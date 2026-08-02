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А Артем полезная и интересная экскурсия! лучше, чем идти самим Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана. Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Svetlana Спасибо!! ☺️ Прекрасная экскурсия, много интересных фактов про город Ош, про Шелковый путь и народы Кыргызстана и Узбекистана. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лилия Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Настя Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа, от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет