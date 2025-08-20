Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана20 августа 2025Кратко, лаконично.
- ННурлан12 августа 2025Большое спасибо. Было очень интересно.
- ААлександр6 августа 2025Очень интересная экскурсия, нашей группе очень понравилось, все в восторге от Татьяны.
- ВВладимир29 июля 2025Великолепная экскурсия и очень приятный и профессиональный экскурсовод. Очень интересно и с «фишками» провел нас по всему комплексу. Легко, интересно и «на одном дыхании»!
- ВВиктория28 июня 2025Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут и отзывчивый экскурсовод.
- ННина19 июня 2025Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у
- ААртем12 мая 2025Атабек замечательный гид и собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной. Поднялись на гору Соломона. Всё прошло отлично. Успехов. На связи.
- ЛЛилия1 мая 2025Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
- ДДарья24 августа 2024Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
- ЕЕлена15 августа 2024Мы туристы с ограничением здоровья(плохо слышим), но нам было комфортно на экскурсии. Гид старался говорить так, чтобы мы его услышали и поняли. В конце экскурсии был приятный бонус- горячий зелёный чай- в такую жару(+38), самое то!!!
- ДДарья1 августа 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
- ННастя10 мая 2024Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
- ММарина5 мая 2024Все прошло замечательно. Всем рекомендую
- ННаталья30 апреля 2024Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
- ММарина28 апреля 2024Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
- ККристина15 августа 20232 часа пролетели незаметно.
Считаю, что это главный показатель.
У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
- ЛЛюдмила24 июля 2023Если вы оказались в Оше, то обязательно нужно подняться на священную гору Трон Соломона, а если вы решили подняться на
- GGeorgy11 июля 2023Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного населения. Атабек расскажет, как
- ТТатьяна29 ноября 2022Спасибо за интересную экскурсию Атабеку! Всегда был на связи, забрал из гостиницы, ответил на все вопросы и с любовью и чувством юмора рассказал о своём городе!
- ККонстантин9 октября 2022Отличный тур! Отличный вид на город! Отличный гид-сказитель! Рекомендую!
