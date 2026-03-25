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Зимний Иссык-Куль: Перезагрузка от городской суеты

Чистый воздух и зимние пейзажи гор Тянь-Шаня подарят вам небольшой отдых
Зимний Иссык-Куль: Перезагрузка от городской суетыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимний Иссык-Куль: Перезагрузка от городской суетыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимний Иссык-Куль: Перезагрузка от городской суетыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Свой тур я стараюсь проводить максимально комфортно для отдыхающих, что бы они с первых минут чувствовали безопасность и доверие ко мне и если это получается, сама поездка проходит на 100% легкости. Сама поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, мы посещаем самые интересные и красивейшие места Иссык Куля. У отдыхающих, кто прокатился со мной по данному туру, остаются только положительные эмоции.

  • Красивая природа
  • Интересные локации
  • Живописные места
  • Джип туры
  • Местный колорит
  • Национальная кухня
  • Знакомство с центральной Азией

Программа тура по дням

1 день

Встреча гостей в аэропорту и отправление на озеро

Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Обед. Далее посещение 2-х самых популярных каньонов на побережье Иссык Куля. Каньон Марс и каньон Сказка. Данные локации подарят вам невероятные виды и эмоции. Каньоны богаты своим необычным рельефом, каждый человек, в зависимости от своей фантазии, может разглядеть здесь десятки причудливых фигур, и конечно же в зимнее время это по своему красиво. Далее встреча заката на берегу и заселение в гостевой дом.

Встреча гостей в аэропорту и отправление на озероВстреча гостей в аэропорту и отправление на озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Заснеженные ущелья

После завтрака, мы отправимся в зимнюю сказку, ущелье Барскоон, прогуляемся к ледовым водопадом, и будем наслаждаться шикарными видами Тянь Шаньских склонов, покрытых еловыми лесами. Далее обед и посещение, не менее живописного места, под названием Джеты-Огуз. Данная локация подарит нам потрясающие виды на огненные скалы, такие как Разбитое сердце и Семь быков. В зимнее время, они по своему красивы. Мы прогуляемся между громадными скалами, и ощутим масштабы необычности природы. Ближе к вечеру заселение в гостевой дом, и вкуснейший, национальный ужин.

Заснеженные ущельяЗаснеженные ущельяЗаснеженные ущелья
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Северная сказка Иссык Куля

После завтрака мы отправимся на северное побережье Иссык Куля, и первая наша остановка будет, на горячих, термально-минеральных источниках. Здесь можно будет расслабиться в горячих бассейнах, выложенных из камня, под открытым небом и если на улице будет прохладно, вам будет тепло и даже жарко, ведь температура воды колеблется от 25 и до 48 градусов. После купания, мы подкрепимся обедом и отправимся любоваться, самыми популярными ущельями, уже северного побережья Иссык Куля. Ущелья Григорьевское и Семеновское богаты своей красотой и индивидуальностью. Здесь вы так же сможете прогуляться и подышать чистым, горным воздухом. Ближе к вечеру мы прибудем в город Чолпон Ата, для заселения в гостевой дом.

Северная сказка Иссык КуляСеверная сказка Иссык КуляСеверная сказка Иссык Куля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Завершающий день

После завтрака, у вас будет возможность прокатиться верхом на кыргызских лошадях, по живописному берегу Иссык Куля. Далее мы прокатимся на теплоходе, по зимней глади Иссык Куля. С теплохода, вам откроются потрясающие виды, соединяющие водную, синюю гладь озера и заснеженные горы. На словах не описать красоту этих видов, оценить это, вы сможете лишь в живую. своими глазами! После обеда отправка в Бишкек, в аэропорт Манас. Убытие домой.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Проживание (ужины и завтраки включены)
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Купание в горячих источниках
  • Катания на лошадях
  • Сувениры
  • Прогулка на теплоходе
О чём нужно знать до поездки

Рекомендации по снаряжению: теплые вещи, удобную, теплую обувь. Купальные принадлежности.

Визы
Для посещения нашей страны, не требуется виза, достаточно паспорта вашего государства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артём
Артём — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в
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том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны. Добро пожаловать в Кыргызстан!

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