Пройти по тропе паломников, посетить пещерный музей и полюбоваться городом с высоты
Расположенная в центре Оша, гора Сулейман-Тоо стала его визитной карточкой.
Вы подниметесь на неё по тропе паломников и оцените её главные места: пещерный музей с петроглифами и домик Бабура на вершине. По пути я расскажу о Великом шёлковом пути, Кокандском ханстве, государстве Давань и многом другом.
Вы подниметесь на неё по тропе паломников и оцените её главные места: пещерный музей с петроглифами и домик Бабура на вершине. По пути я расскажу о Великом шёлковом пути, Кокандском ханстве, государстве Давань и многом другом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров. По пути вы увидите места раскопок древнего поселения жрецов. А в пещерном музее Духовной культуры оцените 3000-летние петроглифы и раскроете, почему на флаге Кыргызстана изображен языческий символ. Кроме того, я покажу вам домик Бабура — потомка Тамерлана — и расскажу, как он описывал Ош в своей книге «Бабур-наме».
Организационные детали
- Подъём на гору несложный и не требует специальной физической подготовки
- Дополнительно оплачивают вход в музей — 150 сомов с человека и проход к горе — 20 сомов с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у горы Сулайман-Тоо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Оше
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я коренная ошанка. В 2018-м начала работать в туризме и с удивлением узнала, насколько богатая и интересная история у нашего региона. Теперь хочу поделиться знаниями с путешественниками. С радостью расскажу вам о Великом шёлковом пути, образе жизни кочевого народа и местных великих династиях.
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