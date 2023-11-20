Расположенная в центре Оша, гора Сулейман-Тоо стала его визитной карточкой. Вы подниметесь на неё по тропе паломников и оцените её главные места: пещерный музей с петроглифами и домик Бабура на вершине. По пути я расскажу о Великом шёлковом пути, Кокандском ханстве, государстве Давань и многом другом.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров. По пути вы увидите места раскопок древнего поселения жрецов. А в пещерном музее Духовной культуры оцените 3000-летние петроглифы и раскроете, почему на флаге Кыргызстана изображен языческий символ. Кроме того, я покажу вам домик Бабура — потомка Тамерлана — и расскажу, как он описывал Ош в своей книге «Бабур-наме».

Организационные детали