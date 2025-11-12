Это место менее популярно, но тем и ценно, здесь возможно
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой:
• Удобная и прочная обувь — лучше треккинговые ботинки или кроссовки для прогулок по пересечённой местности;
• Тёплая одежда — вечером и утром бывает прохладно, особенно у озера;
• Ветровка или дождевик — погода в горах может быстро меняться;
• Головной убор — кепка или панама для защиты от солнца;
• Солнцезащитные очки и крем с SPF;
• Рюкзак небольшого размера — для личных вещей, воды и перекусов во время прогулок;
• Вода и лёгкие перекусы — хотя питание включено, всегда полезно иметь запас;
• Фотоаппарат или смартфон — чтобы запечатлеть впечатления;
• Личные лекарства и аптечка — если есть необходимость;
• Фонарик или налобный светильник — для вечерних и ночных прогулок;
• Документы и деньги — паспорт, медстраховка, наличные на личные расходы;
• Зарядные устройства и пауэрбанк.
Проживание. В Арстанбапе ночёвка в доме местных жителей «У Линары» в 2-, 3-местных комнатах с санузлом на этаже. В Сары-Челек переночуем в гостевом доме «Экохаус» в 2-, 3-местных номерах. Возможно размещение в палатках по сниженной стоимости и вашему желанию.
Питание. Включено 3-разовое питание с пловом в чайхане и форелью. Преимущественно домашняя еда. Оплачиваются отдельно алкогольные напитки (при необходимости). Возможен учёт вегетарианской диеты (по запросу).
Транспорт. Комфортабельный полноприводный внедорожник Toyota Sequoia с кондиционером. 4-6 пассажирских мест. Машины проходят регулярное техническое обслуживание, адаптированы к горным дорогам.
Возраст участников. Рекомендуем от 6 до 70 лет. Есть возможность установить детские кресла (по предварительной заявке).
Уровень сложности. Лёгкий. Основное перемещение осуществляется на внедорожниках по горным дорогам. Также будут пешие прогулки по окрестностям — для знакомства с природой, посещения смотровых площадок и побережья озера. По 2–4 км в день. Не рекомендуется: людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими проблемами со спиной или нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные для вас даты.
Программа тура по дням
Из Оша в Арстанбап, традиционная кухня, природа и тихий вечер
Утром вы отправитесь на джипах из Оша к Арстанбапу по живописной горной дороге, пересекающей перевал Чаткала. По прибытии посетим священный комплекс, где познакомимся с его историей, архитектурой и легендами. Обед пройдёт в местном заведении с традиционной кухней.
Во второй половине дня совершим прогулку по окрестностям: откроются виды на природу и деревенский уклад жизни, характерный для этого региона. Вечером разместимся в гостевом доме, отдохнём у костра и обсудим дальнейшие планы маршрута.
Озеро Сары-Челек
После завтрака продолжим путешествие в сторону озера Сары-Челек. По пути сделаем остановки в особенно живописных местах — для коротких прогулок и фото. По прибытии — размещение в гостевом доме на берегу озера.
Далее вас ждут пешие прогулки вдоль берега, выходы на смотровые площадки, свободное время для отдыха, купания и съёмки пейзажей. Вечером, при ясной погоде, можно будет понаблюдать за звёздным небом. День завершится ужином.
Возвращение в Ош
После завтрака отправимся в обратный путь. Возвращение в Ош пройдёт по уже знакомому маршруту, и по дороге вы снова увидите горные виды, которые стали частью этого короткого, но насыщенного путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$360
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды на внедорожнике
- Посещение всех локаций по программе
- Съёмка на дрон в подарок
Что не входит в цену
- Билеты до Оша и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - предоставляется за дополнительную плату (если необходимо)
- Размещение в палатках (по желанию) - цена по запросу
- Страховка
- Дополнительные развлечения (музеи, лодки, лошади)
- Обратите внимание, стоимость указана для компании, где не менее 4 человек (одна полная машина). Для небольших групп стоимость тура:
- $450 за одного в группе из 3 человек
- $590 за одного в группе из 2 человек
- $1050 за одного