаем самые интересные и красивейшие места Иссык Куля. У отдыхающих, кто прокатился со мной по данному туру, остаются только положительные эмоции.
- Красивая природа
- Интересные локации
- Живописные места
- Джип туры
- Местный колорит
- Национальная кухня
- Знакомство с центральной Азией
Программа тура по дням
Встреча гостей в аэропорту и отправление на озеро
Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Обед. Далее посещение 2-х самых популярных каньонов на побережье Иссык Куля. Каньон Марс и каньон Сказка. Данные локации подарят вам невероятные виды и эмоции. Каньоны богаты своим необычным рельефом, каждый человек, в зависимости от своей фантазии, может разглядеть здесь десятки причудливых фигур, и конечно же в зимнее время это по своему красиво. Далее встреча заката на берегу и заселение в гостевой дом.
Заснеженные ущелья
После завтрака, мы отправимся в зимнюю сказку, ущелье Барскоон, прогуляемся к ледовым водопадом, и будем наслаждаться шикарными видами Тянь Шаньских склонов, покрытых еловыми лесами. Далее обед и посещение, не менее живописного места, под названием Джеты-Огуз. Данная локация подарит нам потрясающие виды на огненные скалы, такие как Разбитое сердце и Семь быков. В зимнее время, они по своему красивы. Мы прогуляемся между громадными скалами, и ощутим масштабы необычности природы. Ближе к вечеру заселение в гостевой дом, и вкуснейший, национальный ужин.
Северная сказка Иссык Куля
После завтрака мы отправимся на северное побережье Иссык Куля, и первая наша остановка будет, на горячих, термально-минеральных источниках. Здесь можно будет расслабиться в горячих бассейнах, выложенных из камня, под открытым небом и если на улице будет прохладно, вам будет тепло и даже жарко, ведь температура воды колеблется от 25 и до 48 градусов. После купания, мы подкрепимся обедом и отправимся любоваться, самыми популярными ущельями, уже северного побережья Иссык Куля. Ущелья Григорьевское и Семеновское богаты своей красотой и индивидуальностью. Здесь вы так же сможете прогуляться и подышать чистым, горным воздухом. Ближе к вечеру мы прибудем в город Чолпон Ата, для заселения в гостевой дом.
Завершающий день
После завтрака, у вас будет возможность прокатиться верхом на кыргызских лошадях, по живописному берегу Иссык Куля. Далее мы прокатимся на теплоходе, по зимней глади Иссык Куля. С теплохода, вам откроются потрясающие виды, соединяющие водную, синюю гладь озера и заснеженные горы. На словах не описать красоту этих видов, оценить это, вы сможете лишь в живую. своими глазами! После обеда отправка в Бишкек, в аэропорт Манас. Убытие домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Проживание (ужины и завтраки включены)
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обеды
- Купание в горячих источниках
- Катания на лошадях
- Сувениры
- Прогулка на теплоходе
О чём нужно знать до поездки
Рекомендации по снаряжению: теплые вещи, удобную, теплую обувь. Купальные принадлежности.