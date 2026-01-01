2 день

Ледники и водопады

Посетив ущелье Барскоон, мы увидим самые большие водопады Иссык-Куля. Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. Проехав более 30 серпантин. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня.

После отправка в ущелье Джууку. Ущелье знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и широким простором. Виды в ущелье очень живописные: здесь есть красные скалы, густой тянь-шанский еловый лес. Так же, здесь будет возможность искупаться в термальных источниках. Далее, мы отправимся в ущелье Джеты-Огуз, для ночёвки, в национальной, кыргызской юрте, где вас накормят национальным, вкуснейшим ужином.

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