Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
«Я с радостью расскажу об удивительных местных традициях, истории и кухне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
«Круглая румяная лепешка — «визитная карточка» кыргызской кухни»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
«Насладитесь получившимся кулинарным шедевром и узнаете, что такое настоящее восточное застолье»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 апреля 2025Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где
- ТТатьяна31 марта 2024Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее
- ИИрина16 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
- ААндрей11 апреля 2023Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
- ААндрей11 апреля 2023Самому испечь хлеб, это ли не мечта современного человека, рекомендую.
- ССветлана19 января 2023Атабек - не только прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город и в своё дело. Это душевный и чуткий человек. Он
- EEvgeny5 октября 2022Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
- ААлина30 сентября 2022Хотим поблагодарить Атабека за интересную авторскую экскурскию. Посетили мастерскую по изготовлению тандыров, а затем пекарню. Посмотрели, как делают хлеб пекари, попробовали сами, а затем позавтракали и поговорили об Оше. Чудесно, атмосферно, с душой и с любовью к городу. Спасибо большое!
- ААлена17 августа 2022Обожаю такой формат экскурсии! Очень душевно, по-домашнему, как будто приехал к своим родственникам))) испекли лепешки, позавтракали ими же. Посмотрели как
- ААнна17 августа 2022Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
- ННадежда13 августа 2022Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными
- РРоман20 июля 2022Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые
- ААлександр2 июля 2022У нас был только один день в Оше и когда встал вопрос какую экскурсию выбрать - решили попробовать этот мастер
