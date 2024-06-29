Авторский тур
8 дней
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д...
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
$670 за человека
Ищете туры в Ош, Киргизия? Наш сайт предлагает эксклюзивные путешествия по самым интересным и красивым уголкам города. Узнайте больше о местной культуре, истории и природе, бронируя туры прямо сейчас. Мы предлагаем удобное бронирование и актуальные отзывы, чтобы ваш выбор был легким и приятным. Не упустите шанс посетить знаменитые достопримечательности и скрытые жемчужины Оша, которые ждут, чтобы открыть вам свои тайны и сокровища