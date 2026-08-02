Гора Сулейман-Тоо, расположенная в центре Оша, является его визитной карточкой. Поднимитесь по тропе паломников и оцените пещерный музей с петроглифами и домик Бабура на вершине. Узнайте о Великом шёлковом пути, Кокандском ханстве и государстве Давань. Подъём не требует специальной подготовки, а вход в музей и проход к горе оплачиваются дополнительно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная гора Сулейман-Тоо
- 🏛 Пещерный музей с петроглифами
- 📜 Истории о Великом шёлковом пути
- 🏞 Вид на Ош с вершины
- 📚 Домик Бабура и его книга
Что можно увидеть
- Пещерный музей
- Домик Бабура
- Петроглифы
Описание экскурсии
Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров. По пути вы увидите места раскопок древнего поселения жрецов. А в пещерном музее Духовной культуры оцените 3000-летние петроглифы и раскроете, почему на флаге Кыргызстана изображен языческий символ. Кроме того, я покажу вам домик Бабура — потомка Тамерлана — и расскажу, как он описывал Ош в своей книге «Бабур-наме».
Организационные детали
- Подъём на гору несложный и не требует специальной физической подготовки
- Дополнительно оплачивают вход в музей — 150 сомов с человека, проход к горе — 20 сомов с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У горы Сулайман-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 42 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я коренная ошанка. В 2018-м начала работать в туризме и с удивлением узнала, насколько богатая и интересная история у нашего региона. Теперь хочу поделиться знаниями с путешественниками. С радостью расскажу вам о Великом шёлковом пути, образе жизни кочевого народа и местных великих династиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
полезная и интересная экскурсия! лучше, чем идти самим
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Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана. Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош!
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Спасибо!! ☺️ Прекрасная экскурсия, много интересных фактов про город Ош, про Шелковый путь и народы Кыргызстана и Узбекистана.
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Л
Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
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Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа, от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!
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Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
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