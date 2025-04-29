Мои заказы

Гастрономические экскурсии Оша

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Оше на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ош
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
«Я с радостью расскажу об удивительных местных традициях, истории и кухне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Ош - город хлебный
На машине
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
«Круглая румяная лепешка — «визитная карточка» кыргызской кухни»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €60 за всё до 8 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
«Насладитесь получившимся кулинарным шедевром и узнаете, что такое настоящее восточное застолье»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 апреля 2025
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где
    каждый член семьи привносит немножко своего тепла в приготовление плова. На протяжении всего вечера вас сопровождает искрометный юмор Атабека и его семьи. Вниманием организатора были окружены от момента выбора продуктов до окончания ужина. На любые вопросы мы получали развернутые ответы. Много интересного узнали о правилах выбора ингредиентов для плова и технологии его приготовления. Всем однозначно рекомендуем посетить мастер-класс. Вы точно останетесь довольны😊

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Ош - город хлебный
    Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее
    в них. И Атабек составил для нас отличный маршрут: утром мы отправились в пекарню, затем прогулялись по Сулейман-Тоо и посетили музей. Затем спустились к местному рынку, где приобрели и гостинцы для родных, и продукты для плова, а позже приготовили и сам плов. Интересно было не только с точки зрения исторической и этнической, когда ты идешь с человеком по его родным улицам, это больше напоминает визит к дальним родственникам! Очень душевно и комфортно! Однозначно рекомендую всем! Кроме того, Атабек порекомендовал нам водителя для посещения Кыргыз-Ата. И эта поездка также была незабываемой! Комфорт и просто невероятные пейзажи гарантированы! И Хотя туристический сезон еще не начался, благодаря Атабеку, нас накормили жареной форелью в юрте, что было крайне уместно после хорошей пешей прогулки. Еще раз спасибо!

  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Ош - город хлебный
    Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош - город хлебный
    Самому испечь хлеб, это ли не мечта современного человека, рекомендую.
  • С
    Светлана
    19 января 2023
    Ош - город хлебный
    Атабек - не только прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город и в своё дело. Это душевный и чуткий человек. Он
    дал нам информацию и контакты, чтобы мы смогли провести время интересно. Мы очень хорошо с его подачи съездили в горы, таким образом, Киргизия для нас осветилась.
    А на экскурсию, связанную с лепёшками и тандыром, надо сходить обязательно! Ведь это неотъемлемый атрибут киргизской культуры)

  • E
    Evgeny
    5 октября 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
    настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» - община) Все заканчивается трапезой в прекрасном узбекском доме с соблюдением всех местных обычаев. Погружение в незнакомую для обычных россиян культуру. Атабек - приятный и образованный собеседник с прекрасным знанием истории Ошского региона

  • А
    Алина
    30 сентября 2022
    Ош - город хлебный
    Хотим поблагодарить Атабека за интересную авторскую экскурскию. Посетили мастерскую по изготовлению тандыров, а затем пекарню. Посмотрели, как делают хлеб пекари, попробовали сами, а затем позавтракали и поговорили об Оше. Чудесно, атмосферно, с душой и с любовью к городу. Спасибо большое!
  • А
    Алена
    17 августа 2022
    Ош - город хлебный
    Обожаю такой формат экскурсии! Очень душевно, по-домашнему, как будто приехал к своим родственникам))) испекли лепешки, позавтракали ими же. Посмотрели как
    мастер делает тандыры, а так же прогулялись по старейшей жилой части Оша. Атабек постоянно нам что-то рассказывал - было не скучно, экскурсия прошла замечательно.

  • А
    Анна
    17 августа 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
  • Н
    Надежда
    13 августа 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными
    людьми. Также Атабек может ответить на любые ваши вопросы и по истории города Ош, и по тому, как люди живут сейчас. И, конечно же, возможность побывать в доме жителей города Ош, приготовить вместе с хозяевами плов, попробовать вкуснейшие местные фрукты,чай.

  • Р
    Роман
    20 июля 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые
    причины отправиться в отпуск в Киргизию. Атабек безусловно дополнить Ваши впечатления. Яркий, харизматичный, вовлечённый в процесс гид. Плов и правда был вкусным. Экскурсия по дому добавила колорита. Смело обращайтесь и передавайте Атабеку пламенным привет от Романа. В том числе благодаря ему эта поездка будет жить в моих воспоминаниях еще очень долго.

  • А
    Александр
    2 июля 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    У нас был только один день в Оше и когда встал вопрос какую экскурсию выбрать - решили попробовать этот мастер
    класс по приготовлению плова и это был отличный выбор: Атабек очень приятный молодой человек, который отлично знает свой город и погружение в город через культуру и местные обычаи было очень интересно! Ну и конечно сам плов и его история бесподобны!

