Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина

Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу

В путешествии вас ждут треккинги у семитысячного пика и подъём на высоту 5000 метров. Маршрут достаточно лёгкий, а ночевать будем в оборудованных лагерях.

Впереди — незабываемые виды высокогорья, походная романтика с вечерами у костра под звёздным небом, чистейший воздух и облака под ногами. А в завершение познакомимся с колоритным городом Ош, которому более 3000 лет.
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.
Специальной подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Мы будем передвигаться на джипах/микроавтобусах, специально арендованных для группы. Около 300 км пройдёт по асфальтированному шоссе, а 50 км — по грунтовке. Не забудьте захватить средства от укачивания.
При подъёме в горы температура падает на 5 градусов каждый километр, при подходе к перевалам появляется ветер, местами сильный — будьте внимательны при выборе одежды.
Для граждан России виза не нужна. По приезде необходимо будет обменять деньги на местную валюту (сом).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено дополнительно. Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта
Завершение: Г. Ош (Самостоятельный трансфер в аэропорт, оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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