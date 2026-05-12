Ош: восхождение на Трон Соломона

Приехать в Ош и не покорить гору Сулайман-Тоо - все равно, что приехать в Рим и не посетить Колизей. Это не просто гора посреди города, это его сердце и душа.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Священная гора Сулайман-Тоо
- 🏛 Пещерный музей
- 👀 Ритуалы местных жителей
- 🏰 Домик Бабура XV века
- 📸 Панорамные виды Оша
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для восхождения на Трон Соломона - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с вершины особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть более прохладными и менее загруженными. В остальное время года, особенно зимой, условия для подъема могут быть менее благоприятными из-за холодов и возможных осадков, но при правильной подготовке восхождение все же возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сулайман-Тоо
- Пещерный музей
- Домик Бабура
Описание экскурсии
Ош с высоты
Мы покорим священную гору Сулайман-Тоо, заглянем в пещерный музей и станем свидетелями культовых ритуалов местных жителей. А также увидим Домик Бабура XV века и поднимемся на смотровую площадку с шикарным видом на весь город. Я не дам вам заскучать и расскажу по пути много интересного: почему гора названа в честь царя Соломона, как она связана с Тадж-Махалом и почему Ош считается древнейшим городом Кыргызстана.
Организационные детали
- Подъем на гору несложный и не требует специальной физической подготовки
- Входные билеты на гору и пещерный музей оплачиваются дополнительно — 150 сомов с человека
- В летнее время данную экскурсию лучше бронировать на утро (09:00), либо после 15:00, чтобы избежать жары
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Огненных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атабек — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Привет всем! Меня зовут Атабек, я коренной ошанин и ярый фанат своего города. По образованию политолог-международник, но решил посвятить себя туризму. Я стараюсь быть не просто гидом, а настоящим сказителем. Помогаю гостям раскрыть душу Кыргызстана и увидеть его изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством юмора. Вс едва часа не уставали его слушать. Умеет приковать внимание группы к самым интересным моментам. Все советую.
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Е
Огромное спасибо за подробную информацию, все очень понравилось!!
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Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного населения. Атабек расскажет, как гора отложилась в поверьях и традициях от древности и до
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М
Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
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Кратко, лаконично.
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Н
Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у Атабека. Все было продумано и прекрасно спланировано. Атабек замечательный рассказчик,
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