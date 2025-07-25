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Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 дней
Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль
«Утро вы проведёте в расслабленном ритме на берегу Иссык-Куль — время для неспешного отдыха, купания и наслаждения тишиной озера»
7 сен в 10:00
31 авг в 10:00
от 72 000 ₽
200 000 ₽ за человека
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Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночей
Этот тур создан для активных людей
«За это время вы побываете в разных климатических зонах, от жаркого лета Чуйской долины до прохлады горных озер и ущелий»
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 63 665 ₽
74 900 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Киргизию
Откройте для себя Киргизию - небольшую
«Высокогорное озеро с кристально чистой водой, окружённое снежными вершинами Тянь-Шаня»
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иссыку-Куль в категории «Озера»
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