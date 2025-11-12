Мои заказы

Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап

Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться
Приглашаем в насыщенное путешествие по югу Кыргызстана — через перевалы и кедровые леса, к горному озеру Сары-Челек, по следам Александра Македонского.

Это место менее популярно, но тем и ценно, здесь возможно
читать дальше

насладиться спокойным отдыхом на природе, в тишине и без толп.

Сюда вы отправитесь на комфортабельном джипе только своей компанией, посетите по пути священный комплекс и Арстанбап, прогуляетесь по побережью и насладитесь панорамами.

А вечерами сможете наблюдать за звёздным небом, так как мы будем находится на территории без светового загрязнения с идеальными условиями для астрономической фотосъёмки или просто созерцания космоса.

Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
• Удобная и прочная обувь — лучше треккинговые ботинки или кроссовки для прогулок по пересечённой местности;
• Тёплая одежда — вечером и утром бывает прохладно, особенно у озера;
• Ветровка или дождевик — погода в горах может быстро меняться;
• Головной убор — кепка или панама для защиты от солнца;
• Солнцезащитные очки и крем с SPF;
• Рюкзак небольшого размера — для личных вещей, воды и перекусов во время прогулок;
• Вода и лёгкие перекусы — хотя питание включено, всегда полезно иметь запас;
• Фотоаппарат или смартфон — чтобы запечатлеть впечатления;
• Личные лекарства и аптечка — если есть необходимость;
• Фонарик или налобный светильник — для вечерних и ночных прогулок;
• Документы и деньги — паспорт, медстраховка, наличные на личные расходы;
• Зарядные устройства и пауэрбанк.

Проживание. В Арстанбапе ночёвка в доме местных жителей «У Линары» в 2-, 3-местных комнатах с санузлом на этаже. В Сары-Челек переночуем в гостевом доме «Экохаус» в 2-, 3-местных номерах. Возможно размещение в палатках по сниженной стоимости и вашему желанию.

Питание. Включено 3-разовое питание с пловом в чайхане и форелью. Преимущественно домашняя еда. Оплачиваются отдельно алкогольные напитки (при необходимости). Возможен учёт вегетарианской диеты (по запросу).

Транспорт. Комфортабельный полноприводный внедорожник Toyota Sequoia с кондиционером. 4-6 пассажирских мест. Машины проходят регулярное техническое обслуживание, адаптированы к горным дорогам.

Возраст участников. Рекомендуем от 6 до 70 лет. Есть возможность установить детские кресла (по предварительной заявке).

Уровень сложности. Лёгкий. Основное перемещение осуществляется на внедорожниках по горным дорогам. Также будут пешие прогулки по окрестностям — для знакомства с природой, посещения смотровых площадок и побережья озера. По 2–4 км в день. Не рекомендуется: людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими проблемами со спиной или нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Из Оша в Арстанбап, традиционная кухня, природа и тихий вечер

Утром вы отправитесь на джипах из Оша к Арстанбапу по живописной горной дороге, пересекающей перевал Чаткала. По прибытии посетим священный комплекс, где познакомимся с его историей, архитектурой и легендами. Обед пройдёт в местном заведении с традиционной кухней.

Во второй половине дня совершим прогулку по окрестностям: откроются виды на природу и деревенский уклад жизни, характерный для этого региона. Вечером разместимся в гостевом доме, отдохнём у костра и обсудим дальнейшие планы маршрута.

Из Оша в Арстанбап, традиционная кухня, природа и тихий вечерИз Оша в Арстанбап, традиционная кухня, природа и тихий вечер
2 день

Озеро Сары-Челек

После завтрака продолжим путешествие в сторону озера Сары-Челек. По пути сделаем остановки в особенно живописных местах — для коротких прогулок и фото. По прибытии — размещение в гостевом доме на берегу озера.

Далее вас ждут пешие прогулки вдоль берега, выходы на смотровые площадки, свободное время для отдыха, купания и съёмки пейзажей. Вечером, при ясной погоде, можно будет понаблюдать за звёздным небом. День завершится ужином.

Озеро Сары-ЧелекОзеро Сары-ЧелекОзеро Сары-ЧелекОзеро Сары-ЧелекОзеро Сары-Челек
3 день

Возвращение в Ош

После завтрака отправимся в обратный путь. Возвращение в Ош пройдёт по уже знакомому маршруту, и по дороге вы снова увидите горные виды, которые стали частью этого короткого, но насыщенного путешествия.

Возвращение в ОшВозвращение в Ош

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$360
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды на внедорожнике
  • Посещение всех локаций по программе
  • Съёмка на дрон в подарок
Что не входит в цену
  • Билеты до Оша и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - предоставляется за дополнительную плату (если необходимо)
  • Размещение в палатках (по желанию) - цена по запросу
  • Страховка
  • Дополнительные развлечения (музеи, лодки, лошади)
  • Обратите внимание, стоимость указана для компании, где не менее 4 человек (одна полная машина). Для небольших групп стоимость тура:
  • $450 за одного в группе из 3 человек
  • $590 за одного в группе из 2 человек
  • $1050 за одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости
Завершение: Г. Ош, ближе к 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз
Алмаз — ваша команда гидов в Оше
Меня зовут Алмаз, и я родом с юга Кыргызстана — из тех мест, где горы начинаются сразу за порогом. С детства я знал каждую тропу, каждый перевал, а с возрастом
читать дальше

понял: хочу показать эту красоту другим. Вот уже несколько лет я организую джип-туры по южному Кыргызстану — туда, куда не доезжают туристические автобусы, где нет толп и шума, а только вы, горы и настоящая природа. Я сам составляю маршруты и делаю всё, чтобы путешествие стало особенным. В моей команде работают местные гиды-проводники, которым я всецело доверяю.

Тур входит в следующие категории Оша

Похожие туры из Оша

Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Пешая
8 дней
2 отзыва
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д...
27 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$700 за человека
Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)
На машине
Джиппинг
3 дня
1 отзыв
Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)
Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Начало: Ош, точное время и место - по договорённости
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
$390 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Оше
Все туры из Оша