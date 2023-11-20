Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо

Пройти по тропе паломников, посетить пещерный музей и полюбоваться городом с высоты

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Расположенная в центре Оша, гора Сулейман-Тоо стала его визитной карточкой.

Вы подниметесь на неё по тропе паломников и оцените её главные места: пещерный музей с петроглифами и домик Бабура на вершине. По пути я расскажу о Великом шёлковом пути, Кокандском ханстве, государстве Давань и многом другом.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров. По пути вы увидите места раскопок древнего поселения жрецов. А в пещерном музее Духовной культуры оцените 3000-летние петроглифы и раскроете, почему на флаге Кыргызстана изображен языческий символ. Кроме того, я покажу вам домик Бабура — потомка Тамерлана — и расскажу, как он описывал Ош в своей книге «Бабур-наме».

Организационные детали

  • Подъём на гору несложный и не требует специальной физической подготовки
  • Дополнительно оплачивают вход в музей — 150 сомов с человека и проход к горе — 20 сомов с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у горы Сулайман-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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