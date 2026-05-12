Мои заказы

Ош: восхождение на Трон Соломона

Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Приехать в Ош и не покорить гору Сулайман-Тоо - все равно, что приехать в Рим и не посетить Колизей. Это не просто гора посреди города, это его сердце и душа.

Вы
читать дальшеуменьшить

совершите неспешную приятную прогулку, полюбуетесь панорамными видами, посетите пещерный музей и понаблюдаете за ритуальными обрядами местных жителей. А я поделюсь историей и легендами Оша. Подъем на гору несложный и не требует специальной физической подготовки. Входные билеты на гору и пещерный музей оплачиваются дополнительно. В летнее время данную экскурсию лучше бронировать на утро, либо после 15:00, чтобы избежать жары

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Священная гора Сулайман-Тоо
  • 🏛 Пещерный музей
  • 👀 Ритуалы местных жителей
  • 🏰 Домик Бабура XV века
  • 📸 Панорамные виды Оша

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на Трон Соломона - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с вершины особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть более прохладными и менее загруженными. В остальное время года, особенно зимой, условия для подъема могут быть менее благоприятными из-за холодов и возможных осадков, но при правильной подготовке восхождение все же возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Ош: восхождение на Трон Соломона
Ош: восхождение на Трон Соломона

Что можно увидеть

  • Сулайман-Тоо
  • Пещерный музей
  • Домик Бабура

Описание экскурсии

Ош с высоты

Мы покорим священную гору Сулайман-Тоо, заглянем в пещерный музей и станем свидетелями культовых ритуалов местных жителей. А также увидим Домик Бабура XV века и поднимемся на смотровую площадку с шикарным видом на весь город. Я не дам вам заскучать и расскажу по пути много интересного: почему гора названа в честь царя Соломона, как она связана с Тадж-Махалом и почему Ош считается древнейшим городом Кыргызстана.

Организационные детали

  • Подъем на гору несложный и не требует специальной физической подготовки
  • Входные билеты на гору и пещерный музей оплачиваются дополнительно — 150 сомов с человека
  • В летнее время данную экскурсию лучше бронировать на утро (09:00), либо после 15:00, чтобы избежать жары

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Огненных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атабек
Атабек — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Привет всем! Меня зовут Атабек, я коренной ошанин и ярый фанат своего города. По образованию политолог-международник, но решил посвятить себя туризму. Я стараюсь быть не просто гидом, а настоящим сказителем. Помогаю гостям раскрыть душу Кыргызстана и увидеть его изнутри.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
Валерий
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством юмора. Вс едва часа не уставали его слушать. Умеет приковать внимание группы к самым интересным моментам. Все советую.
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо за подробную информацию, все очень понравилось!!
Вам был полезен этот отзыв?
Georgy
Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного населения. Атабек расскажет, как гора отложилась в поверьях и традициях от древности и до
читать дальшеуменьшить

настоящего времени. С разных уровней горы открываются фантастические виды на Ферганскую долину - вплоть до северных отрогов Памирских гор. Атабек - отличный рассказчик, прекрасно знающий свой регион. Так что очень хорошо и интересно взошли на гору и спустились с нее.

Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного
Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного
Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного
Экскурсия, знакомящая с самым сердцем города Ош - горой Сулейман-тоо, ее природой, ролью в жизни местного
Вам был полезен этот отзыв?
М
Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у Атабека. Все было продумано и прекрасно спланировано. Атабек замечательный рассказчик,
читать дальшеуменьшить

интеллигентный и эрудированный. Прекрасно говорит по-русски. Мы особенно благодарны за гостеприимство его семьи, которая принимала нас у себя дома, где мы узнали секреты приготовления вкуснейшего ошского плова. Кроме того, Атабек помог нам найти гида в Арсланбобе. Мы очень благодарны за все и рекомендуем Атабека всем, кто хочет узнать больше об Оше и Кыргызстане.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Оша

Похожие экскурсии на «Ош: восхождение на Трон Соломона»

Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €46 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Оше
от €60 за группу