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1 чел. По популярности 7 дней 64% Лучшее вокруг Иссык-Куля за 7 дней Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль «Утро вы проведёте в расслабленном ритме на берегу Иссык-Куль — время для неспешного отдыха, купания и наслаждения тишиной озера» от 72 000 ₽ 200 000 ₽ за человека 7 дней 15% Трип вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней и 6 ночей Этот тур создан для активных людей «За это время вы побываете в разных климатических зонах, от жаркого лета Чуйской долины до прохлады горных озер и ущелий» от 63 665 ₽ 74 900 ₽ за человека Конные прогулки На параплане 8 дней Горнолыжный тур в Киргизию Откройте для себя Киргизию - небольшую «Высокогорное озеро с кристально чистой водой, окружённое снежными вершинами Тянь-Шаня» от 85 000 ₽ за человека Все туры Иссыка-Куль

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