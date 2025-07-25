Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
Знакомство с природой и культурой Кыргызстана
«Иссыкульские каньоны и ущелья 2х дневный тур из Бишкека и обратно»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 64 071 ₽ за человека
Цветение маков в Киргизии
Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты
«Каньоны, ущелья, горные реки, водопады, цветущие луга и высокогорные пастбища»
25 апр в 10:00
от 101 367 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Киргизию
Откройте для себя Киргизию - небольшую
«Продолжаем катание на главном склоне Каракольского ущелья»
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иссыку-Куль в категории «Ущелья»
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