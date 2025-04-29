читать дальше

в них. И Атабек составил для нас отличный маршрут: утром мы отправились в пекарню, затем прогулялись по Сулейман-Тоо и посетили музей. Затем спустились к местному рынку, где приобрели и гостинцы для родных, и продукты для плова, а позже приготовили и сам плов. Интересно было не только с точки зрения исторической и этнической, когда ты идешь с человеком по его родным улицам, это больше напоминает визит к дальним родственникам! Очень душевно и комфортно! Однозначно рекомендую всем! Кроме того, Атабек порекомендовал нам водителя для посещения Кыргыз-Ата. И эта поездка также была незабываемой! Комфорт и просто невероятные пейзажи гарантированы! И Хотя туристический сезон еще не начался, благодаря Атабеку, нас накормили жареной форелью в юрте, что было крайне уместно после хорошей пешей прогулки. Еще раз спасибо!