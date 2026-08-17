Описание тура
Этот тур сделан для активных людей, которые любят дикую природу, хотят много ходить пешком по горным тропинкам, наслаждаться красивыми видами гор и каньонов.
На протяжении всего тура мы будем ездить на машине в разные ущелья и ходить там по горным тропам в треки разной длинны и сложности. А к вечеру будем возвращаться в гостевой дом.
Мы будем дышать свежим горным воздухом, любоваться удивительно красивыми видами дикой природы Киргизии, делать много красивых фотографий, знакомиться с культурой кочевых народов, и кушать вкусную национальную еду из натуральных продуктов.
- За 7 дней тура мы проедем более 1500км. За это время вы побываете в разных климатических зонах, от жаркого лета Чуйской долины до прохлады горных озер и ущелий.
- Мы посетим более 10 разных локаций, увидим необычные каньоны из красной глины, с их фантастическими фигурами и рельефом, поднимемся на машине на высоту 3450м, сделаем яркие фотографии на фоне ледника, искупаемся в озере Иссык Куль и заночуем в настоящей Киргизской юрте.
- Каждый день вы будете видеть новые невероятно красивые локации и даже когда вам будет казаться, что вы переполнены эмоциями и видами природы, мы сможем удивлять вас снова и снова.
Программа тура по дням
Трекинг в каньон Конорчек
Выезд из Бишкека в 9 утра. Через 2.5 часа мы доедем в Боомское ущелье и пойдем в трекинг в каньоны Конорчек. Прогулка займет около 3х часов. Расстояние 8 км, перепад высоты 200м. После прогулки мы пообедаем в кафе и продолжим наш путь. Мы доедем в местечко Бар Булак и заночуем в юрточном лагере, который стоит на берегу озера Иссык Куль. Вечером ужин в юрточном лагере.
Лучшие каньоны и водопады Иссык Куля
Сегодня мы посетим 3 локации. Утром мы поедем в каньоны Ак Сай. Там мы поднимемся на панораму с очень красивым видом, проведем фотосессию и продолжим наш путь. Следующая локация каньон Сказка. Мы погуляем по каньону, сделаем много необычных и ярких фотографий и едем обедать на берегу озера. После обеда поездка в ущелье Барскаун. Там мы поднимемся на высоту 3450м, выйдем на панораму, сделаем фото на фоне ледников. Далее мы едем смотреть водопады, сходим пешком к водопадам фотосессия возвращаемся в машину и едем в гостевой дом. Заселение, отдых и ужи.
Ущелья Джоку и Джеты Огуз
Утром выезжаем на встречу новым приключениям. В этот день мы побываем в ущелье Джоку, это самая красивая локация на южном берегу Иссык Куля. Доедем до средины ущелья и прогуляемся пешком по горной тропе. Расстояние 8 км, перепад высоты 250м. после прогулки и фотосессий вернемся в машину и будем обедать. После обеда выезжаем в ущелье Джеты Огуз. Там мы посмотрим красные скалы 7 быков и разбитое сердце и немного прогуляемся пешком по каньону. Возвращаемся в машину, едем в город Каракол, заселяемся в гостевой дом, ужинаем в местном кафе.
Ущелье Каракол и музей старая Мельница
После завтрака едем на прогулку в ущелье Каракол. Там нас ждет трекинг по ущелью, расстояние 9км, перепад высоты 470м, время прогулки 3 часа. После трекинга возвращаемся в машину и едем обедать в национальный ресторан Досторкон. После обеда у нас запланирована экскурсия в музей Старая мельница. После музея возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.
Форелевое хозяйство и Григорьевское ущелье
В этот день мы едем на северный берег озера Иссык Куль. Через пару часов мы приедем в поселок Чен Урукты и заедем на форелевое хозяйство. Там я закажу для нас свежую форель, ее поймают и начнут готовить. В это время мы прогуляемся в горы, поднимемся на гору, откуда откроется красивый вид на долину и озеро Иссык Куль. Возвращаемся на форелевое хозяйство и садимся кушать. После вкусного обеда едем в Григорьевское ущелье. Там мы совершим прогулку вдоль горной реки и посмотрим ели, растущие на скалах. После всех активностей едем заселяться в гостевой дом. Ужин в местном кафе.
Ущелье Бокту Долоноту
Сегодня мы поедем в очень красивое место ущелье Бокту Долоноту. Там у нас будет активный трекинг, расстояние 10км, перепад высоты 560м, маршрут на 4-5 часов. В горах мы сделаем остановку и покушаем ланч, который мы заготовим заранее и выдадим вам перед походом. Сразу после трекинга едем расслабляться в горячие минеральные бассейны. После свободное время и отдых.
Каньон реки Чу
Утром выезжаем в сторону города Бишкек. По дороге сделаем короткую остановку и сходим посмотреть каньон реки Чу. Едем дальше и в городке Токмак заедем в национальное кафе и вкусно покушаем. После обеда едем дальше. Если вы улетаете вечером этого дня мы отвезем вас в аэропорт. Те, кто остается ночевать в Бишкеке мы довезем вас в гостиницу и отвезем в аэропорт на следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на время поездки
- Групповой гид на время поездки
- Проживание в гостиницах и юртах 6 ночей
- Питание - все завтраки и обеды на время поездки + ужины в 1 и 2 дни поездки
- Оплата за вход в заповедники и музеи
- Посещение горячих источников 1 час
- Вода 1 л день на человека
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Одноместное размещение
- Ужины в кафе и ресторанах 3,4,5,6 дни поездки
- Авиаперелеты
О чём нужно знать до поездки
Деньги и дополнительные расходы: В Киргизии в ходу Сом. В большинстве мест, где мы будем принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилета.
На дополнительные расходы вам понадобится:
Ужины 4 дня по 1000сом 4000сом
Сувениры и подарки 2000-3000сом
Алкоголь на ваше усмотрение.
Пожелания к путешественнику
Место старта тура и сбор всей группы: Старт тура запланирован на 9 утра, сбор группы в день начала тура в 8.30 утра у магазина глобус по адресу проспект Шабдан Батыра 41Б
Ограничения по размеру багажа ваш багаж не должен превышать размер 40см на 60см на 25см размер чемодана S 45-50 литров
Визы
Для граждан Рф въезда виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту Рф.
Граждане Рф, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина. Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.