Мои заказы

Необычные экскурсии по Ошу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Оше на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 20 чел.
Добро пожаловать в Ош
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    20 августа 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Кратко, лаконично.
    Кратко, лаконичноКратко, лаконичноКратко, лаконично
  • Н
    Нурлан
    12 августа 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Большое спасибо. Было очень интересно.
  • А
    Александр
    6 августа 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Очень интересная экскурсия, нашей группе очень понравилось, все в восторге от Татьяны.
  • В
    Владимир
    29 июля 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Великолепная экскурсия и очень приятный и профессиональный экскурсовод. Очень интересно и с «фишками» провел нас по всему комплексу. Легко, интересно и «на одном дыхании»!
  • В
    Виктория
    28 июня 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут и отзывчивый экскурсовод.
  • Н
    Нина
    19 июня 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у
    читать дальше

    Атабека. Все было продумано и прекрасно спланировано. Атабек замечательный рассказчик, интеллигентный и эрудированный. Прекрасно говорит по-русски. Мы особенно благодарны за гостеприимство его семьи, которая принимала нас у себя дома, где мы узнали секреты приготовления вкуснейшего ошского плова. Кроме того, Атабек помог нам найти гида в Арсланбобе. Мы очень благодарны за все и рекомендуем Атабека всем, кто хочет узнать больше об Оше и Кыргызстане.

  • А
    Артем
    12 мая 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Атабек замечательный гид и собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной. Поднялись на гору Соломона. Всё прошло отлично. Успехов. На связи.
  • Л
    Лилия
    1 мая 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
    из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
  • Д
    Дарья
    24 августа 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Мы туристы с ограничением здоровья(плохо слышим), но нам было комфортно на экскурсии. Гид старался говорить так, чтобы мы его услышали и поняли. В конце экскурсии был приятный бонус- горячий зелёный чай- в такую жару(+38), самое то!!!
  • Д
    Дарья
    1 августа 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
    читать дальше

    Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош!

    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об
  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
    читать дальше

    от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Все прошло замечательно. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
  • М
    Марина
    28 апреля 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
    Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гидаНевероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида
  • К
    Кристина
    15 августа 2023
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    2 часа пролетели незаметно.
    Считаю, что это главный показатель.

    У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
    читать дальше

    Атабек смог нас влюбить в город.
    Было очень интересно и очень познавательно.
    Спасибо!
    Мы с мужем впервые были в средней Азии. Теперь всерьез задумались вернуться и познакомиться ближе.
    История и истории в сочетании с актуальной жизнью города и страны, рекомендации по местам… все супер! Очень душевная и приятная прогулка вышла.

  • Л
    Людмила
    24 июля 2023
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Если вы оказались в Оше, то обязательно нужно подняться на священную гору Трон Соломона, а если вы решили подняться на
    читать дальше

    эту гору, то сделать это нужно в компании хорошего гида. Атабек - прекрасный рассказчик, знает и искренне любит свой родной край, образованный, знает ответы на все вопросы, очень лёгкий в беседе, с прекрасным чувством юмора. Благодаря ему мы узнали много интересных фактов о горе и вообще о Киргизии, и просто чудесно провели время. Спасибо большое, Атабек! Экскурсию рекомендую.

  • G
    Georgy
    11 июля 2023
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного населения. Атабек расскажет, как
    читать дальше

    гора отложилась в поверьях и традициях от древности и до настоящего времени. С разных уровней горы открываются фантастические виды на Ферганскую долину - вплоть до северных отрогов Памирских гор. Атабек - отличный рассказчик, прекрасно знающий свой регион. Так что очень хорошо и интересно взошли на гору и спустились с нее.

    Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местногоЭкскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местногоЭкскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местногоЭкскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного
  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2022
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Спасибо за интересную экскурсию Атабеку! Всегда был на связи, забрал из гостиницы, ответил на все вопросы и с любовью и чувством юмора рассказал о своём городе!
  • К
    Константин
    9 октября 2022
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Отличный тур! Отличный вид на город! Отличный гид-сказитель! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
  2. Ош: восхождение на Трон Соломона
  3. Добро пожаловать в Ош
Сколько стоит экскурсия по Ошу в декабре 2025
Сейчас в Оше в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 49 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль