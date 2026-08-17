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Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночей

Этот тур создан для активных людей
Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот тур сделан для активных людей, которые любят дикую природу, хотят много ходить пешком по горным тропинкам, наслаждаться красивыми видами гор и каньонов.

На протяжении всего тура мы будем ездить на машине в разные ущелья и ходить там по горным тропам в треки разной длинны и сложности. А к вечеру будем возвращаться в гостевой дом.

Мы будем дышать свежим горным воздухом, любоваться удивительно красивыми видами дикой природы Киргизии, делать много красивых фотографий, знакомиться с культурой кочевых народов, и кушать вкусную национальную еду из натуральных продуктов.

  • За 7 дней тура мы проедем более 1500км. За это время вы побываете в разных климатических зонах, от жаркого лета Чуйской долины до прохлады горных озер и ущелий.
  • Мы посетим более 10 разных локаций, увидим необычные каньоны из красной глины, с их фантастическими фигурами и рельефом, поднимемся на машине на высоту 3450м, сделаем яркие фотографии на фоне ледника, искупаемся в озере Иссык Куль и заночуем в настоящей Киргизской юрте.
  • Каждый день вы будете видеть новые невероятно красивые локации и даже когда вам будет казаться, что вы переполнены эмоциями и видами природы, мы сможем удивлять вас снова и снова.

Программа тура по дням

1 день

Трекинг в каньон Конорчек

Выезд из Бишкека в 9 утра. Через 2.5 часа мы доедем в Боомское ущелье и пойдем в трекинг в каньоны Конорчек. Прогулка займет около 3х часов. Расстояние 8 км, перепад высоты 200м. После прогулки мы пообедаем в кафе и продолжим наш путь. Мы доедем в местечко Бар Булак и заночуем в юрточном лагере, который стоит на берегу озера Иссык Куль. Вечером ужин в юрточном лагере.

Трекинг в каньон КонорчекТрекинг в каньон КонорчекТрекинг в каньон Конорчек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Лучшие каньоны и водопады Иссык Куля

Сегодня мы посетим 3 локации. Утром мы поедем в каньоны Ак Сай. Там мы поднимемся на панораму с очень красивым видом, проведем фотосессию и продолжим наш путь. Следующая локация каньон Сказка. Мы погуляем по каньону, сделаем много необычных и ярких фотографий и едем обедать на берегу озера. После обеда поездка в ущелье Барскаун. Там мы поднимемся на высоту 3450м, выйдем на панораму, сделаем фото на фоне ледников. Далее мы едем смотреть водопады, сходим пешком к водопадам фотосессия возвращаемся в машину и едем в гостевой дом. Заселение, отдых и ужи.

Лучшие каньоны и водопады Иссык КуляЛучшие каньоны и водопады Иссык КуляЛучшие каньоны и водопады Иссык Куля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелья Джоку и Джеты Огуз

Утром выезжаем на встречу новым приключениям. В этот день мы побываем в ущелье Джоку, это самая красивая локация на южном берегу Иссык Куля. Доедем до средины ущелья и прогуляемся пешком по горной тропе. Расстояние 8 км, перепад высоты 250м. после прогулки и фотосессий вернемся в машину и будем обедать. После обеда выезжаем в ущелье Джеты Огуз. Там мы посмотрим красные скалы 7 быков и разбитое сердце и немного прогуляемся пешком по каньону. Возвращаемся в машину, едем в город Каракол, заселяемся в гостевой дом, ужинаем в местном кафе.

Ущелья Джоку и Джеты ОгузУщелья Джоку и Джеты ОгузУщелья Джоку и Джеты Огуз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ущелье Каракол и музей старая Мельница

После завтрака едем на прогулку в ущелье Каракол. Там нас ждет трекинг по ущелью, расстояние 9км, перепад высоты 470м, время прогулки 3 часа. После трекинга возвращаемся в машину и едем обедать в национальный ресторан Досторкон. После обеда у нас запланирована экскурсия в музей Старая мельница. После музея возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.

Ущелье Каракол и музей старая МельницаУщелье Каракол и музей старая МельницаУщелье Каракол и музей старая Мельница
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Форелевое хозяйство и Григорьевское ущелье

В этот день мы едем на северный берег озера Иссык Куль. Через пару часов мы приедем в поселок Чен Урукты и заедем на форелевое хозяйство. Там я закажу для нас свежую форель, ее поймают и начнут готовить. В это время мы прогуляемся в горы, поднимемся на гору, откуда откроется красивый вид на долину и озеро Иссык Куль. Возвращаемся на форелевое хозяйство и садимся кушать. После вкусного обеда едем в Григорьевское ущелье. Там мы совершим прогулку вдоль горной реки и посмотрим ели, растущие на скалах. После всех активностей едем заселяться в гостевой дом. Ужин в местном кафе.

Форелевое хозяйство и Григорьевское ущельеФорелевое хозяйство и Григорьевское ущельеФорелевое хозяйство и Григорьевское ущелье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ущелье Бокту Долоноту

Сегодня мы поедем в очень красивое место ущелье Бокту Долоноту. Там у нас будет активный трекинг, расстояние 10км, перепад высоты 560м, маршрут на 4-5 часов. В горах мы сделаем остановку и покушаем ланч, который мы заготовим заранее и выдадим вам перед походом. Сразу после трекинга едем расслабляться в горячие минеральные бассейны. После свободное время и отдых.

Ущелье Бокту ДолонотуУщелье Бокту ДолонотуУщелье Бокту Долоноту
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Каньон реки Чу

Утром выезжаем в сторону города Бишкек. По дороге сделаем короткую остановку и сходим посмотреть каньон реки Чу. Едем дальше и в городке Токмак заедем в национальное кафе и вкусно покушаем. После обеда едем дальше. Если вы улетаете вечером этого дня мы отвезем вас в аэропорт. Те, кто остается ночевать в Бишкеке мы довезем вас в гостиницу и отвезем в аэропорт на следующий день.

Каньон реки ЧуКаньон реки ЧуКаньон реки Чу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на время поездки
  • Групповой гид на время поездки
  • Проживание в гостиницах и юртах 6 ночей
  • Питание - все завтраки и обеды на время поездки + ужины в 1 и 2 дни поездки
  • Оплата за вход в заповедники и музеи
  • Посещение горячих источников 1 час
  • Вода 1 л день на человека
Что не входит в цену
  • Спиртные напитки
  • Одноместное размещение
  • Ужины в кафе и ресторанах 3,4,5,6 дни поездки
  • Авиаперелеты
О чём нужно знать до поездки

Деньги и дополнительные расходы: В Киргизии в ходу Сом. В большинстве мест, где мы будем принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилета.

На дополнительные расходы вам понадобится:

Ужины 4 дня по 1000сом 4000сом

Сувениры и подарки 2000-3000сом

Алкоголь на ваше усмотрение.

Пожелания к путешественнику

Место старта тура и сбор всей группы: Старт тура запланирован на 9 утра, сбор группы в день начала тура в 8.30 утра у магазина глобус по адресу проспект Шабдан Батыра 41Б

Ограничения по размеру багажа ваш багаж не должен превышать размер 40см на 60см на 25см размер чемодана S 45-50 литров

Визы

Для граждан Рф въезда виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту Рф.

Граждане Рф, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина. Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Петр
Петр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Петр. Всю жизнь живу в Кыргызстане и знаю в своей стране все что связано с туризмом! Я и мои ребята маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое путешествие
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по стране, туры в глубинку. Мы создаем авторские, этно туры, работаем в самых отдаленных уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать тур ручной сборки. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими туристами, всегда придем им на помощь. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. Мы предоставляем удобный приятный и качественный сервис.

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