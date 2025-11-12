Возьмите с собой:

• Удобная и прочная обувь — лучше треккинговые ботинки или кроссовки для прогулок по пересечённой местности;

• Тёплая одежда — вечером и утром бывает прохладно, особенно у озера;

• Ветровка или дождевик — погода в горах может быстро меняться;

• Головной убор — кепка или панама для защиты от солнца;

• Солнцезащитные очки и крем с SPF;

• Рюкзак небольшого размера — для личных вещей, воды и перекусов во время прогулок;

• Вода и лёгкие перекусы — хотя питание включено, всегда полезно иметь запас;

• Фотоаппарат или смартфон — чтобы запечатлеть впечатления;

• Личные лекарства и аптечка — если есть необходимость;

• Фонарик или налобный светильник — для вечерних и ночных прогулок;

• Документы и деньги — паспорт, медстраховка, наличные на личные расходы;

• Зарядные устройства и пауэрбанк.

Проживание. В Арстанбапе ночёвка в доме местных жителей «У Линары» в 2-, 3-местных комнатах с санузлом на этаже. В Сары-Челек переночуем в гостевом доме «Экохаус» в 2-, 3-местных номерах. Возможно размещение в палатках по сниженной стоимости и вашему желанию.

Питание. Включено 3-разовое питание с пловом в чайхане и форелью. Преимущественно домашняя еда. Оплачиваются отдельно алкогольные напитки (при необходимости). Возможен учёт вегетарианской диеты (по запросу).

Транспорт. Комфортабельный полноприводный внедорожник Toyota Sequoia с кондиционером. 4-6 пассажирских мест. Машины проходят регулярное техническое обслуживание, адаптированы к горным дорогам.

Возраст участников. Рекомендуем от 6 до 70 лет. Есть возможность установить детские кресла (по предварительной заявке).

Уровень сложности. Лёгкий. Основное перемещение осуществляется на внедорожниках по горным дорогам. Также будут пешие прогулки по окрестностям — для знакомства с природой, посещения смотровых площадок и побережья озера. По 2–4 км в день. Не рекомендуется: людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими проблемами со спиной или нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные для вас даты.