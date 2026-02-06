Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
Знакомство с природой и культурой Кыргызстана
«С каждым шагом в каньоне взору открываются потрясающие пейзажи»
Завтра в 10:00
13 мар в 10:00
от 55 606 ₽ за человека
Солнечный Кыргызстан с профессиональным фотографом
Невероятно красивый тур по самым впечатляющим локациям Южного побережья озера
«Звенящая тишина и особое течение времени, полное отсутствие связи и какая-то очень близкая связь с природой… Ночевка в кыргызской юрте с печкой и особенно глубокий сон»
11 мая в 10:00
от 100 000 ₽ за человека
10%
Цветение маков в Киргизии
Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты
«Май - лучшее время для любования цветущими маками и просыпающейся после зимней спячки природы в предгорьях Тянь-Шаня»
25 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 81 101 ₽
90 112 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Иссыке-Куль в марте 2026
Сейчас в Иссыке-Куль в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 55 606 до 100 000 со скидкой до 10%.
