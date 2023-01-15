Возможно участие с 18 лет.
Специальной подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Мы будем передвигаться на джипах/микроавтобусах, специально арендованных для группы. Около 300 км пройдёт по асфальтированному шоссе, а 50 км — по грунтовке. Не забудьте захватить средства от укачивания.
При подъёме в горы температура падает на 5 градусов каждый километр, при подходе к перевалам появляется ветер, местами сильный — будьте внимательны при выборе одежды.
Для граждан России виза не нужна. По приезде необходимо будет обменять деньги на местную валюту (сом).