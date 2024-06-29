🚶 Пешая Авторский тур 8 дней Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д... $ 670 за человека

Ищете туры в Ош, Киргизия? Наш сайт предлагает эксклюзивные путешествия по самым интересным и красивым уголкам города. Узнайте больше о местной культуре, истории и природе, бронируя туры прямо сейчас. Мы предлагаем удобное бронирование и актуальные отзывы, чтобы ваш выбор был легким и приятным. Не упустите шанс посетить знаменитые достопримечательности и скрытые жемчужины Оша, которые ждут, чтобы открыть вам свои тайны и сокровища