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Путешествие к жемчужине Кыргызстана

Данный тур познакомит вас с самыми интересными и популярными достопримечательностями
Путешествие к жемчужине КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие к жемчужине КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие к жемчужине КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Свой тур я стараюсь проводить максимально комфортно для отдыхающих, что бы они с первых минут чувствовали безопасность и доверие ко мне и если это получается, сама поездка проходит на 100% легкости. Сама поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, мы посещаем самые интересные и красивейшие места Кыргызстана. У отдыхающих, кто прокатился со мной по данному туру, остаются только положительные эмоции.

Программа тура по дням

1 день

Встреча гостей в аэропорту и отправление на Иссык

Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Здесь мы посетим каньон Конорчек. После дорога к побережью. Проехав часть южного берега, мы посетим каньон Марс и остановимся на берегу, для купания в чистейшей воде и отличных видов озера. Далее прогулка и встреча заката в сказочном месте, под названием Сказка.

Встреча гостей в аэропорту и отправление на ИссыкВстреча гостей в аэропорту и отправление на ИссыкВстреча гостей в аэропорту и отправление на Иссык
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ледники и водопады

Посетив ущелье Барскоон, мы увидим самые большие водопады Иссык-Куля. Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. Проехав более 30 серпантин. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня.

После отправка в ущелье Джууку. Ущелье знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и широким простором. Виды в ущелье очень живописные: здесь есть красные скалы, густой тянь-шанский еловый лес. Так же, здесь будет возможность искупаться в термальных источниках. Далее, мы отправимся в ущелье Джеты-Огуз, для ночёвки, в национальной, кыргызской юрте, где вас накормят национальным, вкуснейшим ужином.

Ледники и водопадыЛедники и водопадыЛедники и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелье Джеты Огуз, город Каракол и ущелье Алтын-Ар

После завтрака, пеший поход на водопад Девичьи косы, это можно сделать пешком, либо верхом на лошади, по вашему желанию, далее прогулки по самому ущелью. Посещение знаменитых скал Разбитое сердце и Семь быков, так же прогулка по каньоном, каричнево-красного цвета, с очень интересными, природными формами. Далее город Каракол с частичкой русского происхождения. Основные достопримечательности, церковь 19 века, мечеть в китайском стиле и музей Пржевальского. Далее Ущелье Алтын Арашан. Экстремальная, горная дорога подарит вам не передаваемые эмоции, как и от видов, так и от положительного экстрима!))) Само ущелье протяженостью 18 км, с потрясающими видами. В верху ущелья находится гостевой Дом, где мы остановимся на ночёвку. Так же вечером можно будет искупаться в настоящих, природных источниках, которые бьют из под отвесной скалы.

Ущелье Джеты Огуз, город Каракол и ущелье Алтын-АрУщелье Джеты Огуз, город Каракол и ущелье Алтын-АрУщелье Джеты Огуз, город Каракол и ущелье Алтын-Ар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Восхождение на озеро Ала-Коль

Ранним утром, завтрак и отправление на лошадях к ледниковому озеру Ала Коль. Дорога займёт 3-4 часа в одну сторону. Это того стоит. Озеро считается жемчужиной горного хребта Терскей-Ала-Тоо. С кыргызского Ала-Куль переводится как пестрое озеро. Озеро расположено на высоте 3532 метра над уровнем моря. Чтобы попасть к озеру, нужно преодолеть извилистые тропы, с большими подъемами, именно поэтому легче к озеру попасть верхом на лошади. После интенсивной прогулки к озеру, вечером спуск в город Каракол на ночёвку, в гостевом доме.

Восхождение на озеро Ала-КольВосхождение на озеро Ала-КольВосхождение на озеро Ала-Коль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Русская частичка и святое место

Отправление на Северный берег Иссык Куля, заедем на термально минеральные источники искупаться. И далее посетим 3 самых популярных ущелья северного побережья Иссык Куля. Семёновское, Ананьевское и Григорьевское и святое озеро. Так же пообедаем горной форелью, национальными блюдами у местных жителей. И ближе к вечеру прибудем в Чолпон Ата на ночёвку.

Русская частичка и святое местоРусская частичка и святое местоРусская частичка и святое место
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Панорамный вид на Иссык Куль

Поездка на панораму, над Чолпон Атой. Поднимемся высоко в горы, откуда будет потрясающий и панорамный вид на озеро Иссык Куль, так сказать оцените масштабы озера и вашего путешествия вокруг него. Здесь абсолютно дикая природа, пешие прогулки, уединение с природой, шикарные виды на водную гладь Иссык Куля. После заедем на обед в местное кафе и после отправимся на прогулочном теплоходе, непосредственно по озеру. Прогулка займет 1 час, у вас будет возможность искупаться на глубине около 100 метров и так же насладится шикарными видами горных хребтов Тянь-Шаня, только уже со стороны озера. Далее по вашему желанию, мы сможем заехать за местными сувенирами и после у вас будет свободное время на прогулки.

Панорамный вид на Иссык КульПанорамный вид на Иссык КульПанорамный вид на Иссык Куль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Отдых и убытие в аэропорт

Небольшой отдых, далее по вашему желанию, прогулка в культурный центр Рух Ордо и отправление в Бишкек в аэропорт Манас, по дороге так же заедем на обед. Тех, кто не улетает, а захочет остаться в Бишкеке, мы доставим до вашего отеля или гостиницы.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Проживание (ужин и завтрак включен)
  • Питьевая вода в процессе всего тура
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Входные билеты в музей или купание в горячих источниках
  • Катания на лошадях
  • Сувениры
  • Прогулка на теплоходе
О чём нужно знать до поездки

Наша команда состоит из нескольких гидов. Данный тур, я как организатор, провожу лично сам, но иногда тур проводится сразу для нескольких групп, и тогда к туру присоединяются мои коллеги, Михаил и Никита.

Пожелания к путешественнику

Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера. С собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, тёплый спортивный костюм и т. д.

Визы
Для посещения нашей страны, не требуется виза, достаточно паспорта вашего государства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артём
Артём — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в
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том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны. Добро пожаловать в Кыргызстан!

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