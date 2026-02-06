Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Иссыке-Куль на русском языке, цены от 55 606 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности 2 дня Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур Знакомство с природой и культурой Кыргызстана «С каждым шагом в каньоне взору открываются потрясающие пейзажи» от 55 606 ₽ за человека 9 дней Солнечный Кыргызстан с профессиональным фотографом Невероятно красивый тур по самым впечатляющим локациям Южного побережья озера «Звенящая тишина и особое течение времени, полное отсутствие связи и какая-то очень близкая связь с природой… Ночевка в кыргызской юрте с печкой и особенно глубокий сон» от 100 000 ₽ за человека 7 дней 10% Цветение маков в Киргизии Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты «Май - лучшее время для любования цветущими маками и просыпающейся после зимней спячки природы в предгорьях Тянь-Шаня» от 81 101 ₽ 90 112 ₽ за человека Все туры Иссыка-Куль

