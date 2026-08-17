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Описание тура

Этот тур сделан для активных людей, которые любят дикую природу, хотят много ходить пешком по горным тропинкам, наслаждаться красивыми видами гор и каньонов.

На протяжении всего тура мы будем ездить на машине в разные ущелья и ходить там по горным тропам в треки разной длинны и сложности. А к вечеру будем возвращаться в гостевой дом.

Мы будем дышать свежим горным воздухом, любоваться удивительно красивыми видами дикой природы Киргизии, делать много красивых фотографий, знакомиться с культурой кочевых народов, и кушать вкусную национальную еду из натуральных продуктов.